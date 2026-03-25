Deviza
EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09% EUR/HUF388,5 +0,27% USD/HUF337,15 +0,64% GBP/HUF449,03 +0,27% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,81 +0,24% RON/HUF76,23 +0,26% CZK/HUF15,85 +0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
blue chipek
BUX

Megindult a pesti parkett: az OTP húzta fel a BUX-ot

Erősödéssel zárta a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége pluszba került. A BUX közel 1,3 százalékot emelkedett, elsősorban az OTP és a Richter húzta felfelé az indexet. A nemzetközi bizonytalanság ellenére kitartott a pozitív hangulat a pesti parketten.
Ballagó Dániel
2026.03.25, 17:14
Frissítve: 2026.03.25, 18:34

Erős napot zárt a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége emelkedni tudott. A BUX végül közel 1,5 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, elsősorban az OTP és a Richter jó teljesítményének köszönhetően.

20251105_bet_012_VZ tőzsde, bux index,
BUX pluszban zárt, az OTP és a Richter húzta fel az indexet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A hazai részvénypiac kedvező hangulatban zárt, a BUX index 124 233 pontig emelkedett, ami 1,29 százalékos erősödésnek felel meg. A forgalom 24 milliárd forint körül alakult.

Az OTP vitte a prímet

A blue chipek közül egyértelműen a bankpapír teljesített a legjobban:

  • OTP: 2,11 százalékkal erősödött, 36 720 forintra
  • Richter: 2,75 százalékot nőtt, 11 950 forintra
  • Mol: 0,15 százalékkal esett, 4000 forintra
  • Magyar Telekom: stagnált, 2055 forinton maradt

Az OTP napközben is stabil emelkedést mutatott, ezzel a BUX egyik fő hajtóereje volt, miközben a Richter is látványos pluszban zárt. A Mol kisebb mínuszban fejezte be a napot, a Telekom pedig lényegében oldalazott.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Vegyes kép a középmezőnyben

A kisebb papírok között már vegyesebb volt a hangulat. Az ANY és az AutoWallis gyengült, míg az Appeninn kisebb pluszban zárt. A befektetők továbbra is szelektíven válogatnak a papírok között, a fókusz inkább a nagyobb, likvidebb részvényeken maradt.

Nemzetközi hangulat: kivárás és bizonytalanság

A globális piacokon továbbra is a bizonytalanság dominál, a befektetők a jegybanki döntésekre és a közel-keleti fejleményekre figyelnek. Az energiapiaci mozgások és az olajár alakulása továbbra is kulcsszerepet játszik a tőkepiaci hangulatban.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu