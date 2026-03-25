Megindult a pesti parkett: az OTP húzta fel a BUX-ot
Erős napot zárt a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége emelkedni tudott. A BUX végül közel 1,5 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, elsősorban az OTP és a Richter jó teljesítményének köszönhetően.
A hazai részvénypiac kedvező hangulatban zárt, a BUX index 124 233 pontig emelkedett, ami 1,29 százalékos erősödésnek felel meg. A forgalom 24 milliárd forint körül alakult.
Az OTP vitte a prímet
A blue chipek közül egyértelműen a bankpapír teljesített a legjobban:
- OTP: 2,11 százalékkal erősödött, 36 720 forintra
- Richter: 2,75 százalékot nőtt, 11 950 forintra
- Mol: 0,15 százalékkal esett, 4000 forintra
- Magyar Telekom: stagnált, 2055 forinton maradt
Az OTP napközben is stabil emelkedést mutatott, ezzel a BUX egyik fő hajtóereje volt, miközben a Richter is látványos pluszban zárt. A Mol kisebb mínuszban fejezte be a napot, a Telekom pedig lényegében oldalazott.
Vegyes kép a középmezőnyben
A kisebb papírok között már vegyesebb volt a hangulat. Az ANY és az AutoWallis gyengült, míg az Appeninn kisebb pluszban zárt. A befektetők továbbra is szelektíven válogatnak a papírok között, a fókusz inkább a nagyobb, likvidebb részvényeken maradt.
Nemzetközi hangulat: kivárás és bizonytalanság
A globális piacokon továbbra is a bizonytalanság dominál, a befektetők a jegybanki döntésekre és a közel-keleti fejleményekre figyelnek. Az energiapiaci mozgások és az olajár alakulása továbbra is kulcsszerepet játszik a tőkepiaci hangulatban.