Megbotlott a BUX: az OTP és a Richter húzta le az indexet

Gyengüléssel zárta a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszban fejezte be a kereskedést. A BUX közel 1,4 százalékot esett, elsősorban az OTP és a Richter húzta le az indexet. A befektetői hangulatot továbbra is a nemzetközi bizonytalanság határozza meg.
Ballagó Dániel
2026.03.26, 17:14
Frissítve: 2026.03.26, 17:24

Gyengüléssel zárta a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszba fordult a kereskedés végére. A BUX közel másfél százalékos eséssel fejezte be a napot, elsősorban az OTP és a Richter gyengélkedése miatt.

A BUX esett, az OTP és a Richter húzta le az indexet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti parketten negatív hangulat uralkodott, a BUX index 122 510 ponton zárt, ami 1,39 százalékos csökkenést jelent. A forgalom viszonylag visszafogott volt, 16 milliárd forint körül alakult, ami óvatos befektetői magatartásra utal.

A blue chipek többsége esett

A vezető részvények közül három is lejtmenetben zárta a napot:

  • OTP: 1,82 százalékot esett, 36 050 forintra
  • Mol: 0,8 százalékos mínusszal zárt, 3968 forinton
  • Richter: 0,92 százalékot gyengült, 11 840 forintra
  • Magyar Telekom: 0,73 százalékot erősödött, 2070 forintig

Az OTP végig nyomás alatt maradt, a Richter szintén mínuszban zárt, míg a Mol kisebb eséssel fejezte be a napot. Egyedül a Magyar Telekom tudott érdemi pluszban maradni.

Nyomás alatt a hazai piac

A gyenge teljesítmény összhangban áll a nemzetközi befektetői hangulattal, amelyet továbbra is a geopolitikai feszültségek és a bizonytalan makrogazdasági környezet határoz meg. A korábbi napok emelkedése után a befektetők inkább profitot realizáltak, ami lefelé húzta az árfolyamokat.

A forint és a nemzetközi háttér

A forint napközben vegyesen teljesített, az euróval szemben enyhe erősödést mutatott, de a globális kockázatkerülés továbbra is érződik a devizapiacon. A befektetők figyelme a nemzetközi eseményekre és az energiapiaci fejleményekre irányul, amelyek rövid távon is jelentős hatást gyakorolnak a régiós piacokra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
