Megbotlott a BUX: az OTP és a Richter húzta le az indexet
Gyengüléssel zárta a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszba fordult a kereskedés végére. A BUX közel másfél százalékos eséssel fejezte be a napot, elsősorban az OTP és a Richter gyengélkedése miatt.
A pesti parketten negatív hangulat uralkodott, a BUX index 122 510 ponton zárt, ami 1,39 százalékos csökkenést jelent. A forgalom viszonylag visszafogott volt, 16 milliárd forint körül alakult, ami óvatos befektetői magatartásra utal.
A blue chipek többsége esett
A vezető részvények közül három is lejtmenetben zárta a napot:
- OTP: 1,82 százalékot esett, 36 050 forintra
- Mol: 0,8 százalékos mínusszal zárt, 3968 forinton
- Richter: 0,92 százalékot gyengült, 11 840 forintra
- Magyar Telekom: 0,73 százalékot erősödött, 2070 forintig
Az OTP végig nyomás alatt maradt, a Richter szintén mínuszban zárt, míg a Mol kisebb eséssel fejezte be a napot. Egyedül a Magyar Telekom tudott érdemi pluszban maradni.
Nyomás alatt a hazai piac
A gyenge teljesítmény összhangban áll a nemzetközi befektetői hangulattal, amelyet továbbra is a geopolitikai feszültségek és a bizonytalan makrogazdasági környezet határoz meg. A korábbi napok emelkedése után a befektetők inkább profitot realizáltak, ami lefelé húzta az árfolyamokat.
A forint és a nemzetközi háttér
A forint napközben vegyesen teljesített, az euróval szemben enyhe erősödést mutatott, de a globális kockázatkerülés továbbra is érződik a devizapiacon. A befektetők figyelme a nemzetközi eseményekre és az energiapiaci fejleményekre irányul, amelyek rövid távon is jelentős hatást gyakorolnak a régiós piacokra.