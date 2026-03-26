Megbotlott a BUX: az OTP és a Richter húzta le az indexet

Gyengüléssel zárta a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszba fordult a kereskedés végére. A BUX közel másfél százalékos eséssel fejezte be a napot, elsősorban az OTP és a Richter gyengélkedése miatt.

A pesti parketten negatív hangulat uralkodott, a BUX index 122 510 ponton zárt, ami 1,39 százalékos csökkenést jelent. A forgalom viszonylag visszafogott volt, 16 milliárd forint körül alakult, ami óvatos befektetői magatartásra utal.

A blue chipek többsége esett

A vezető részvények közül három is lejtmenetben zárta a napot:

OTP: 1,82 százalékot esett, 36 050 forintra

Mol: 0,8 százalékos mínusszal zárt, 3968 forinton

Richter: 0,92 százalékot gyengült, 11 840 forintra

Magyar Telekom: 0,73 százalékot erősödött, 2070 forintig

Az OTP végig nyomás alatt maradt, a Richter szintén mínuszban zárt, míg a Mol kisebb eséssel fejezte be a napot. Egyedül a Magyar Telekom tudott érdemi pluszban maradni.