Nincs erő a forintban, az euró és a dollár is drágul – az OTP esése nyomja a pesti tőzsdét
Nyoma sincs az előző napi derűnek a hazai pénz- és tőkepiacon, és a forint is gyengélkedett a csütörtöki kereskedés első felében. A nyugati tőzsdék is lefordultak, a piacokat továbbra is az iráni háborúval kapcsolatos fejlemények mozgatják.
A hazai fizetőeszköz a szerda délutáni nagy erősödést követően ma ismét a gyenge oldalon találta magát. Délig 0,3 százalékot gyengült az euróval szemben, a keresztárfolyam 388,1 forintnál járt.
A dollárhoz képest 0,3 százalékot veszített értékéből a hazai pénz, a kurzus 334,8-ról a 335,9-es szinti szaladt fel.
A régiós devizákhoz képest is alulteljesített a nap első felében a magyar valuta. A cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,4 százalékkal drágult.
Az Erste kommentárjában arról ír, hogy
a viszonylagos optimizmus a háború lezárása kapcsán nem tűnik hosszú életűnek, hiszen a felek elképzelései és feltételei egyelőre meglehetősen távol állnak egymástól.
Ez megmutatkozott a ma reggel ismét emelkedő olajárban is. Továbbra is a geopolitikai hírekre figyelhet a forint, s maradhat a trend nélküli, volatilis kereskedés. A hazai események közül az MNB délelőtt publikált inflációs jelentése lehet a legérdekesebb.
Nem kímélik a bankrészvényeket a befektetők
A pesti tőzsdén is az eladók vannak fölényben. Az általános pesszimista hangulatban 0,8 százalékkal került lejjebb a BUX index, 123 200 pont közelébe.
A vezető hazai részvények felemásan teljesítenek. Az osztalékot hirdető OTP 1,2 százalékos eséssel húzza leginkább lefelé az indexet, a Mol papírjai 0,6 százalékkal esnek.
A Richter és a Magyar Telekom viszont jó formát mutat. A gyógyszergyártó részvényei 0,2 százalékkal, a távközlési papír pedig 0,5 százalékkal került feljebb.
A 2025-ös eredményszámait reggel publikáló, és régiós terjeszkedési terveket is bejelentő MBH Bank részvényei 1 százalékkal kerültek lejjebb.
A nyugat-európai tőzsdemutatók közül a frankfurti DAX 1,3 százalékos mínusznál jár, a londoni FTSE 100 pedig 1 százalékot esett, a párizsi CAC 40 pedig 0,8 százalékot ereszkedett délig.