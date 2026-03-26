Nincs erő a forintban, az euró és a dollár is drágul – az OTP esése nyomja a pesti tőzsdét

A régiós devizákhoz képest is alulteljesített a nap első felében a magyar valuta. A cseh korona 0,3 százalékkal, a lengyel zloty pedig 0,4 százalékkal drágult.

Az Erste kommentárjában arról ír, hogy

a viszonylagos optimizmus a háború lezárása kapcsán nem tűnik hosszú életűnek, hiszen a felek elképzelései és feltételei egyelőre meglehetősen távol állnak egymástól.

Ez megmutatkozott a ma reggel ismét emelkedő olajárban is. Továbbra is a geopolitikai hírekre figyelhet a forint, s maradhat a trend nélküli, volatilis kereskedés. A hazai események közül az MNB délelőtt publikált inflációs jelentése lehet a legérdekesebb.

Nem kímélik a bankrészvényeket a befektetők

A pesti tőzsdén is az eladók vannak fölényben. Az általános pesszimista hangulatban 0,8 százalékkal került lejjebb a BUX index, 123 200 pont közelébe.

A vezető hazai részvények felemásan teljesítenek. Az osztalékot hirdető OTP 1,2 százalékos eséssel húzza leginkább lefelé az indexet, a Mol papírjai 0,6 százalékkal esnek.