Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
EKB
kamatemelés
Lagarde

Kőkemény nyilatkozatot tett Christine Lagarde: kamatemelés a láthatáron

Az EKB nem teketóriázik, ha a hitelessége a tét. Christine Lagarde szerint az Európai Központi Bank nem kockáztathatja meg, hogy a nyilvánosság következetlennek tartsa monetáris politikáját.
Murányi Ernő
2026.03.25, 16:40
Frissítve: 2026.03.25, 16:48

Az Európai Központi Bank (EKB) döntéshozói akkor is megemelhetik az eurózóna alapkamatát, ha az övezet inflációs mutatója csak átmenetileg lódul meg – mondta szerdán Christine Lagarde, a jegybank elnöke. 

ECB chief Christine Lagarde gives annual speech
Kőkemény nyilatkozatot tett Christine Lagarde Frankfurtban / Fotó: AFP

Christine Lagarde kommunikációs kockázattól tart

Az elnök szerint az infláció „nem túl tartós” emelkedése azért válthat ki kamatemelést, mert a bank erre tekintettel kénytelen volt frissíteni az inflációs várakozásait, amelyek most a 2 százalékos cél fölé emelkedtek.

Ha a sokk az inflációs célkitűzésünk jelentős, bár nem túl tartós túllépését okozza, akkor is indokolt lehet a monetáris politika mérsékelt kiigazítása

– mondta Lagarde egy frankfurti konferencián.

Ha nem kezeljük a cél túllépését, az kommunikációs kockázatot jelenthet: a nyilvánosság nem értené, hogy miért maradt el a reakció

– tette hozzá, anélkül, hogy meghatározta volna az ütemtervet vagy azokat a kritériumokat, amelyek esetén az EKB szükségesnek tartaná a beavatkozást.

Mielőtt az iráni háború február végén kitört, az euróövezet inflációs rátája a jegybank 2 százalékos célértéke alá süllyedt, ám a hónap végén már emelkedni kezdett, noha még nem lépte át az 1,9 százalékos szintet.

A háború, valamint Teherán megtorló intézkedései és a Hormuzi-szoros szinte teljes blokádja a globális olaj- és gázárakat az egekbe röpítette, és felborította az európai inflációs előrejelzéseket is.

Akár 6 százalékra is nőhet az euróövezeti infláció

Az EKB a múlt héten – amikor kamatdöntő ülésén az irányadó betéti kamatlábat 2 százalékon tartotta – közölte, hogy az alapforgatókönyve szerint idén átlagosan 2,6 százalékos, jövőre 2 százalékos, 2028-ban pedig 2,1 százalékos inflációra számít.

A jegybank azonban kidolgozott egy úgynevezett „kedvezőtlenebb” forgatókönyvet is, amelyben arra figyelmeztetett, hogy az infláció idén akár 4 százalékon is tetőzhet, míg a legsúlyosabb esetben – azaz egy erősebb és tartósabb energiaársokkot, illetve a Perzsa-öböl menti energiainfrastruktúra további jelentős pusztulását feltételezve – a fogyasztói árak emelkedése a jövő év elején akár 6 százalék fölé is ugorhat.

Ha arra számítunk, hogy az infláció jelentősen és tartósan eltér a céltól, a válasznak megfelelően erőteljesnek vagy tartósnak kell lennie

– mondta Lagarde szerdán.

Szintén szerdán szólalt meg Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza is, aki kiemelte, hogy az EKB kamatdöntésében kulcsfontosságú mutatóként a vállalatok áremelkedési várakozásait és az újonnan felvett alkalmazottak béreit kíséri figyelemmel.

Eközben már mutatkoznak az üzleti bizalom romlásának első jelei az iráni háború következményeként: 

az S&P Global beszerzésimenedzser-indexének kedden közzétett gyorsadatai szerint az euróövezet feldolgozóipari és szolgáltatási szektorában a magánszektor termelése márciusban 10 hónapos mélypontra süllyedt.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
