A Bundesbank elnöke megkongatta a vészharangot, lejtőre került a forint
Péntek délelőtt, a reggeli erősödés után újra lefordult a forint árfolyama, miután Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke és az Európai Központi Bank kamatdöntésre jogosult kormányzótanácsának tagja egy esetleges áprilisi kamatemelésről nyilatkozott pénteken.
Az euró 0,5 százalékos erősödéssel elérte a 392,87 forintos szintet, de a forint gyengült a meghatározó globális devizákkal, valamint a régiós fizetőeszközökkel szemben is.
A dollár kurzusa például 0,9 százalékkal, 340,16 forintra lőtt ki.
A zöldhasú erősödött az euró ellenében is, a keresztárfolyam 0,3 százalékkal, 1,1548-ra húzódott vissza.
Egyszerre két negatív hatás érte tehát a hazai pénznemet, hiszen a dollár erősödése rendre visszaveti a forint árfolyamát az euróval szemben is, másrészt az euróövezeti alapkamat emelése nyomás alá helyezi a magyar devizát is.
Nagel amúgy úgy véli, hogy a középtávú inflációs várakozások az iráni háború által kiváltott energiasokk miatt sokat romlottak, ezért egy restriktív monetáris politika válhat szükségessé.
A Bundesbank elnöke felidézte a meredek áremelkedést az ukrajnai háború kitörését követően, 2022-ben. Akkoriban az EKB-t sokan bírálták, amiért túl sokáig alábecsülte az euróövezetben átmenetileg 10 százalék fölé nőtt inflációt. Az akkori tapasztalatok pedig fontos szerepet játszanak a várható döntésekben, annak ellenére, hogy az EKB most jobb helyzetben van.
A következő, hat hét múlva esedékes kormányzótanácsi ülésen megbízhatóbb adatok lesznek elérhetők – véli Nagel.
Csütörtökön Christine Lagarde, az EKB elnöke is kijelentette, hogy a közel-keleti háború erősen bizonytalan kilátásokhoz vezetett, ami az infláció felpörgésével és a gazdaság lassulásával fenyeget.