A Bundesbank elnöke megkongatta a vészharangot, lejtőre került a forint

Egyszerre két negatív hatás érte tehát a hazai pénznemet, hiszen a dollár erősödése rendre visszaveti a forint árfolyamát az euróval szemben is, másrészt az euróövezeti alapkamat emelése nyomás alá helyezi a magyar devizát is.

Nagel amúgy úgy véli, hogy a középtávú inflációs várakozások az iráni háború által kiváltott energiasokk miatt sokat romlottak, ezért egy restriktív monetáris politika válhat szükségessé.

A Bundesbank elnöke felidézte a meredek áremelkedést az ukrajnai háború kitörését követően, 2022-ben. Akkoriban az EKB-t sokan bírálták, amiért túl sokáig alábecsülte az euróövezetben átmenetileg 10 százalék fölé nőtt inflációt. Az akkori tapasztalatok pedig fontos szerepet játszanak a várható döntésekben, annak ellenére, hogy az EKB most jobb helyzetben van.

A következő, hat hét múlva esedékes kormányzótanácsi ülésen megbízhatóbb adatok lesznek elérhetők – véli Nagel.

Csütörtökön Christine Lagarde, az EKB elnöke is kijelentette, hogy a közel-keleti háború erősen bizonytalan kilátásokhoz vezetett, ami az infláció felpörgésével és a gazdaság lassulásával fenyeget.