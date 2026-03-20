A Bundesbank elnöke megkongatta a vészharangot, lejtőre került a forint

A reggeli erősödés után újra gyengül a hazai deviza. A forintot a dollár ralija és a német Bundesbank elnökének nyilatkozata is nyomasztja.
Murányi Ernő
2026.03.20, 11:32
Frissítve: 2026.03.20, 12:00

Péntek délelőtt, a reggeli erősödés után újra lefordult a forint árfolyama, miután Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke és az Európai Központi Bank kamatdöntésre jogosult kormányzótanácsának tagja egy esetleges áprilisi kamatemelésről nyilatkozott pénteken.

A Bundesbank elnöke megkongatta a vészharangot, lejtőre került a forint / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az euró 0,5 százalékos erősödéssel elérte a 392,87 forintos szintet, de a forint gyengült a meghatározó globális devizákkal, valamint a régiós fizetőeszközökkel szemben is.

A dollár kurzusa például 0,9 százalékkal, 340,16 forintra lőtt ki.

A zöldhasú erősödött az euró ellenében is, a keresztárfolyam 0,3 százalékkal, 1,1548-ra húzódott vissza.

Egyszerre két negatív hatás érte tehát a hazai pénznemet, hiszen a dollár erősödése rendre visszaveti a forint árfolyamát az euróval szemben is, másrészt az euróövezeti alapkamat emelése nyomás alá helyezi a magyar devizát is.

Nagel amúgy úgy véli, hogy a középtávú inflációs várakozások az iráni háború által kiváltott energiasokk miatt sokat romlottak, ezért egy restriktív monetáris politika válhat szükségessé. 

A Bundesbank elnöke felidézte a meredek áremelkedést az ukrajnai háború kitörését követően, 2022-ben. Akkoriban az EKB-t sokan bírálták, amiért túl sokáig alábecsülte az euróövezetben átmenetileg 10 százalék fölé nőtt inflációt. Az akkori tapasztalatok pedig fontos szerepet játszanak a várható döntésekben, annak ellenére, hogy az EKB most jobb helyzetben van.

A következő, hat hét múlva esedékes kormányzótanácsi ülésen megbízhatóbb adatok lesznek elérhetők – véli Nagel. 

Csütörtökön Christine Lagarde, az EKB elnöke is kijelentette, hogy a közel-keleti háború erősen bizonytalan kilátásokhoz vezetett, ami az infláció felpörgésével és a gazdaság lassulásával fenyeget.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
