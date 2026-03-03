Frankfurt am Mainban, az Európai Központi Bank (EKB) tornyának legfelső szintjein egyre sűrűbben cserélnek eszmét az elnök jövőjéről. Noha Christine Lagarde szerződése hivatalosan 2027. október 31-ig szól, a brit média megbízható forrásokra hivatkozva állítja, hogy hamarabb fog távozni, mégpedig a többség szerint 2027 elején. Maga Lagarde tagadja ezt, bár már nem olyan hévvel, mint korábban.

Beindult a spekuláció, hogy ki lehet Christine Lagarde utódja: nem várt helyről érkezhet az EKB következő elnöke / Fotó: AFP

Macron hattyúdala

A növekvő nyomás hátterében nem a bankelnök monetáris politikája, nem is az eurózónás – egyébként csökkenő – infláció, sőt még csak nem is a héják és galambok közötti szokásos harc rejlik, hanem a párizsi Élysée-palotában már csak béna kacsaként emlegetett Emmanuel Macron francia államfő erodálódó politikai hatalma.

Ha Lagarde lemondana, mielőtt ez a befolyás teljesen a nullára csökkenne, Macron – kvázi a hattyúdalaként – még beleszólhatna, hogy ki nyerje el a legfontosabb európai pénzügyi posztot.

Másfelől a jobboldali Nemzeti Tömörülés színeiben esetlegesen az államfői székbe beülő utódját – Marine Le Pent vagy Jordan Bardellát – megfosztaná ettől a lehetőségtől. Két legyet ütne tehát egy csapásra.

Mert aki tisztában van vele, hogyan töltik be az EKB csúcspozícióját, az nem annyira a makrogazdasági mérlegeket és előrejelzéseket vizsgálja, hanem inkább a politikai földrajzot. A kinevezés sohasem átlátható versenyben dőlt el, hanem Párizs és Berlin diszkrét alkuja rendezte, az érdekek, a befolyás és a kölcsönös megfontolások egyensúlya döntött.

Nem technokrata templom, hanem hatalmi központ

Rómának és Madridnak időnként megengedték, hogy elmondja a véleményét, sőt a kisebb államokat is nagylelkűen megkérdezték az elnökjelöltről, de csak azután, ha a döntést tulajdonképpen már meghozták.

A frankfurti EKB-torony ugyanis nem technokrata templom, hanem hatalmi központ. A magas infláció, a növekvő eladósodás és a geopolitikai feszültségek idején pedig sokkal inkább, mint valaha.

Most azonban, mintha változna a helyzet, amely egyre inkább egy sakkjátszmára emlékeztet, ahol nem a következő lépés számít, hanem a három lépésben elfoglalt pozíció.