Félelem és kapzsiság a tőzsdén – mit üzen a Fear & Greed index a befektetőknek
A tőzsdei mozgások mögött nemcsak gazdasági adatok, hanem nagyon is emberi érzelmek állnak. A félelem és a kapzsiság váltakozása sokszor erősebben hat az árfolyamokra, mint a fundamentumok. Ezt próbálja számszerűsíteni a nemzetközileg is ismert Fear & Greed index, amely a befektetői hangulatot méri egyetlen mutatóban.
Egy elemzés azt vizsgálta, hogy ez a hangulati indikátor valóban képes-e előre jelezni a részvénypiaci hozamokat. Az eredmények alapján a válasz árnyalt, de több szempontból is tanulságos.
Mit mér a Fear & Greed index?
A mutató hét különböző piaci tényezőt – például a részvénypiaci lendületet, a volatilitást vagy a kötvények iránti keresletet – egyesít egyetlen skálán. Az értéke 0 és 100 között mozog:
- 0–25: extrém félelem
- 25–50: félelem
- 50: semleges állapot
- 50–75: kapzsiság
- 75–100: extrém kapzsiság
Minél alacsonyabb az érték, annál pesszimistább a piac, míg a magas értékek erős optimizmust jeleznek.
Amikor a tömeg fél, gyakran ott a lehetőség
Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a szélsőséges félelem gyakran jó beszállási pontot jelent. Az amerikai részvénypiac egyik legfontosabb mutatójának számító S&P 500 index teljesítményét vizsgálva
az „extrém félelem” állapotát követően a részvénypiac jellemzően erősebb hozamokat produkált a következő hetekben.
Ez különösen igaz volt több időtávon is:
- 4 hetes horizonton,
- 8 hetes időszakban,
- 12 hetes távon.
Mindhárom esetben magasabb átlagos hozamok követték a mély pesszimizmust, mint az extrém optimizmust. A jelenség mögött egyszerű pszichológia áll:
amikor mindenki fél, sok befektető már eladott, így a piacon kevesebb az eladó és nagyobb tér nyílhat az emelkedésre.
A túlzott optimizmus gyakran figyelmeztető jel
A másik oldalról nézve a túlzott optimizmus már inkább óvatosságra int. Amikor a Fear & Greed index extrém kapzsiságot mutat, az sokszor a piac túlfűtött állapotára utal. Ilyenkor
- sok befektető már pozícióban van,
- a további emelkedéshez kevesebb új vevő áll rendelkezésre
- és nő a korrekció kockázata.
Az ilyen időszakokat gyakran gyengébb későbbi teljesítmény követi, ami összhangban áll a klasszikus befektetési bölcsességgel:
érdemes inkább akkor vásárolni, amikor mások félnek.
Nem minden jelzés egyformán megbízható
Az elemzés nemcsak a hangulat szintjét, hanem annak változását is górcső alá vette. Logikus felvetés, hogy a hirtelen hangulatváltások – például egy gyors optimizmusnövekedés – előre jelezhetik a piaci mozgásokat. Az eredmények azonban itt már kevésbé egyértelműek.
Bár kimutatható volt némi pozitív kapcsolat a javuló hangulat és a későbbi hozamok között, ez nem bizonyult elég erősnek statisztikai értelemben.
Vagyis:
- a hangulat szintje fontosabb jelzés, mint annak rövid távú változása,
- a „hangulatsokkok” önmagukban nem megbízható indikátorok,
- a befektetőknek érdemes óvatosan kezelni az ilyen jelzéseket.
Ez arra utal, hogy a piac nem reagál azonnal és egyértelműen minden érzelmi kilengésre.
Egy mutató, ami segít – de nem dönt helyettünk
A Fear & Greed index előnye, hogy gyors és könnyen értelmezhető képet ad a piaci hangulatról,
mégis fontos hangsúlyozni, hogy önmagában nem alkalmas befektetési döntések meghozatalára. A legfontosabb tanulság inkább az, hogy a tömegpszichológia rendszeresen túlzásokba esik.
A befektetők hajlamosak
- pánikban eladni, amikor az árak már alacsonyak,
- eufóriában vásárolni, amikor a piac már drága.
Ez a viselkedés hosszú távon rontja a hozamokat.
A józan ész a tőzsdén gyakran kisebbségben van
A sikeres befektetési stratégia egyik kulcsa a fegyelem és a jó időzítés. Nem arról van szó, hogy mindig szembe kell menni a piaccal, hanem arról, hogy felismerjük a szélsőségeket.
A Fear & Greed index ebben lehet hasznos eszköz:
- segít azonosítani a túlzott pesszimizmust,
- figyelmeztet a túlzott optimizmusra,
- kontextust ad a piaci mozgások értelmezéséhez.
A számok alapján a legjobb lehetőségek gyakran akkor jelennek meg, amikor a hangulat a legborúsabb. A tőzsde tehát nemcsak számokról, hanem érzelmekről is szól – és aki ezt megérti, az egy lépéssel közelebb kerülhet a tudatosabb befektetéshez.