Félelem és kapzsiság a tőzsdén – mit üzen a Fear & Greed index a befektetőknek

A tőzsdén nem mindig az nyer, aki a legokosabb – sokszor az, aki a legjobban kezeli a tömeg érzelmeit. A Fear & Greed index éppen ezt a kollektív hangulatot próbálja számszerűsíteni, megmutatva, mikor uralkodik pánik és mikor eufória a piacokon. Egy friss elemzés szerint ezek a szélsőségek nemcsak hangulati jelzések, hanem a jövőbeli hozamokra is utalhatnak. A tanulság meglepően egyszerű: gyakran akkor vannak a legjobb lehetőségek, amikor a legtöbben már menekülnének.
Ballagó Dániel
2026.03.26, 06:31

A tőzsdei mozgások mögött nemcsak gazdasági adatok, hanem nagyon is emberi érzelmek állnak. A félelem és a kapzsiság váltakozása sokszor erősebben hat az árfolyamokra, mint a fundamentumok. Ezt próbálja számszerűsíteni a nemzetközileg is ismert Fear & Greed index, amely a befektetői hangulatot méri egyetlen mutatóban.

A Fear & Greed index szerint a józan ész gyakran ott kezdődik, ahol a tömeg elveszíti / Fotó: Elnur / Shutterstock

Egy elemzés azt vizsgálta, hogy ez a hangulati indikátor valóban képes-e előre jelezni a részvénypiaci hozamokat. Az eredmények alapján a válasz árnyalt, de több szempontból is tanulságos.

Mit mér a Fear & Greed index?

A mutató hét különböző piaci tényezőt – például a részvénypiaci lendületet, a volatilitást vagy a kötvények iránti keresletet – egyesít egyetlen skálán. Az értéke 0 és 100 között mozog:

  • 0–25: extrém félelem
  • 25–50: félelem
  • 50: semleges állapot
  • 50–75: kapzsiság
  • 75–100: extrém kapzsiság

Minél alacsonyabb az érték, annál pesszimistább a piac, míg a magas értékek erős optimizmust jeleznek.

Amikor a tömeg fél, gyakran ott a lehetőség

Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a szélsőséges félelem gyakran jó beszállási pontot jelent. Az amerikai részvénypiac egyik legfontosabb mutatójának számító S&P 500 index teljesítményét vizsgálva

az „extrém félelem” állapotát követően a részvénypiac jellemzően erősebb hozamokat produkált a következő hetekben.

Ez különösen igaz volt több időtávon is:

  • 4 hetes horizonton,
  • 8 hetes időszakban,
  • 12 hetes távon.

Mindhárom esetben magasabb átlagos hozamok követték a mély pesszimizmust, mint az extrém optimizmust. A jelenség mögött egyszerű pszichológia áll:

amikor mindenki fél, sok befektető már eladott, így a piacon kevesebb az eladó és nagyobb tér nyílhat az emelkedésre.

A túlzott optimizmus gyakran figyelmeztető jel

A másik oldalról nézve a túlzott optimizmus már inkább óvatosságra int. Amikor a Fear & Greed index extrém kapzsiságot mutat, az sokszor a piac túlfűtött állapotára utal. Ilyenkor

  • sok befektető már pozícióban van,
  • a további emelkedéshez kevesebb új vevő áll rendelkezésre
  • és nő a korrekció kockázata.

Az ilyen időszakokat gyakran gyengébb későbbi teljesítmény követi, ami összhangban áll a klasszikus befektetési bölcsességgel:

érdemes inkább akkor vásárolni, amikor mások félnek.

Nem minden jelzés egyformán megbízható

Az elemzés nemcsak a hangulat szintjét, hanem annak változását is górcső alá vette. Logikus felvetés, hogy a hirtelen hangulatváltások – például egy gyors optimizmusnövekedés – előre jelezhetik a piaci mozgásokat. Az eredmények azonban itt már kevésbé egyértelműek.

Bár kimutatható volt némi pozitív kapcsolat a javuló hangulat és a későbbi hozamok között, ez nem bizonyult elég erősnek statisztikai értelemben.

Vagyis:

  • a hangulat szintje fontosabb jelzés, mint annak rövid távú változása,
  • a „hangulatsokkok” önmagukban nem megbízható indikátorok,
  • a befektetőknek érdemes óvatosan kezelni az ilyen jelzéseket.

Ez arra utal, hogy a piac nem reagál azonnal és egyértelműen minden érzelmi kilengésre.

Egy mutató, ami segít – de nem dönt helyettünk

A Fear & Greed index előnye, hogy gyors és könnyen értelmezhető képet ad a piaci hangulatról,

mégis fontos hangsúlyozni, hogy önmagában nem alkalmas befektetési döntések meghozatalára. A legfontosabb tanulság inkább az, hogy a tömegpszichológia rendszeresen túlzásokba esik.

A befektetők hajlamosak

  • pánikban eladni, amikor az árak már alacsonyak,
  • eufóriában vásárolni, amikor a piac már drága.

Ez a viselkedés hosszú távon rontja a hozamokat.

A józan ész a tőzsdén gyakran kisebbségben van

A sikeres befektetési stratégia egyik kulcsa a fegyelem és a jó időzítés. Nem arról van szó, hogy mindig szembe kell menni a piaccal, hanem arról, hogy felismerjük a szélsőségeket.

A Fear & Greed index ebben lehet hasznos eszköz:

  • segít azonosítani a túlzott pesszimizmust,
  • figyelmeztet a túlzott optimizmusra,
  • kontextust ad a piaci mozgások értelmezéséhez.

A számok alapján a legjobb lehetőségek gyakran akkor jelennek meg, amikor a hangulat a legborúsabb. A tőzsde tehát nemcsak számokról, hanem érzelmekről is szól – és aki ezt megérti, az egy lépéssel közelebb kerülhet a tudatosabb befektetéshez.

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu