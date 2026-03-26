Félelem és kapzsiság a tőzsdén – mit üzen a Fear & Greed index a befektetőknek

A tőzsdei mozgások mögött nemcsak gazdasági adatok, hanem nagyon is emberi érzelmek állnak. A félelem és a kapzsiság váltakozása sokszor erősebben hat az árfolyamokra, mint a fundamentumok. Ezt próbálja számszerűsíteni a nemzetközileg is ismert Fear & Greed index, amely a befektetői hangulatot méri egyetlen mutatóban.

A Fear & Greed index szerint a józan ész gyakran ott kezdődik, ahol a tömeg elveszíti / Fotó: Elnur / Shutterstock

Egy elemzés azt vizsgálta, hogy ez a hangulati indikátor valóban képes-e előre jelezni a részvénypiaci hozamokat. Az eredmények alapján a válasz árnyalt, de több szempontból is tanulságos.

Mit mér a Fear & Greed index?

A mutató hét különböző piaci tényezőt – például a részvénypiaci lendületet, a volatilitást vagy a kötvények iránti keresletet – egyesít egyetlen skálán. Az értéke 0 és 100 között mozog:

0–25: extrém félelem

25–50: félelem

50: semleges állapot

50–75: kapzsiság

75–100: extrém kapzsiság

Minél alacsonyabb az érték, annál pesszimistább a piac, míg a magas értékek erős optimizmust jeleznek.

Amikor a tömeg fél, gyakran ott a lehetőség

Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy a szélsőséges félelem gyakran jó beszállási pontot jelent. Az amerikai részvénypiac egyik legfontosabb mutatójának számító S&P 500 index teljesítményét vizsgálva

az „extrém félelem” állapotát követően a részvénypiac jellemzően erősebb hozamokat produkált a következő hetekben.

Ez különösen igaz volt több időtávon is:

4 hetes horizonton,

8 hetes időszakban,

12 hetes távon.

Mindhárom esetben magasabb átlagos hozamok követték a mély pesszimizmust, mint az extrém optimizmust. A jelenség mögött egyszerű pszichológia áll:

amikor mindenki fél, sok befektető már eladott, így a piacon kevesebb az eladó és nagyobb tér nyílhat az emelkedésre.

A túlzott optimizmus gyakran figyelmeztető jel

A másik oldalról nézve a túlzott optimizmus már inkább óvatosságra int. Amikor a Fear & Greed index extrém kapzsiságot mutat, az sokszor a piac túlfűtött állapotára utal. Ilyenkor

sok befektető már pozícióban van,

a további emelkedéshez kevesebb új vevő áll rendelkezésre

és nő a korrekció kockázata.

Az ilyen időszakokat gyakran gyengébb későbbi teljesítmény követi, ami összhangban áll a klasszikus befektetési bölcsességgel:

érdemes inkább akkor vásárolni, amikor mások félnek.

Nem minden jelzés egyformán megbízható

Az elemzés nemcsak a hangulat szintjét, hanem annak változását is górcső alá vette. Logikus felvetés, hogy a hirtelen hangulatváltások – például egy gyors optimizmusnövekedés – előre jelezhetik a piaci mozgásokat. Az eredmények azonban itt már kevésbé egyértelműek.

Bár kimutatható volt némi pozitív kapcsolat a javuló hangulat és a későbbi hozamok között, ez nem bizonyult elég erősnek statisztikai értelemben.

Vagyis:

a hangulat szintje fontosabb jelzés, mint annak rövid távú változása,

a „hangulatsokkok” önmagukban nem megbízható indikátorok,

a befektetőknek érdemes óvatosan kezelni az ilyen jelzéseket.

Ez arra utal, hogy a piac nem reagál azonnal és egyértelműen minden érzelmi kilengésre.