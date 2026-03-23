Rosszul ébredt a forint hétfő reggel, faképnél hagyta az euró, a dollár és a svájci frank – így áll most az árfolyam

Gyengült a főbb devizákkal szemben a magyar fizetőeszköz. Egy euróért 393,56 forintot kellett fizetni a reggeli órákban.
VG/MTI
2026.03.23, 06:31
Frissítve: 2026.03.23, 06:41

Gyengült a forint árfolyama hétfő reggelre a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hat órakor 393,56 forinton jegyezték a péntek este hat órai 392,76 forint után. A dollár jegyzése 340,77 forintra ment fel 339,82 forintról, a svájci franké pedig 432,01 forintra 431,22-ről.

 

Gyengült a forint hétfő reggelre / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A forint 0,2 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben és 0,3 százalékkal a dollár ellenében.

Hétfő reggeli jegyzésén a forint vegyesen áll az egy héttel korábbi, 12. heti hétfői kezdéshez képest: 0,1 százalékkal gyengébben az euróval szemben és 1,1 százalékkal erősebben a dollár, 0,8 százalékkal erősebben a svájci frank ellenében.

A forint a márciusi kezdéshez képest gyengült mindhárom devizával szemben. 4,4 százalékkal az euró, 6,8 százalékkal a dollár és 4,1 százalékkal a svájci frank ellenében.

A Mol húzta magával a pesti tőzsdét, a forint hullámvasútra ült pénteken

Elkerülte az európai tőzsdék pénteki vérfürdőjét a Budapesti Értéktőzsde, amit főként a Mol jó teljesítménye húzott a hét utolsó kereskedési napján. A BUX lendülete ugyan kifulladt a reggeli nagy erősödés után, ám a nap végére is a pozitív tartományban maradt és 0,26 százalékos emelkedés után 122 107,32 ponton zárta a kereskedést.

A forint hullámvasútra ült az euróval szemben, 390-től 395-ig mozgott az árfolyam, miután Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke és az Európai Központi Bank kamatdöntésre jogosult kormányzótanácsának tagja egy esetleges áprilisi kamatemelésről nyilatkozott. Délután az árfolyam a nap eleji, 390-es szint közeléből 395-re gyengült az euróval szemben, ám később a forint ismét erőre kapott és 5 óra körül 392 körül járt az árfolyam. A dollárral ugyanakkor nem bírt a magyar fizetőeszköz, ám végül a dollár/forint árfolyam is visszatért a 340-es szint alá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
