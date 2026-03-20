A Mol húzta magával a pesti tőzsdét, a forint hullámvasútra ült

Az európai piacok kőként zuhantak pénteken, de a pesti börzén optimista maradt a hangulat. A pesti tőzsdét főként a Mol jó teljesítménye húzta magával.
K. B. G.
2026.03.20, 17:14
Frissítve: 2026.03.20, 19:40

Elkerülte az európai tőzsdék pénteki vérfürdőjét a Budapesti Értéktőzsde, amit főként a Mol jó teljesítménye húzott a hét utolsó kereskedési napján. A BUX lendülete ugyan kifulladt a reggeli nagy erősödés után, ám a nap végére is a pozitív tartományban maradt és 0,26 százalékos emelkedés után 122 107,32 ponton zárta a kereskedést.

20251105_bet_002_VZ tőzsde
A pesti tőzsde szép erősödéssel zárta a hetet / Fotó: Vémi Zoltán

A forint nem szerepelt annyira jól, mint a pesti tőzsde

A forint hullámvasútra ült az euróval szemben, 390-től 395-ig mozgott az árfolyam, miután Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke és az Európai Központi Bank kamatdöntésre jogosult kormányzótanácsának tagja egy esetleges áprilisi kamatemelésről nyilatkozott. Délután az árfolyam a nap eleji, 390-es szint közeléből 395-re gyengült az euróval szemben, ám később a forint ismét erőre kapott és 5 óra körül 392 körül járt az árfolyam. A dollárral ugyanakkor nem bírt a magyar fizetőeszköz, ám végül a dollár/forint árfolyam is visszatért a 340-es szint alá.

A blue chipek közül különösen a Mol nyújtott jó teljesítményt, noha az olajárak nagyjából stabilak maradtak. A legnagyobb részvények változatos teljesítményt mutattak az alábbi módon.

  • Az OTP egész nap jól tartotta magát, de végül 0,83 százalékos mínuszban zárta a kereskedést, 35 950 forintos árfolyamon.
  • Bár az olajárak kevésbé volatilisen mozogtak mint az elmúlt napokban és főként stagnáltak, a Mol részvényei 2,78 százalékos emelkedés után 3916 forintot értek a nap végén.
  • A Richter részvényei 0,43 százalékos erősödés után 11 740 forinton fejezték be a kereskedést.
  • A Magyar Telekom árfolyama a pénteki nap végére változatlanul 2050 forint maradt.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu