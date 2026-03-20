A Mol húzta magával a pesti tőzsdét, a forint hullámvasútra ült

Elkerülte az európai tőzsdék pénteki vérfürdőjét a Budapesti Értéktőzsde, amit főként a Mol jó teljesítménye húzott a hét utolsó kereskedési napján. A BUX lendülete ugyan kifulladt a reggeli nagy erősödés után, ám a nap végére is a pozitív tartományban maradt és 0,26 százalékos emelkedés után 122 107,32 ponton zárta a kereskedést.

A forint nem szerepelt annyira jól, mint a pesti tőzsde

A forint hullámvasútra ült az euróval szemben, 390-től 395-ig mozgott az árfolyam, miután Joachim Nagel, a német Bundesbank elnöke és az Európai Központi Bank kamatdöntésre jogosult kormányzótanácsának tagja egy esetleges áprilisi kamatemelésről nyilatkozott. Délután az árfolyam a nap eleji, 390-es szint közeléből 395-re gyengült az euróval szemben, ám később a forint ismét erőre kapott és 5 óra körül 392 körül járt az árfolyam. A dollárral ugyanakkor nem bírt a magyar fizetőeszköz, ám végül a dollár/forint árfolyam is visszatért a 340-es szint alá.

A blue chipek közül különösen a Mol nyújtott jó teljesítményt, noha az olajárak nagyjából stabilak maradtak. A legnagyobb részvények változatos teljesítményt mutattak az alábbi módon.