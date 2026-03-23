Pánik a tőzsdéken: újra szakad a forint, nem bírja a lépést a dollárral

Az energiaválság nem hagyja lélegzethez jutni a hazai devizát. Esik a forint a globális devizákhoz mérten, a régiós pénznemekkel szemben viszont ezúttal nem mozdult el érdemben a magyar fizetőeszköz kurzusa.
Murányi Ernő
2026.03.23, 11:26
Frissítve: 2026.03.23, 11:30

Bár reggel 9 órára a forint ledolgozta hétfő hajnali veszteségeit , azóta ismét fordulat állt be, s a hazai deviza megint csak lefelé vette az irányt, miközben a dollár egyre magasabbra tör, jószerivel valamennyi globális riválisával szemben, a közép-európai régiós fizetőeszközökről nem is beszélve.

Az iráni háborúban a forint is kapja a csapásokat / Fotó: AFP

Az euró árfolyama délelőtt tizenegy órára közel 0,5 százalékkal, 395 forintra erősödött, s hasonló mértékben gyengült a magyar pénznem a brit fonttal, s a svájci frankkal szemben.

A dollár kurzusa még dinamikusabban, 1,2 százalékkal, 343,8 forintig lőtt ki, miközben a cseh koronához és a lengyel zlotyhoz mérten a hét első napjának első felében nem mozdult el jelentős mértékben a forint árfolyama.

A dollárerő persze nem csak a forint viszonylatában mutatkozott meg, az euró jegyzése például 1,1493 dollárra esett. 

Elemzők szerint az egyre inkább eldurvuló iráni háború és a nyomában kibontakozó energiaválság következtében rohamosan csökken a befektetők kockázatvállaló kedve, ami kedvez az ismét elsőszámú menedékeszközzé előlépett zöldhasúnak, miközben a nemesfémek gyorsan veszítenek értékükből.

Esnek a Wall Street határidős részvényindexei is, az amerikai kötvényhozamok pedig folyamatosan emelkednek. A 10 éves kincstárjegy hozama például már 4,415 százaléknál tart.

Továbbra is a közel-keleti események és az energiaárak alakulása a leginkább meghatározó a magyar deviza piacán (is)

– írja az Erste. 

"Kedden összeül az MNB, először az iráni háború kitörése óta. Egyelőre nem várható változtatás a rátákon, ugyanakkor fontos lesz, hogy miként kommentálja a megnövekvő, felfelé mutató inflációs kockázatokat a jegybank, illetve milyen előrejelzésekkel rukkolnak elő a Szabadság téren" - teszi hozzá a brókercég.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint sem várható a keddi MNB-ülésen kamatmódosítás, a jegybanki kommunikáció fókuszában pedig úgy vélik az iráni konfliktus inflációs hatásai kerülhetnek.

Délután négy órakor jelzést kaphatunk a fogyasztói bizalom változására márciusban az iráni események tudatában, a héten később pedig az első európai inflációs adatok is nyilvánosságra kerülnek a konfliktus eszkalálódása óta. 

 

Forint árfolyamfigyelő

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

