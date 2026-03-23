Pánik a tőzsdéken: újra szakad a forint, nem bírja a lépést a dollárral

Elemzők szerint az egyre inkább eldurvuló iráni háború és a nyomában kibontakozó energiaválság következtében rohamosan csökken a befektetők kockázatvállaló kedve, ami kedvez az ismét elsőszámú menedékeszközzé előlépett zöldhasúnak, miközben a nemesfémek gyorsan veszítenek értékükből.

Esnek a Wall Street határidős részvényindexei is, az amerikai kötvényhozamok pedig folyamatosan emelkednek. A 10 éves kincstárjegy hozama például már 4,415 százaléknál tart.

Továbbra is a közel-keleti események és az energiaárak alakulása a leginkább meghatározó a magyar deviza piacán (is)

– írja az Erste.

"Kedden összeül az MNB, először az iráni háború kitörése óta. Egyelőre nem várható változtatás a rátákon, ugyanakkor fontos lesz, hogy miként kommentálja a megnövekvő, felfelé mutató inflációs kockázatokat a jegybank, illetve milyen előrejelzésekkel rukkolnak elő a Szabadság téren" - teszi hozzá a brókercég.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint sem várható a keddi MNB-ülésen kamatmódosítás, a jegybanki kommunikáció fókuszában pedig – úgy vélik– az iráni konfliktus inflációs hatásai kerülhetnek.

Délután négy órakor jelzést kaphatunk a fogyasztói bizalom változására márciusban az iráni események tudatában, a héten később pedig az első európai inflációs adatok is nyilvánosságra kerülnek a konfliktus eszkalálódása óta.