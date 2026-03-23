Pánik a tőzsdéken: újra szakad a forint, nem bírja a lépést a dollárral
Bár reggel 9 órára a forint ledolgozta hétfő hajnali veszteségeit , azóta ismét fordulat állt be, s a hazai deviza megint csak lefelé vette az irányt, miközben a dollár egyre magasabbra tör, jószerivel valamennyi globális riválisával szemben, a közép-európai régiós fizetőeszközökről nem is beszélve.
Az euró árfolyama délelőtt tizenegy órára közel 0,5 százalékkal, 395 forintra erősödött, s hasonló mértékben gyengült a magyar pénznem a brit fonttal, s a svájci frankkal szemben.
A dollár kurzusa még dinamikusabban, 1,2 százalékkal, 343,8 forintig lőtt ki, miközben a cseh koronához és a lengyel zlotyhoz mérten a hét első napjának első felében nem mozdult el jelentős mértékben a forint árfolyama.
A dollárerő persze nem csak a forint viszonylatában mutatkozott meg, az euró jegyzése például 1,1493 dollárra esett.
Elemzők szerint az egyre inkább eldurvuló iráni háború és a nyomában kibontakozó energiaválság következtében rohamosan csökken a befektetők kockázatvállaló kedve, ami kedvez az ismét elsőszámú menedékeszközzé előlépett zöldhasúnak, miközben a nemesfémek gyorsan veszítenek értékükből.
Esnek a Wall Street határidős részvényindexei is, az amerikai kötvényhozamok pedig folyamatosan emelkednek. A 10 éves kincstárjegy hozama például már 4,415 százaléknál tart.
Továbbra is a közel-keleti események és az energiaárak alakulása a leginkább meghatározó a magyar deviza piacán (is)
– írja az Erste.
"Kedden összeül az MNB, először az iráni háború kitörése óta. Egyelőre nem várható változtatás a rátákon, ugyanakkor fontos lesz, hogy miként kommentálja a megnövekvő, felfelé mutató inflációs kockázatokat a jegybank, illetve milyen előrejelzésekkel rukkolnak elő a Szabadság téren" - teszi hozzá a brókercég.
Az Equilor Befektetési Zrt. szerint sem várható a keddi MNB-ülésen kamatmódosítás, a jegybanki kommunikáció fókuszában pedig – úgy vélik– az iráni konfliktus inflációs hatásai kerülhetnek.
Délután négy órakor jelzést kaphatunk a fogyasztói bizalom változására márciusban az iráni események tudatában, a héten később pedig az első európai inflációs adatok is nyilvánosságra kerülnek a konfliktus eszkalálódása óta.