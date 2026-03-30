Ingyenpénzt osztanak a boltokban, de van egy kis gond vele: ezt kell tudni a 0 százalékos hitelről – nem az, aminek látszik

Az utóbbi években egyre több kereskedő kínál nullaszázalékos hitelt elektronikai termékek, például laptopok vagy mobiltelefonok vásárlására. Az ajánlat első ránézésre vonzó: ha a hitel valóban kamatmentes, akkor a vevő a saját pénzét akár be is fektetheti, miközben a terméket részletekben fizeti ki. A gyakorlatban azonban a nyereség meglepően alacsony.

A nullaszázalékos hitel ingyenpénznek tűnik, de a valós nyereség meglepően kicsi / Fotó: Darnay Katalin

A nullaszázalékos kamat nem feltétlenül jelent ingyenhitelt

A hitelkonstrukciók értékelésénél nem a kamat, hanem a teljes hiteldíjmutató (THM) a döntő. A kamat csak egy eleme a költségeknek: a hitelhez kapcsolódhat kezelési díj, adminisztrációs költség vagy akár kötelező biztosítás is.

Előfordulhat például, hogy egy látszólag kamatmentes hitel esetében egyszeri díjat számítanak fel, ami a gyakorlatban többszázalékos finanszírozási költséget jelent.

Az ingyenhitel ára sokszor a termék árában van

Még akkor sem biztos, hogy valóban ingyenes a finanszírozás, ha a THM is nulla. A kereskedők gyakran beépítik a hitel költségét a termék árába, így a készpénzes vásárláshoz képest magasabb árat fizet a vevő.

Az autópiacon például régóta ismert gyakorlat, hogy a vevő választhat:

vagy kedvezményes árat kap,

vagy nullaszázalékos finanszírozást.

A kettő egyszerre ritkán érhető el.

Mennyi pénzt lehet nyerni a hitellel?

Tegyük fel, hogy egy 500 ezer forintos QLED-televíziót vásárolunk:

önerő: 100 ezer forint

hitel: 400 ezer forint

futamidő: 6 hónap

THM: nulla százalék

Ha a 400 ezer forintot a vásárló addig befekteti – például egy évi 7 százalékos kamatozású állampapírba –, elméletben kamatot kereshet rajta.

A hitelt azonban havonta törleszteni kell. Hat hónapos futamidő mellett ez nagyjából 66–67 ezer forintos havi tőketörlesztést jelent, vagyis a befektetett összeg hónapról hónapra csökken.

Így a kamatbevétel a következőképpen alakul:

A teljes kamatbevétel nagyjából 8200 forint. Ez havi szinten átlagosan körülbelül 1360 forintos nyereséget jelent. Fontos azonban, hogy ez az összeg még bruttó, és nem számol az olyan járulékos költségekkel, mint:

az utalási díjak

a befektetés visszaváltási költsége

esetleges adók vagy egyéb tranzakciós költségek

A gyakorlatban tehát a tényleges nyereség ennél is alacsonyabb lehet.