Lejtőn zárt a BUX: az OTP húzta le a pesti parkettet

Gyengüléssel zárta a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszban fejezte be a kereskedést. A BUX mintegy 0,8 százalékot esett, elsősorban az OTP gyengélkedése húzta le az indexet. A nap második felére egyértelműen erősödött az eladói nyomás.
Ballagó Dániel
2026.03.30, 17:14
Frissítve: 2026.03.30, 17:21

Gyengüléssel fejezte be a napot a budapesti tőzsde, a vezető részvények többsége mínuszban zárt. A BUX közel 1 százalékos eséssel búcsúzott a kereskedéstől, miközben a nap végére elromlott a hangulat.

A BUX esett, az OTP gyengélkedése húzta le az indexet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX index 120 749 ponton zárt, ami 0,8 százalékos csökkenést jelent. A forgalom 25 milliárd forint fölött alakult, a nap második felében pedig látványosan erősödött az eladói nyomás.

Az OTP húzta le az indexet

A blue chipek többsége eséssel zárt:

  • OTP: közel 2 százalékos eséssel 35 020 forinton zárt
  • Mol: fél százalék alatti emelkedéssel 4012 forintig erősödött
  • Richter: enyhe csökkenéssel, 11 900 forinton fejezte be a napot
  • Magyar Telekom: közel 1 százalékos eséssel 2050 forintig gyengült

Az OTP végig nyomás alatt maradt, és egyértelműen lefelé húzta az indexet, miközben a Mol kisebb pluszban tudott zárni, de ez nem tudta ellensúlyozni a többi papír gyengélkedését.

Elromlott a hangulat nap végére

A kereskedés első felében még viszonylag stabil mozgások voltak jellemzők, ám a nap második felében egyre erősödött az eladói nyomás. Ez különösen a blue chipeknél volt látványos, ami végül lefelé húzta az egész indexet.

Nemzetközi bizonytalanság és devizapiaci hatások

A forint a nap folyamán inkább a gyenge tartományban oldalazott, jelentősebb elmozdulás nélkül, miközben a nemzetközi hangulat és a geopolitikai kockázatok továbbra is nyomás alatt tartották a hazai devizát. A befektetők óvatosak maradtak, így a forint nem tudott érdemi erősödést felmutatni, és a főbb devizákkal szemben inkább a gyengébb szintek közelében stabilizálódott, ami jól illeszkedik a közelmúltban látott ingadozó, bizonytalan trendhez.

