A magyar blue chipek technikai kilátásai, az OTP-ben jelentős a felértékelődési potenciál
A globális tőkepiacokat 2026 márciusának végén egyfajta „feszült várakozás” jellemzi. Az Egyesült Államokban a Fed kamatpolitikája továbbra is a figyelem középpontjában áll: a piaci árazások szerint az év hátralévő részében már csak két óvatos kamatvágás várható, mivel a munkaerőpiac feszessége és a szolgáltatási szektor inflációja a vártnál lassabban hűl.
Stabil marad a dollár
Az amerikai dollár (USD) ereje ezen „higher for longer” (tartósan magasabb kamatok) várakozások miatt stabil marad, a dollárindex a korábbi csúcsok közelében mozog. A következő két hétben az amerikai inflációs adatok és a munkaerőpiaci statisztikák mozgathatják meg érdemben a devizapiacot, de jelentős dollárgyengülésre egyelőre kevés fundamentális ok mutatkozik.
Az eurózónában az Európai Központi Bank (EKB) márciusban szintén óvatos maradt, 2 százalékon tartva a betéti kamatot. Bár az infláció a 2 százalékos cél közelében stabilizálódott, a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az ebből fakadó energiaár-kockázatok miatt az EKB felfelé módosította a 2026-os inflációs várakozását 2,6 százalékra.
Ez a környezet korlátozza az euró erejét a dollárral szemben; az 1,15 USD körüli szintek tesztelése várható a következő időszakban. Európa-szerte a növekedési kilátások mérsékeltek, a GDP-bővülés 1 százalék alatt maradhat idén, ami a részvénypiacokon is inkább szelektív emelkedést, semmint széles körű ralit vetít előre.
Óvatos és türelmes megközelítést alkalmaz az MNB
Kelet-Közép-Európában Lengyelország vezeti a növekedést, míg Magyarországon a tavalyi stagnálás után 1,7-2 százalékos GDP-bővülés körvonalazódik 2026-ra. A régiós devizák közül a forint mutatta a legnagyobb volatilitást az elmúlt hetekben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) március 24-i döntése értelmében az alapkamat 6,25 százalékon maradt.
Az MNB-elnök hangsúlyozta, hogy nem indult új kamatvágási ciklus, és a jegybank „óvatos és türelmes” megközelítést alkalmaz. A devizapiaci stabilitás elsődleges szempont lett, különösen
- az energiaárak emelkedése
- és a geopolitikai kockázatok miatt,
ami rövid távon gátat szabhat a forint további jelentős gyengülésének, de az euróval szembeni 390–395-ös sáv továbbra is küzdelmes terep marad.
A következő két hét várakozásai alapján a forint árfolyamában oldalazásra vagy enyhe korrekcióra számíthatunk a 388–396-os sávban az euróval szemben. Amennyiben a globális kockázati étvágy javul, a 390 alatti szintek stabilizálódhatnak, de a dollár ereje és a hazai energiaimport-igény miatti devizakereslet limitálja a komolyabb erősödést.
A kamatszintek tekintetében a hazai hozamkörnyezet érdemi csökkenése nem várható április elejéig, ami a banki papírok számára – mint az OTP – relatív vonzó környezetet, a növekedési típusú részvények számára viszont komolyabb ellenállást jelenthet.
OTP Bank
Az OTP árfolyama az elmúlt héten a korrekcióból oldalazó bázist épített ki, azonban egyelőre a nemzetközi helyzet szerint alacsony forgalom mellett kereskedtek az utóbbi napokban. Lényegében egyfajta kivárás érződik, mivel jelentős emelkedésen van túl, ha a nemzetközi helyzet indokolja – például a választások hatására – bármilyen irányba elindulhat.
A konszenzusos célárhoz képest ugyanakkor 15 százalék feletti felértékelődési potenciál még benne is van a jelenlegi árakban, annak ellenére, hogy a technikai kép igazodik a nemzetközi korrekciós folyamatokhoz, és megvan az esélye a további lefelé mozgásnak is.
Az OTP árfolyama továbbra is középtávon emelkedő trendben mozog, amit az is alátámaszt, hogy az 50 napos mozgóátlag a 200 napos felett helyezkedik el (bullish struktúra).
Az RSI jellemzően a 60-70 közötti sávban mozog, ami erőt mutat, de már nem olcsó szinteket.
Az MACD pozitív tartományban van, de a histogram lassulása alapján a momentum enyhülése látszik. Technikailag a kulcsszint a legutóbbi lokális csúcs, ahol többször is elakadt az árfolyam. Ha ezt sikerül áttörni, akkor gyorsabb felértékelődés jöhet, de ellenkező esetben egy visszateszt az 50 napos mozgóátlagig teljesen egészséges lenne. A 200 napos átlag jóval lejjebb húzódik, így komolyabb trendforduló egyelőre nem látszik.
Richter Gedeon
A Richter grafikonján egy masszív emelkedés látható. Az árfolyam egyértelmű és határozott választ ad az erősödő dollárra, ugyanakkor a kivárás itt is érezhető. Amennyiben a dollárerő tartós marad, az egyértelmű hatással jár a gyógyszergyártó profitjának értéknövelésére.
Az 50 napos mozgóátlag enyhén emelkedik, és a 200 napos felett helyezkedik el, ami mérsékelten bullish képet ad.
Az RSI jellemzően 50-60 között alakul, tehát nincs túlvett állapot, inkább kiegyensúlyozott momentum. Az MACD pozitív, de laposodó trendet mutat, ami a lendület lassulására utal. Technikai szempontból a papír gyakran reagál a korábbi ellenállási szintekre, amelyek most támaszként funkcionálnak.
A jelenlegi árszinteken nincs extrém túlfeszítettség, így egy újabb emelkedési hullám lehetősége fennáll.
Az elemzői konszenzus alapján a Richter mérsékelten alulértékelt.
A következő két hétben inkább stabil, enyhén pozitív pálya várható, alacsonyabb volatilitással, ami defenzívebb jellegéből fakad.
Mol
A Mol árfolyamát az utóbbi hetekben a globális olajárak emelkedése és az iráni konfliktus miatti feszültség hajtotta felfelé. Az olajvállalat-felvásárlási tranzakció körüli elképzelések is támasztják az árfolyamot és nemzetközi vonatkozásban is egyértelműen kedvező a megítélése a részvénynek.
Megnyugtató az Adria-vezeték működése is.
Arra viszont kifejezetten ügyelni kell, hogy egy látványos olajárfordulat kedvezőtlenül érintheti az árfolyamot, ezzel egy dupla csúcsot is kialakíthat az árfolyam, aminek következtében viszont bőven van tér az eséshez.
A Mol technikai képe jelenleg vegyesebb. Az árfolyam ugyan a 200 napos mozgóátlag felett mozog, de bizonytalanságot is jelez. Ha az árfolyam az 50 napos átlag fölött stabilizálódik, akkor rövid távon felfelé mozdulhat, de ennek hiányában könnyen visszacsúszhat a sáv alsó részébe. A trend tehát jelenleg inkább range-bound (sávban mozgó).
Elemzői oldalról a Mol esetében az upside általában mérsékeltebb, és erősen függ az olajáraktól és a szabályozói környezettől.
A következő két hétben, ha képes az előző csúcsot túllépni, akkor további emelkedés várható, amennyiben nem, úgy a kialakuló dupla csúcs jelentős visszaesést is hozhat maga után.
Magyar Telekom
A Magyar Telekom az elmúlt hónapokban stabilan trendel, amit a nemzetközi hangulat is alátámaszt a távközlési szektorral szemben. Nincs egyértelműen semmilyen trendfordulós alakzat, a csatornán belül azonban mozoghat az árfolyam, főként, ha a beszűrődő piaci kockázatok egy irányba hatnak.
Az elemzői konszenzus felett van az árfolyam, ezért megvan a fundamentális indok is egy esetleges korrekcióhoz. Az MTEL technikai képe kifejezetten stabil és enyhén bullish. Az árfolyam tartósan az 50 és 200 napos mozgóátlag felett helyezkedik el, és az 50 napos átlag emelkedő trendet mutat.
Az RSI egészséges emelkedő trendet jelez egyelőre túlvettség nélkül. Az MACD pozitív tartományban mozog, és nem mutat jelentős gyengülést. A papír egyik sajátossága az alacsony volatilitás és a stabil trendkövetés.
A technikai kép alapján a kisebb visszahúzódások inkább beszállási lehetőséget jelentenek.
Jelentős ellenállások közelében is inkább lassú áttörések jellemzők, nem hirtelen kitörések. Az elemzői konszenzus szerint az MTEL továbbra is osztalékalapú sztori, de az utóbbi időben árfolyam-upside is megjelent benne. Rövid távon (2 hét) enyhe emelkedés vagy stabil oldalazás várható, alacsony kockázat mellett, ami a portfólió-stabilizáló szerepet erősíti.