A magyar blue chipek technikai kilátásai, az OTP-ben jelentős a felértékelődési potenciál

A globális tőkepiacokat 2026 márciusának végén egyfajta „feszült várakozás” jellemzi. Az Egyesült Államokban a Fed kamatpolitikája továbbra is a figyelem középpontjában áll: a piaci árazások szerint az év hátralévő részében már csak két óvatos kamatvágás várható, mivel a munkaerőpiac feszessége és a szolgáltatási szektor inflációja a vártnál lassabban hűl.

Az OTP-ben jelentős a felértékelődési potenciál / Fotó: BalkansCat / Shutterstock

Stabil marad a dollár

Az amerikai dollár (USD) ereje ezen „higher for longer” (tartósan magasabb kamatok) várakozások miatt stabil marad, a dollárindex a korábbi csúcsok közelében mozog. A következő két hétben az amerikai inflációs adatok és a munkaerőpiaci statisztikák mozgathatják meg érdemben a devizapiacot, de jelentős dollárgyengülésre egyelőre kevés fundamentális ok mutatkozik.

Az eurózónában az Európai Központi Bank (EKB) márciusban szintén óvatos maradt, 2 százalékon tartva a betéti kamatot. Bár az infláció a 2 százalékos cél közelében stabilizálódott, a közel-keleti geopolitikai feszültségek és az ebből fakadó energiaár-kockázatok miatt az EKB felfelé módosította a 2026-os inflációs várakozását 2,6 százalékra.

Ez a környezet korlátozza az euró erejét a dollárral szemben; az 1,15 USD körüli szintek tesztelése várható a következő időszakban. Európa-szerte a növekedési kilátások mérsékeltek, a GDP-bővülés 1 százalék alatt maradhat idén, ami a részvénypiacokon is inkább szelektív emelkedést, semmint széles körű ralit vetít előre.

Óvatos és türelmes megközelítést alkalmaz az MNB

Kelet-Közép-Európában Lengyelország vezeti a növekedést, míg Magyarországon a tavalyi stagnálás után 1,7-2 százalékos GDP-bővülés körvonalazódik 2026-ra. A régiós devizák közül a forint mutatta a legnagyobb volatilitást az elmúlt hetekben. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) március 24-i döntése értelmében az alapkamat 6,25 százalékon maradt.

Az MNB-elnök hangsúlyozta, hogy nem indult új kamatvágási ciklus, és a jegybank „óvatos és türelmes” megközelítést alkalmaz. A devizapiaci stabilitás elsődleges szempont lett, különösen

az energiaárak emelkedése

és a geopolitikai kockázatok miatt,

ami rövid távon gátat szabhat a forint további jelentős gyengülésének, de az euróval szembeni 390–395-ös sáv továbbra is küzdelmes terep marad.