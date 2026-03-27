Kilőtt a Magyar Telekom, erősödik a pesti börze vezető indexe

Pozitív tartományban nyitott pénteken a BUX. A Magyar Telekom állt az élre, de a többi blue chip is felfelé vette az irányt.
Murányi Ernő
2026.03.27, 09:15
Frissítve: 2026.03.27, 09:32

A főbb európai részvényindexek pénteken a tőzsdenyitás előtt többnyire stagnáltak, miközben a befektetők a spanyol inflációs és az olasz kereskedelmi mérleg adatait várták, és az Egyesült Királyság februári kiskereskedelmi aktivitását jellemző frissen megjelent számokat – éves szinten 2,5 százalékos volt a bővülés – értékelték. A Wall Street csütörtökön masszív mínuszban zárt, a Nasdaq 2,38 százalékot bukott.

_VEZ4773 Magyar Telekom
A Magyar Telekom állt az élre / Fotó: Vémi Zoltán

Donald Trump amerikai elnök ismét felszólította Iránt, hogy tegye lehetővé a hajóközlekedést a Hormuzi-szoroson. Amellett Trump a TruthSocial közösségi platformján kijelentette, hogy amerikai keleti parti idő szerint április 6-án este 8 óráig az Egyesült Államok hadserege nem mér légicsapásokat az iráni energia-infrastruktúrára, mivel nagyon jó tárgyalások vannak folyamatban.

Az információk azonban továbbra is ellentmondásosak. Irán többször is tagadta a Trump által említett tárgyalásokat, míg Pakisztán megerősítette közvetítői szerepét.

A BUX a reggeli becsengetés után 0,3 százalékkal, 122 824 pontra emelkedett, miután csütörtökön 1,4 százalékos veszteséggel fejezte be a kereskedést.

Az OTP nyitóára szintén 0,3 százalékkal, 36 140 forintra nőtt.

Árfolyam: 35 700 HUF 0 / -0,97 %
Forgalom: 14 238 970 680 HUF
A Mol  a változatosság kedvéért ugyancsak 0,3 százalékkal, 36 140 forintra erősödött.

Árfolyam: 3 994 HUF 0 / +0,66 %
Forgalom: 2 776 488 436 HUF
A Richter részvényei 0,5 százalékkal, 11 900 forintra drágultak.

Árfolyam: 11 920 HUF 0 / +0,68 %
Forgalom: 2 120 880 630 HUF
A Magyar Telekom valósággal kilőtt, hiszen kereken 2100 forinton startolt el, ami 1,5 százalékos erősödés csütörtöki záróárához mérten.

Árfolyam: 2 070 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 597 344 415 HUF
Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint viszont ismét lejtőre került, az euró 0,4 százalékkal, 389,3 forintra drágult reggel 9 óra körül a bankközi devizapiacon.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
