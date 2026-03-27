Kilőtt a Magyar Telekom, erősödik a pesti börze vezető indexe

A főbb európai részvényindexek pénteken a tőzsdenyitás előtt többnyire stagnáltak, miközben a befektetők a spanyol inflációs és az olasz kereskedelmi mérleg adatait várták, és az Egyesült Királyság februári kiskereskedelmi aktivitását jellemző frissen megjelent számokat – éves szinten 2,5 százalékos volt a bővülés – értékelték. A Wall Street csütörtökön masszív mínuszban zárt, a Nasdaq 2,38 százalékot bukott.

A Magyar Telekom állt az élre / Fotó: Vémi Zoltán

Donald Trump amerikai elnök ismét felszólította Iránt, hogy tegye lehetővé a hajóközlekedést a Hormuzi-szoroson. Amellett Trump a TruthSocial közösségi platformján kijelentette, hogy amerikai keleti parti idő szerint április 6-án este 8 óráig az Egyesült Államok hadserege nem mér légicsapásokat az iráni energia-infrastruktúrára, mivel nagyon jó tárgyalások vannak folyamatban.

Az információk azonban továbbra is ellentmondásosak. Irán többször is tagadta a Trump által említett tárgyalásokat, míg Pakisztán megerősítette közvetítői szerepét.

A BUX a reggeli becsengetés után 0,3 százalékkal, 122 824 pontra emelkedett, miután csütörtökön 1,4 százalékos veszteséggel fejezte be a kereskedést.