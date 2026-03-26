A Mol hatalmas energiatárolót épített, fél országban nincs párja, és az egész hálózatot kiegyensúlyozza

Átadták Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros energiatárolóját a Mol Petrolkémia területét. Az energiatároló a Mol megújulóalapú termelésének elengedhetetlen eleme.
2026.03.26, 16:14
Frissítve: 2026.03.26, 16:30

A Mol egy 40 megawattóra kapacitású villamosenergia-tároló rendszert épített fel Tiszaújvárosban, a Mol Petrolkémia területén. Ez Kelet-Magyarország legnagyobb akkumulátoros tárolója, amelyet közvetlenül a végfogyasztó mellé telepítettek. A beruházásnak köszönhetően a Mol beléphet a Mavir által működtetett rendszerszintű szolgáltatások piacára – írja közleményében a társaság.

energiatároló
Világi Oszkár: Kelet-Magyarország legnagyobb ipari energiatárolóját építettük fel / Fotó: Zsolt Lengyel Photography

Kell a sok megújulóhoz az energiatároló

A 6,6 milliárd forintba került létesítménynek fontos szerepe lesz az országos elektromos hálózat ingadozásainak kiegyensúlyozásában. A beruházást az Európai Unió 2,699 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással segíti a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretében. A Mol Magyarországon 2030-ra 500 megawattórányi tárolórendszert tervez kiépíteni.

A tiszaújvárosi egység az országos átviteli hálózatot fogja támogatni a hálózati ingadozások kiegyensúlyozásával. Ennek a kereskedelmi részét az Alteo fogja végezni. A Mol és partnerei 73,8 százalékos részesedést birtokolnak az Alteo Energiaszolgáltató Nyrt.-ben, amely mintegy 10 megawatt megújulóenergia-alapú erőművi (szél, nap, víz, biogáz) kapacitással rendelkezik. Egyben a Magyarországon működő energiatároló összkapacitás mintegy 40 százalékát biztosítja.

A Mol csoport stratégiájában kiemelt szerepe van a megújuló energiának, amelynek hatékony használatához elengedhetetlen az akkumulátoros energiatárolás. A Mol Petrolkémiánál már működik egy 5,8 megawattos napelempark, amelyet hamarosan egy 48 megawatt kapacitású követ. A Mol Magyarországon már több mint 400 megawatt naperőművi kapacitással rendelkezik, amelyet tovább kíván bővíteni.

„A Mol csoport hosszú távú stratégiája világos: okos átmenettel tesszük régiónkat zöldebbé, önellátóbbá és versenyképesebbé, és józanul, felelősen haladunk a karbonsemlegesség felé. Minden lépésünknél odafigyelünk, hogy megőrizzük az egyensúlyt 

  • a fenntarthatóság,
  • az ellátásbiztonság
  • és a gazdasági versenyképesség 

között. Erre jó példa tiszaújvárosi beruházásunk is: a mai napon nem csupán Kelet-Magyarország legnagyobb ipari energiatároló rendszerét avattuk fel. Ma a jövő energiarendszerének egyik alapkövét illesztettük a helyére” – idézi Világi Oszkárt, a Mol csoport vezérigazgató-helyettesét a közlemény.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu