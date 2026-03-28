Megvásárolta a Media Markt és Saturn áruházak mögött álló német Ceconomy túlnyomó többségét a kínai JD.com, és ehhez már a német versenyhivatal jóváhagyását is, sőt az ügyletet már Olaszország és Franciaország is jóváhagyta. Azonban Ausztriában még mindig nem sikerült elknyeni a szükséges engedélyeket, így könnyen lehet, hogy a Media Markt kivonul a szomszédunktól.

Magyarország felkészül? Kivonulhat a szomszédunkból a Media Markt – baljós jelek a népszerű elektronikai áruházlánc körül

A Media Markt a kínaiaké lesz Bécs engedélye nélkül is

Ausztriában a külföldi működőtőke befektetésekhez a gazdasági minisztérium engedélyére van szükség, ám a tárcának biztonsági aggályai vannak, főként az adatvédelem területén. A Die Presse szerint a cég igazgatótanácsához hamarosan csatlakozó Jan Niclas Brandt már fel is vette a kapcsolatot a minisztériummal és közölte, hogy

a felvásárlás ellenére megőriznék az állásokat és a márka függetlenségét is.

Azonban ha nem sikerül meggyőzni a bécsi hatóságokat, úgy a JD.com más lehetőségeket is megvizsgál, melyek között az Ausztriából való kivonulás is szerepel. A Media Markt és Saturn márkákat birtokló Ceconomy felvásárlásától a kínai cég nem áll el, ám az áruházlánc ausztriai üzletei veszélybe kerülhetnek az osztrák engedély nélkül, és a Media Markt Austria mintegy 2 ezer főnek biztosít munkát 56 áruházában.

Sok változást hozhat az új vezetés, Magyarországon is

A felvásárlás keretében a Media Markt át is alakul, így Magyarországon is várhatók változások. A tervek szerint a 2025–2026-os üzleti évre az áruházak 90 százaléka felújításon esik át, és nyílik Európa-szerte 29 fancy Xpress és 8 Smart üzlet is.

Vége lesz tehát a kényelmetlen zsúfoltság korának, az idén megújult, magyarországi zászlóshajónak számító budaörsi áruház például már ezt az irányt követi.

A koncepció részeként a Media Markt a jövőben nagyobb figyelmet fordít a különféle kapcsolódó komfortszolgáltatásokra is,

amelyekkel be lehet vonzani az áruházakba az embereket. Ilyen például a telefonokra a védőfólia felhelyezése, vagy a professzionális rollerszervíz.

Magyarországon is elindul a Marketplace. Ennek keretében külső partnerek is megkezdhetik a termékeik forgalmazását a Media Markt égisze alatt. A kínálat horizontális és vertikális bővülését is várják ettől a lépéstől, ugyanis így olyan, réspiaci termékek is elérhetők lesznek a konszern webáruáházában, amelyeket eddig hiába is kerestünk. A különféle e-mobilitási, sport- vagy gamingeszközök mellett így ismét lehet majd high-end audioberendezéseket venni a Media Markttól.