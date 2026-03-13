Rendkívüli: lezuhant az amerikai légierő stratégiai óriásrepülőgépe, Irán által pénzelt fegyveresek lőhették le – mentőakció zajlik a legénységért

Amerikai légiutántöltő repülőgép zuhant le csütörtökön Irak nyugati részén – derült ki az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közleményéből. A baleset az Irán elleni hadművelet, az Operation Epic Fury keretében történt, de a hivatalos álláspont szerint nem ellenséges támadás vagy baráti tűz okozta a szerencsétlenséget.

A KC-135-ös nélkül a harci gépek nem tudnak hosszú távú bevetéseket végezni leszállás nélkül / Fotó: AFP

A két KC-135 Stratotanker közül az egyik lezuhant, a másik biztonságosan földet ért. A mentőalakulatokat már útnak indították, egyelőre azonban nem tudni pontosan, mi történt a fedélzeten tartózkodó – források szerint 5-6 főnyi – személyzettel.

Az Iraki Iszlám Ellenállás nevű, iráni hátterű milícia gyorsan magára vállalta a felelősséget: közleményükben azt írták, hogy légvédelmi rakétákkal lőtték le a gépet, mert Irak légterét és szuverenitását védték. A CENTCOM ezt határozottan cáfolta, és ragaszkodik ahhoz, hogy a baleset más okokra vezethető vissza.

A KC-135-ösök nélkül a harci gépek nem tudnának ilyen hosszú távú, intenzív bevetéseket végezni leszállás nélkül. A konfliktus egyre több veszteségeket szed: amerikai oldalon már többen meghaltak és több százan megsebesültek, a térségben pedig – beleértve Libanont is – több ezer emberéletet követelt eddig a háború.

A kuvaiti légvédelem lőtte le tévedésből az amerikai repülőgépeket

Az amerikai légierőnek nem ez az első vesztesége: március elején lezuhant három amerikai F–15E vadászbombázó Kuvait felett baráti tűz következtében az Epic Fury hadműveletben. A hatfős személyzet sikeresen katapultált, biztonságban kimentették őket, állapotuk stabil.

A repülőgép Kuvait északi részén, az iraki határ közelében csapódott a földbe, egy gyéren lakott térségben. Az F–15 Eagle minden időjárási körülmények között bevethető, két hajtóműves, harcászati vadászgép, amelyet a légi fölény kivívására és fenntartására terveztek. Az amerikai légierő szerint a típus a nagy manőverezőképességet, gyorsulást és hatótávolságot korszerű rendszerekkel ötvözi.

Az F–15E Strike Eagle változatot úgy alakították ki, hogy egyaránt alkalmas legyen légi feladatokra és mélységi csapásmérő bevetésekre. A Simple Flying oldal tavalyi cikke szerint az F–15E vadászbombázó darabja mintegy 90-100 millió dollár között mozog, felszereltségtől függően.