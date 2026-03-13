Rendkívüli: Amerika az éjjel eltörölte az orosz szankciókat, mostantól jöhet az olaj Putyintól – 124 millió hordó indult meg azonnal és ez csak a kezdet

Az Egyesült Államok 30 napos felmentést adott az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják – adta hírül a Reuters.

Donald Trump az éjjel eltörölte az Oroszország elleni szankciókat, mostantól jöhet az orosz olaj Vlagyimir Putyintól / Fotó: AFP

Az amerikai kormány által csütörtökön kiadott engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítását és értékesítését washingtoni idő szerint április 11-én éjfélig.

Az intézkedést azután hozták, hogy a Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár/hordó fölé ugrott. A bejelentés után az olajárak péntek reggel rögtön csökkenésnek indultak Ázsiában az amerikai felmentés bejelentése után.

Donald Trump amerikai elnök ezzel a lépéssel is szeretné megfékezni az energiaárakat, mivel a megugró olajárak árthatnak az amerikai vállalkozásoknak és fogyasztóknak. Márpedig a novemberi félidős választások előtt ez nem jön jól a republikánus pártnak. Trumpnak fontos, hogy megtartsák a Kongresszus feletti ellenőrzést.

A közel-keleti háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézi elő

Miután az elmúlt két hétben az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai, illetve a perzsa állam válasza az egész olajtermelő Közel-Keletre kiterjedtek, az olajárak meredek emelkedésnek indultak, miután pedig a harcok átterjedtek a Hormuzi-szoros, felrobbantak. Az Arab-öböl szájaként ismert tengeri szoroson megy át a világ olajszállítmányainak ötöde, és a cseppfolyósított földgáz (LNG) jórésze.

Szerdán az amerikai kormány bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajtartalékból az iráni háború nyomán az egekbe szökő olajárak fékezése érdekében. Ez a lépés része volt a 32 tagállamból álló Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szélesebb vállalásának, amely összesen 400 millió hordó olaj piacra dobásáról szól.

Az IEA csütörtökön azt közölte, hogy a közel-keleti háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézi elő.