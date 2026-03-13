Rendkívüli: Amerika az éjjel eltörölte az orosz szankciókat, mostantól jöhet az olaj Putyintól – 124 millió hordó indult meg azonnal és ez csak a kezdet
Az Egyesült Államok 30 napos felmentést adott az országoknak arra, hogy megvásárolhassák a szankcionált orosz olajat és kőolajtermékeket, amelyek a tengeren rekedtek. Scott Bessent pénzügyminiszter szerint ez a lépés azért kell, hogy az iráni háború miatt megingott globális energiapiacokat stabilizálják – adta hírül a Reuters.
Az amerikai kormány által csütörtökön kiadott engedély felhatalmazza a március 12-ig hajókra berakodott orosz nyersolaj és kőolajtermékek kiszállítását és értékesítését washingtoni idő szerint április 11-én éjfélig.
Az intézkedést azután hozták, hogy a Brent olaj ára csütörtökön újból 100 dollár/hordó fölé ugrott. A bejelentés után az olajárak péntek reggel rögtön csökkenésnek indultak Ázsiában az amerikai felmentés bejelentése után.
Donald Trump amerikai elnök ezzel a lépéssel is szeretné megfékezni az energiaárakat, mivel a megugró olajárak árthatnak az amerikai vállalkozásoknak és fogyasztóknak. Márpedig a novemberi félidős választások előtt ez nem jön jól a republikánus pártnak. Trumpnak fontos, hogy megtartsák a Kongresszus feletti ellenőrzést.
A közel-keleti háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézi elő
Miután az elmúlt két hétben az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni csapásai, illetve a perzsa állam válasza az egész olajtermelő Közel-Keletre kiterjedtek, az olajárak meredek emelkedésnek indultak, miután pedig a harcok átterjedtek a Hormuzi-szoros, felrobbantak. Az Arab-öböl szájaként ismert tengeri szoroson megy át a világ olajszállítmányainak ötöde, és a cseppfolyósított földgáz (LNG) jórésze.
Szerdán az amerikai kormány bejelentette, hogy 172 millió hordó olajat szabadít fel a stratégiai kőolajtartalékból az iráni háború nyomán az egekbe szökő olajárak fékezése érdekében. Ez a lépés része volt a 32 tagállamból álló Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szélesebb vállalásának, amely összesen 400 millió hordó olaj piacra dobásáról szól.
Az IEA csütörtökön azt közölte, hogy a közel-keleti háború a történelem legnagyobb olajellátási zavarát idézi elő.
Amerikai szerint Oroszország nem profitál sokat a tengeren rekedt orosz olaj eladásából
Bessent az X-en kiadott közleményében azt írta, az intézkedés szűkre szabott és rövid távú, így nem biztosít jelentős pénzügyi előnyt az orosz kormánynak, míg az Egyesült Államoknak annál inkább. „Az olajárak átmeneti emelkedése rövid távú és átmeneti zavar, amely hosszabb távon hatalmas előnyt hoz majd a nemzetünknek és a gazdaságunknak” – írta a közleményben.
Sajtóértesülés szerint csütörtökön világszerte 30 különböző helyszínen összesen mintegy 124 millió hordó orosz eredetű olaj vesztegelt a tengeren, hozzátéve, hogy
az amerikai engedély körülbelül 5-6 napnyi ellátást biztosítana, ha figyelembe vesszük a szoros miatt kieső napi olajmennyiséget.
A szankciók átmenetei feloldása befolyásohatja az orosz-ukrán háborút, éppen ezért az Európai Unió nem ért egyet az Oroszország elleni szankciók enyhítésével: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán azt mondta, hogy most nem alkalmas az idő erre.
Csütörtökön Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja azt mondta, Floridában találkozón tárgyalt az energiaválságról egy amerikai delegációval, amelyben Trump különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner is benne volt.
Donald Trump már több kísérletet is tett az energiaárak letörésére
Az amerikai pénzügyminisztérium korábban, március 5-én már kiadott egy 30 napos felmentést, kifejezetten India számára, amely lehetővé tette Újdelhi számára, hogy megvásároljon a tengeren rekedt orosz olajat.
Trump emellett utasította az Egyesült Államok illetékes szervét, hogy nyújtson politikai kockázati biztosítást és pénzügyi garanciákat az Arab-öbölben zajló tengeri kereskedelemhez és amerikai hadihajók kíséretét adja az átmenő tankerforgalom biztosítására.
A Fehér Ház szerint egy újabb árletörési kísérletként a Trump-kormányzat mérlegeli egy, Jones Act néven ismert hajózási szabály ideiglenes felfüggesztését is annak érdekében, hogy az energia- és agrártermékek szabadon mozoghassanak az amerikai kikötők között.
A szabály felfüggesztése lehetővé tenné, hogy külföldi hajók szállítsanak üzemanyagot amerikai kikötők között, ami potenciálisan csökkentheti a költségeket és felgyorsíthatja a szállításokat.
„Az elnök minden lépést megtesz, amit csak tud az árak csökkentéséért… és a következő napokban egyre többet és többet fogunk erről látni” – mondta Stephen Miller, a Fehér Ház kabinetfőnök-helyettese csütörtökön.
Szintén csütörtökön Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok jelentős pénzt kereshet a háború miatt megemelkedő olajárakon, ami több törvényhozó nemtettszését kiváltotta; azzal vádolták, hogy csak a gazdagok érdeklik.
Ukrajna végveszélyben, Putyin ünnepel, Zelenszkij összeomlik: hullik a dollár Oroszországra, ők az iráni háború legnagyobb nyertesei – viszik az olaját, mint a cukrot
Oroszország az olajpiac legnagyobb nyertese lett, miután India és Kína jelentősen növelte az orosz importot. Az orosz költségvetés március végéig 3,3–4,9 milliárd dollár pluszbevételre számíthat.