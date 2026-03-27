Olajpiac: a geopolitikai kockázatok felülírják a készletadatok üzenetét

Az amerikai készletnövekedés ellenére stabilan magas szinten maradtak az olajárak, miközben a közel-keleti feszültségek továbbra is meghatározó tényezőként dominálják a piaci hangulatot. A befektetők figyelme jelenleg egyértelműen Iránra és a lehetséges eszkalációra összpontosul.

Az olajárakat továbbra is a közel-keleti feszültségek tartják magasan – állapítja meg Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője

Növekvő készletek, stabil árak

Az Egyesült Államok legfrissebb készletadatai jelentős nyersolaj-felhalmozást mutattak, amely első pillantásra lefelé mutató árnyomást indokolna. A nyersolajkészletek 6,93 millió hordóval emelkedtek, jóval meghaladva a várt 0,5 millió hordós növekedést, és az előző heti 6,16 millió hordós bővülést is felülmúlva. A termékoldalon vegyes kép rajzolódott ki.

A benzinkészletek 2,59 millió hordóval csökkentek, ami a finomítói aktivitás élénkülése mellett az üzemanyag iránti erős keresletet jelzi. Ezzel párhuzamosan a desztillátumkészletek 3,03 millió hordóval növekedtek, ami arra utal, hogy a téli fűtési szezon lezárulásával a dízel és a fűtőolaj iránti kereslet mérséklődik. A finomítói kihasználtság 1,5 százalékponttal emelkedett, ami szintén a keresleti oldal stabilitását támasztja alá.

A készletadatok összességében mérsékelt piaci reakciót váltottak ki, ami jól mutatja, hogy jelenleg nem a fundamentális adatok, hanem a geopolitikai kockázatok alakítják az árakat.

Irán áll a figyelem középpontjában

Az olajpiac fő mozgatórugója jelenleg a közel-keleti geopolitikai helyzet. Irán egyértelműen elutasította az Egyesült Államok több pontból álló béketervét, amely tűzszünetet és nukleáris engedményeket is tartalmazhatott volna. A feltételezett megállapodás részeként Iránnak fel kellett volna hagynia nukleáris programjának egy részével, valamint biztosítania kellett volna a nemzetközi ellenőrök hozzáférését. Cserébe részleges szankciófeloldás és az olajexport korlátozásainak enyhítése is napirendre kerülhetett volna.

Teherán azonban jelezte: kizárólag olyan átfogó megállapodásban érdekelt, amely tartalmazza a szankciók teljes feloldását és az amerikai jelenlét csökkentését a térségben. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a közelmúltban támadás ért egy iráni nukleáris létesítményt, ami tovább növelte a teljes körű eszkaláció kockázatát.

A piaci szereplők attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása veszélyeztetheti a Hormuzi-szoros biztonságát, amelyen keresztül a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része halad át.