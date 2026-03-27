Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
stratégia
iráni konfliktus
Hormuzi-szoros
olajár

Olajpiac: a geopolitikai kockázatok felülírják a készletadatok üzenetét

Az amerikai készletek jelentős növekedése ellenére is magasan maradtak az árak, mivel a piacot elsősorban a közel-keleti feszültségek mozgatják. Az olaj jegyzését jelenleg nem a fundamentumok, hanem az iráni helyzet és az eszkaláció kockázata tartja szinten. A befektetők attól tartanak, hogy a konfliktus a globális ellátás kulcsfontosságú pontjait is érintheti. Rövid távon így továbbra is a geopolitikai prémium határozhatja meg az árak alakulását – Szitás Lórántnak, az XTB szakértőjének piaci elemzése.
Szitás Lóránt, az XTB piaci elemzője
2026.03.27, 06:56

Az amerikai készletnövekedés ellenére stabilan magas szinten maradtak az olajárak, miközben a közel-keleti feszültségek továbbra is meghatározó tényezőként dominálják a piaci hangulatot. A befektetők figyelme jelenleg egyértelműen Iránra és a lehetséges eszkalációra összpontosul.

XTB, olaj
Növekvő készletek, stabil árak

Az Egyesült Államok legfrissebb készletadatai jelentős nyersolaj-felhalmozást mutattak, amely első pillantásra lefelé mutató árnyomást indokolna. A nyersolajkészletek 6,93 millió hordóval emelkedtek, jóval meghaladva a várt 0,5 millió hordós növekedést, és az előző heti 6,16 millió hordós bővülést is felülmúlva. A termékoldalon vegyes kép rajzolódott ki.

A benzinkészletek 2,59 millió hordóval csökkentek, ami a finomítói aktivitás élénkülése mellett az üzemanyag iránti erős keresletet jelzi. Ezzel párhuzamosan a desztillátumkészletek 3,03 millió hordóval növekedtek, ami arra utal, hogy a téli fűtési szezon lezárulásával a dízel és a fűtőolaj iránti kereslet mérséklődik. A finomítói kihasználtság 1,5 százalékponttal emelkedett, ami szintén a keresleti oldal stabilitását támasztja alá.

A készletadatok összességében mérsékelt piaci reakciót váltottak ki, ami jól mutatja, hogy jelenleg nem a fundamentális adatok, hanem a geopolitikai kockázatok alakítják az árakat.

Irán áll a figyelem középpontjában

Az olajpiac fő mozgatórugója jelenleg a közel-keleti geopolitikai helyzet. Irán egyértelműen elutasította az Egyesült Államok több pontból álló béketervét, amely tűzszünetet és nukleáris engedményeket is tartalmazhatott volna. A feltételezett megállapodás részeként Iránnak fel kellett volna hagynia nukleáris programjának egy részével, valamint biztosítania kellett volna a nemzetközi ellenőrök hozzáférését. Cserébe részleges szankciófeloldás és az olajexport korlátozásainak enyhítése is napirendre kerülhetett volna.

Teherán azonban jelezte: kizárólag olyan átfogó megállapodásban érdekelt, amely tartalmazza a szankciók teljes feloldását és az amerikai jelenlét csökkentését a térségben. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a közelmúltban támadás ért egy iráni nukleáris létesítményt, ami tovább növelte a teljes körű eszkaláció kockázatát.

A piaci szereplők attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása veszélyeztetheti a Hormuzi-szoros biztonságát, amelyen keresztül a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része halad át.

Magasan ragadt olajárak

A geopolitikai kockázatok fennmaradása miatt az olajárak stabilan magas szinten konszolidálnak.

  • A WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára 93 dollár felett stabilizálódott, technikai értelemben fontos támaszt találva a rövid távú mozgóátlagok közelében.
  • A Brent jegyzése hordónként 100 dollár felett mozog, ami a globális referenciaár erősödő kockázati prémiumát jelzi.

Figyelemre méltó, hogy az amerikai készletek közel 7 millió hordós növekedése sem vezetett számottevő árkorrekcióhoz. Ez arra utal, hogy a piac jelenleg egyértelműen a kínálati zavarok lehetőségét árazza, nem pedig a rövid távú készletváltozásokat.

Inflációs és makrogazdasági háttér

A globális inflációs folyamatok szintén közvetetten befolyásolják az energiahordozók piacát. Az amerikai importárak

  • februárban havi alapon 1,3 százalékkal emelkedtek, jelentősen meghaladva a várakozásokat,
  • míg az exportárak 1,5 százalékos növekedést mutattak.

Ez a költségoldali nyomás tartós fennmaradására utal, ami hosszabb távon az energiahordozók árszintjét is magasabban tarthatja.

Európában és az Egyesült Királyságban az infláció továbbra is a jegybanki cél felett alakul, ami növeli a monetáris szigorítás esélyét. A magasabb kamatkörnyezet ugyan fékezheti a gazdasági növekedést és az olajkeresletet, de rövid távon ezt a hatást a geopolitikai prémium ellensúlyozza.

Kilátások: a geopolitikai prémium maradhat a fő hajtóerő

Rövid távon az olajpiac irányát elsősorban a közel-keleti fejlemények határozhatják meg. Amennyiben nem születik megállapodás Irán és a nyugati szereplők között, fennmaradhat a jelenlegi magas kockázati prémium, ami továbbra is támogatja az árakat.

Fundamentális oldalról ugyanakkor a készletnövekedés és a szezonális keresleti változások arra utalnak, hogy az árak emelkedésének tere korlátozott lehet, hacsak nem következik be újabb jelentős kínálati zavar.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
