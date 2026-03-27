Olajpiac: a geopolitikai kockázatok felülírják a készletadatok üzenetét
Az amerikai készletnövekedés ellenére stabilan magas szinten maradtak az olajárak, miközben a közel-keleti feszültségek továbbra is meghatározó tényezőként dominálják a piaci hangulatot. A befektetők figyelme jelenleg egyértelműen Iránra és a lehetséges eszkalációra összpontosul.
Növekvő készletek, stabil árak
Az Egyesült Államok legfrissebb készletadatai jelentős nyersolaj-felhalmozást mutattak, amely első pillantásra lefelé mutató árnyomást indokolna. A nyersolajkészletek 6,93 millió hordóval emelkedtek, jóval meghaladva a várt 0,5 millió hordós növekedést, és az előző heti 6,16 millió hordós bővülést is felülmúlva. A termékoldalon vegyes kép rajzolódott ki.
A benzinkészletek 2,59 millió hordóval csökkentek, ami a finomítói aktivitás élénkülése mellett az üzemanyag iránti erős keresletet jelzi. Ezzel párhuzamosan a desztillátumkészletek 3,03 millió hordóval növekedtek, ami arra utal, hogy a téli fűtési szezon lezárulásával a dízel és a fűtőolaj iránti kereslet mérséklődik. A finomítói kihasználtság 1,5 százalékponttal emelkedett, ami szintén a keresleti oldal stabilitását támasztja alá.
A készletadatok összességében mérsékelt piaci reakciót váltottak ki, ami jól mutatja, hogy jelenleg nem a fundamentális adatok, hanem a geopolitikai kockázatok alakítják az árakat.
Irán áll a figyelem középpontjában
Az olajpiac fő mozgatórugója jelenleg a közel-keleti geopolitikai helyzet. Irán egyértelműen elutasította az Egyesült Államok több pontból álló béketervét, amely tűzszünetet és nukleáris engedményeket is tartalmazhatott volna. A feltételezett megállapodás részeként Iránnak fel kellett volna hagynia nukleáris programjának egy részével, valamint biztosítania kellett volna a nemzetközi ellenőrök hozzáférését. Cserébe részleges szankciófeloldás és az olajexport korlátozásainak enyhítése is napirendre kerülhetett volna.
Teherán azonban jelezte: kizárólag olyan átfogó megállapodásban érdekelt, amely tartalmazza a szankciók teljes feloldását és az amerikai jelenlét csökkentését a térségben. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a közelmúltban támadás ért egy iráni nukleáris létesítményt, ami tovább növelte a teljes körű eszkaláció kockázatát.
A piaci szereplők attól tartanak, hogy a konfliktus elhúzódása veszélyeztetheti a Hormuzi-szoros biztonságát, amelyen keresztül a világ tengeri olajkereskedelmének jelentős része halad át.
Magasan ragadt olajárak
A geopolitikai kockázatok fennmaradása miatt az olajárak stabilan magas szinten konszolidálnak.
- A WTI típusú nyersolaj hordónkénti ára 93 dollár felett stabilizálódott, technikai értelemben fontos támaszt találva a rövid távú mozgóátlagok közelében.
- A Brent jegyzése hordónként 100 dollár felett mozog, ami a globális referenciaár erősödő kockázati prémiumát jelzi.
Figyelemre méltó, hogy az amerikai készletek közel 7 millió hordós növekedése sem vezetett számottevő árkorrekcióhoz. Ez arra utal, hogy a piac jelenleg egyértelműen a kínálati zavarok lehetőségét árazza, nem pedig a rövid távú készletváltozásokat.
Inflációs és makrogazdasági háttér
A globális inflációs folyamatok szintén közvetetten befolyásolják az energiahordozók piacát. Az amerikai importárak
- februárban havi alapon 1,3 százalékkal emelkedtek, jelentősen meghaladva a várakozásokat,
- míg az exportárak 1,5 százalékos növekedést mutattak.
Ez a költségoldali nyomás tartós fennmaradására utal, ami hosszabb távon az energiahordozók árszintjét is magasabban tarthatja.
Európában és az Egyesült Királyságban az infláció továbbra is a jegybanki cél felett alakul, ami növeli a monetáris szigorítás esélyét. A magasabb kamatkörnyezet ugyan fékezheti a gazdasági növekedést és az olajkeresletet, de rövid távon ezt a hatást a geopolitikai prémium ellensúlyozza.
Kilátások: a geopolitikai prémium maradhat a fő hajtóerő
Rövid távon az olajpiac irányát elsősorban a közel-keleti fejlemények határozhatják meg. Amennyiben nem születik megállapodás Irán és a nyugati szereplők között, fennmaradhat a jelenlegi magas kockázati prémium, ami továbbra is támogatja az árakat.
Fundamentális oldalról ugyanakkor a készletnövekedés és a szezonális keresleti változások arra utalnak, hogy az árak emelkedésének tere korlátozott lehet, hacsak nem következik be újabb jelentős kínálati zavar.