Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bitcoin
háború
olaj

Az olaj rángatja a bitcoint? Meglepő, amit az adatok valójában mutatnak

A bitcoin árfolyamát sokan hajlamosak a globális nyersanyagpiacok mozgásával magyarázni, pedig a kép jóval összetettebb. Az olaj árának kilengései időnként együtt mozognak a kriptopiaccal, de ez inkább átmeneti jelenség. Egy friss elemzés szerint hosszabb távon nincs érdemi, tartós kapcsolat a két eszköz között. A bitcoin árát sokkal inkább a tőkebeáramlás és az intézményi kereslet határozza meg.
Ballagó Dániel
2026.03.27, 13:32
Frissítve: 2026.03.27, 13:41

Gyakran felmerül a kérdés: ha az olaj ára kilő, vajon magával húzza-e a bitcoint is? Egy friss elemzés szerint a válasz inkább nem. A bitcoin és a kőolaj ára között első ránézésre lehetnek együttmozgások, különösen válságos időszakokban. De ha hosszabb időtávon vizsgáljuk az adatokat, kiderül: a két piac alapvetően független egymástól.

Az olaj és a bitcoin együtt mozoghat, de nincs tartós kapcsolat közöttük

Csak kivételes időszakokban volt kapcsolat

A vizsgálatok szerint 2020 és 2022 között valóban erősebb együttmozgás volt megfigyelhető. Ez azonban nem az olaj és a bitcoin közötti közvetlen kapcsolat miatt történt.

A háttérben sokkal inkább ezek álltak:

  • extrém laza jegybanki politika,
  • rekordmennyiségű likviditás a piacokon és
  • „minden emelkedik” típusú befektetői hangulat.

Vagyis nem az olaj hatott a bitcoinra, hanem mindkettőt ugyanaz a globális pénzbőség hajtotta.

Válsághelyzetben jöhet rövid távú együttmozgás

Geopolitikai feszültségek idején – például egy közel-keleti konfliktus során – az olaj ára hirtelen megugorhat, és ilyenkor a bitcoin is reagálhat.

De ez a kapcsolat:

  • nem stabil,
  • nem kiszámítható,
  • és általában csak rövid ideig tart.

A piacok ilyenkor egyszerűen ugyanarra a sokkra reagálnak, de gyorsan visszatérnek a saját logikájukhoz.

Mi mozgatja valójában a bitcoint?

A hosszabb távú trendeket egészen más tényezők határozzák meg:

  • intézményi befektetők megjelenése,
  • ETF-ek és nagy tőkebeáramlások,
  • vállalati felhalmozás,
  • szabályozási környezet.

Ezek azok az erők, amelyek tartósan képesek befolyásolni az árfolyamot, nem az olajpiac.

Nem érdemes összekötni az olajjal

A legfontosabb következtetés, hogy nem érdemes az olaj árából következtetni a bitcoin jövőjére.

Bár rövid távon lehetnek látványos együttmozgások, ezek inkább zavarodottságnak tekinthetők. A bitcoin saját, egyre inkább intézményesülő piac, amelyet más logika irányít.

Egyre érettebb eszköz a bitcoin

Az elemzés egyik fontos üzenete az is, hogy a bitcoin egyre kevésbé viselkedik „kockázati eszközként”, amely minden piaci mozgásra együtt reagál, ez pedig arra utal, hogy

  • fokozatosan érik,
  • egyre önállóbb,
  • és saját fundamentumok alapján mozog.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
