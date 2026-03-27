Az olaj rángatja a bitcoint? Meglepő, amit az adatok valójában mutatnak
Gyakran felmerül a kérdés: ha az olaj ára kilő, vajon magával húzza-e a bitcoint is? Egy friss elemzés szerint a válasz inkább nem. A bitcoin és a kőolaj ára között első ránézésre lehetnek együttmozgások, különösen válságos időszakokban. De ha hosszabb időtávon vizsgáljuk az adatokat, kiderül: a két piac alapvetően független egymástól.
Csak kivételes időszakokban volt kapcsolat
A vizsgálatok szerint 2020 és 2022 között valóban erősebb együttmozgás volt megfigyelhető. Ez azonban nem az olaj és a bitcoin közötti közvetlen kapcsolat miatt történt.
A háttérben sokkal inkább ezek álltak:
- extrém laza jegybanki politika,
- rekordmennyiségű likviditás a piacokon és
- „minden emelkedik” típusú befektetői hangulat.
Vagyis nem az olaj hatott a bitcoinra, hanem mindkettőt ugyanaz a globális pénzbőség hajtotta.
Válsághelyzetben jöhet rövid távú együttmozgás
Geopolitikai feszültségek idején – például egy közel-keleti konfliktus során – az olaj ára hirtelen megugorhat, és ilyenkor a bitcoin is reagálhat.
De ez a kapcsolat:
- nem stabil,
- nem kiszámítható,
- és általában csak rövid ideig tart.
A piacok ilyenkor egyszerűen ugyanarra a sokkra reagálnak, de gyorsan visszatérnek a saját logikájukhoz.
Mi mozgatja valójában a bitcoint?
A hosszabb távú trendeket egészen más tényezők határozzák meg:
- intézményi befektetők megjelenése,
- ETF-ek és nagy tőkebeáramlások,
- vállalati felhalmozás,
- szabályozási környezet.
Ezek azok az erők, amelyek tartósan képesek befolyásolni az árfolyamot, nem az olajpiac.
Nem érdemes összekötni az olajjal
A legfontosabb következtetés, hogy nem érdemes az olaj árából következtetni a bitcoin jövőjére.
Bár rövid távon lehetnek látványos együttmozgások, ezek inkább zavarodottságnak tekinthetők. A bitcoin saját, egyre inkább intézményesülő piac, amelyet más logika irányít.
Egyre érettebb eszköz a bitcoin
Az elemzés egyik fontos üzenete az is, hogy a bitcoin egyre kevésbé viselkedik „kockázati eszközként”, amely minden piaci mozgásra együtt reagál, ez pedig arra utal, hogy
- fokozatosan érik,
- egyre önállóbb,
- és saját fundamentumok alapján mozog.