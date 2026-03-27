Az olaj rángatja a bitcoint? Meglepő, amit az adatok valójában mutatnak

Gyakran felmerül a kérdés: ha az olaj ára kilő, vajon magával húzza-e a bitcoint is? Egy friss elemzés szerint a válasz inkább nem. A bitcoin és a kőolaj ára között első ránézésre lehetnek együttmozgások, különösen válságos időszakokban. De ha hosszabb időtávon vizsgáljuk az adatokat, kiderül: a két piac alapvetően független egymástól.

Csak kivételes időszakokban volt kapcsolat

A vizsgálatok szerint 2020 és 2022 között valóban erősebb együttmozgás volt megfigyelhető. Ez azonban nem az olaj és a bitcoin közötti közvetlen kapcsolat miatt történt.

A háttérben sokkal inkább ezek álltak:

extrém laza jegybanki politika,

rekordmennyiségű likviditás a piacokon és

„minden emelkedik” típusú befektetői hangulat.

Vagyis nem az olaj hatott a bitcoinra, hanem mindkettőt ugyanaz a globális pénzbőség hajtotta.

Válsághelyzetben jöhet rövid távú együttmozgás

Geopolitikai feszültségek idején – például egy közel-keleti konfliktus során – az olaj ára hirtelen megugorhat, és ilyenkor a bitcoin is reagálhat.

De ez a kapcsolat:

nem stabil,

nem kiszámítható,

és általában csak rövid ideig tart.

A piacok ilyenkor egyszerűen ugyanarra a sokkra reagálnak, de gyorsan visszatérnek a saját logikájukhoz.

Mi mozgatja valójában a bitcoint?

A hosszabb távú trendeket egészen más tényezők határozzák meg:

intézményi befektetők megjelenése,

ETF-ek és nagy tőkebeáramlások,

vállalati felhalmozás,

szabályozási környezet.

Ezek azok az erők, amelyek tartósan képesek befolyásolni az árfolyamot, nem az olajpiac.

Nem érdemes összekötni az olajjal

A legfontosabb következtetés, hogy nem érdemes az olaj árából következtetni a bitcoin jövőjére.

Bár rövid távon lehetnek látványos együttmozgások, ezek inkább zavarodottságnak tekinthetők. A bitcoin saját, egyre inkább intézményesülő piac, amelyet más logika irányít.

Egyre érettebb eszköz a bitcoin

Az elemzés egyik fontos üzenete az is, hogy a bitcoin egyre kevésbé viselkedik „kockázati eszközként”, amely minden piaci mozgásra együtt reagál, ez pedig arra utal, hogy