Déjà vu a pénzpiacon: a tőkeáttétel régi kockázata új köntösben

Az „ingyenpénz” ígérete újra terjed a közösségi médiában: hitelből kriptót venni, majd kivárni a következő árfolyamrobbanást. A konstrukció kulcsszava a tőkeáttétel, amely valóban képes megsokszorozni a nyereséget – de ugyanígy a veszteséget is. Papíron a számolás egyszerű, a finanszírozási költség ismert, a várt hozam pedig csábító. De mi történik akkor, ha a piac nem a tervek szerint alakul?
Ballagó Dániel
2026.03.04, 07:07

A közösségi médiában időről időre felbukkan egy első látásra meggyőző pénzügyi érvelés: ha ma valaki 7-8 százalékos kamatra hitelt vesz fel, abból bitcoint vásárol, és az árfolyam tíz év alatt többszörösére emelkedik, akkor a hozam jóval meghaladja a finanszírozás költségét. A konstrukció egyfajta tőkeáttételként is kezelhető, és logikája vonzónak tűnik, mert két elem közül az egyik biztosnak látszik: a hitel kamata ismert. A másik elem – az árfolyam – pedig az optimista forgatókönyvek szerint bőven kompenzálja a költséget. Bár elméleti szinten stimmelhet az elképzelés, a probléma nem az egyenletekben van.

Bitcoin,Gold,Coin,And,Defocused,Chart,Background.,Virtual,Cryptocurrency,Concept. kriptobányász, tőkeáttétel
Déjà vu a pénzpiacon: a tőkeáttétel régi kockázata új köntösben / Fotó: tungtaechit

A tőkeáttétel két arca

A hitelből finanszírozott befektetés – vagyis a tőkeáttétel – lényege, hogy a befektető a saját tőkéjénél nagyobb pozíciót nyit. Ez gyorsítja a hozamot, ha a piac kedvezően alakul. De ugyanilyen mértékben gyorsítja a veszteséget is, ha nem.

A konstrukció belső logikája egyszerű:

  • a finanszírozási költség előre ismert vagy nagyjából becsülhető,
  • az eszköz árfolyama viszont bizonytalan,
  • a hitel visszafizetése kötelező, az árfolyamnyereség nem.

Ha az árfolyam emelkedik, a befektető a saját tőkéjéhez képest aránytalanul nagy nyereséget realizálhat. Ha azonban az árfolyam csökken, a veszteség nem áll meg az eszköz értékvesztésénél: a hitel teljes összege és kamata változatlanul fennmarad.

A finanszírozás fix, a piac nem az. Ez az aszimmetria a valódi kockázat.

A múltbeli hozam mint hivatkozási alap

Az optimista forgatókönyvek többnyire a közelmúlt dinamikájára épülnek. A bitcoin árfolyama történetében többször is előfordult, hogy néhány év alatt többszöröződött. Ebből azonban nem következik, hogy egy konkrét tízéves időszak szükségszerűen hasonló pályát rajzol. A kriptopiac ciklikussága legalább annyira jellemző, mint a növekedési fázisok. A múltban többször előfordult

  • 60-80 százalékos árfolyam-visszaesés,
  • többéves oldalazás,
  • hirtelen likviditási sokk.

Aki tőkeáttétellel lép piacra, annak nem az átlagos hosszú távú hozam jelenti a legnagyobb kockázatot, hanem az időközbeni mély visszaesés, a hitel ugyanis nem igazodik a piaci ciklushoz: a törlesztőrészlet akkor is esedékes, amikor a piac éppen lejtmenetben van.

 

A „legrosszabb eset” téves értelmezése

Az ilyen konstrukciók kommunikációjában gyakran megjelenik egy implicit alsó korlát: legrosszabb esetben az árfolyam stagnál, és a befektető nullszaldó körül zár.

A pénzügyi piacok tapasztalata ezzel szemben azt mutatja, hogy a valódi legrosszabb forgatókönyv nem a stagnálás, hanem az elhúzódó leértékelődés. Ha egy eszköz ára éveken át alacsony szinten marad, miközben a hitel törlesztése folyamatos, a befektető könnyen likviditási nyomás alá kerülhet. Ilyenkor a veszteség nem elméleti, hanem realizált.

A probléma tehát nem feltétlenül az, hogy a hosszú távú elképzelés hibás, hanem az, hogy a finanszírozási szerkezet nem tolerálja az időbeli csúszást.

A történelmi párhuzam

A 2007–2008-as években Magyarországon hasonló gondolkodásmód terjedt el. Az alacsony kamatozású devizahitelek és a gyorsan emelkedő részvénypiac kombinációja sokak számára racionálisnak tűnt. A unit-linked biztosítások népszerűsége részben éppen ebből a logikából fakadt: olcsó devizaforrás, magas hozamkilátás. Az elképzelés és valóság közötti különbség hamar megmutatkozott, és a gazdasági világválság egyszerre érintette

  • az eszközárakat (részvénypiaci esés),
  • az árfolyamokat (forintgyengülés),
  • a finanszírozási feltételeket (emelkedő törlesztőrészletek).

A veszteség nem egy tényezőből fakadt, hanem több kockázat egyidejű megvalósulásából. A kockázati szerkezet ma természetesen más, de az alapképlet hasonló: egy volatilis eszköz finanszírozása hitelből.

 

Likviditás: a láthatatlan tényező

Egy ilyen stratégia fenntarthatósága nem kizárólag az árfolyam jövőjétől függ. Legalább ennyire fontos:

  • a jövedelem stabilitása,
  • a törlesztőrészlet aránya a bevételekhez képest,
  • a rendelkezésre álló pénzügyi tartalék,
  • a teljes vagyonon belüli kitettség aránya.

A piac képes hosszú ideig alulteljesíteni, a hitel viszont nem várja meg a kedvezőbb ciklust. Ez különbözteti meg az intézményi tőkeáttételes stratégiákat a lakossági próbálkozásoktól: az előbbiek mögött jellemzően diverzifikáció, professzionális kockázatkezelés és jelentős likvid tartalék áll.

Kamat és szabályozás

A finanszírozási költség sem tekinthető teljesen fixnek, különösen változó kamatozás esetén.

Egy tízéves időtávon a kamatkörnyezet érdemben módosulhat, ami a teljes visszafizetendő összeget erősen befolyásolhatja. Emellett a kriptoeszközök szabályozási környezete világszerte formálódik: adózási, prudenciális vagy piacszerkezeti változások hirtelen árfolyamreakciót válthatnak ki.

A kockázat tehát nem pusztán piaci, hanem intézményi jellegű is.

Mi következik mindebből?

Nem az a kérdés, hogy a bitcoin árfolyama tíz év múlva magasabb lesz-e a jelenleginél, ez reális lehetőség. A valódi kérdés az, hogy egy hitelből finanszírozott pozíció képes-e túlélni az odáig vezető utat. A tőkeáttétel nem teszi „ingyenessé” a hozamot. Csupán előrehozza és felerősíti a kockázatot. Minél egyszerűbbnek és biztosabbnak tűnik egy konstrukció, annál indokoltabb a teljes kockázati szerkezet végiggondolása – nemcsak a várható hozam, hanem a lehetséges veszteség oldaláról is. A pénzügyi logika az elmúlt évtizedekben nem változott érdemben. A piac új eszközöket hoz, de a tőkeáttétel természete ugyanaz marad.

