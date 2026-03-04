Déjà vu a pénzpiacon: a tőkeáttétel régi kockázata új köntösben
A közösségi médiában időről időre felbukkan egy első látásra meggyőző pénzügyi érvelés: ha ma valaki 7-8 százalékos kamatra hitelt vesz fel, abból bitcoint vásárol, és az árfolyam tíz év alatt többszörösére emelkedik, akkor a hozam jóval meghaladja a finanszírozás költségét. A konstrukció egyfajta tőkeáttételként is kezelhető, és logikája vonzónak tűnik, mert két elem közül az egyik biztosnak látszik: a hitel kamata ismert. A másik elem – az árfolyam – pedig az optimista forgatókönyvek szerint bőven kompenzálja a költséget. Bár elméleti szinten stimmelhet az elképzelés, a probléma nem az egyenletekben van.
A tőkeáttétel két arca
A hitelből finanszírozott befektetés – vagyis a tőkeáttétel – lényege, hogy a befektető a saját tőkéjénél nagyobb pozíciót nyit. Ez gyorsítja a hozamot, ha a piac kedvezően alakul. De ugyanilyen mértékben gyorsítja a veszteséget is, ha nem.
A konstrukció belső logikája egyszerű:
- a finanszírozási költség előre ismert vagy nagyjából becsülhető,
- az eszköz árfolyama viszont bizonytalan,
- a hitel visszafizetése kötelező, az árfolyamnyereség nem.
Ha az árfolyam emelkedik, a befektető a saját tőkéjéhez képest aránytalanul nagy nyereséget realizálhat. Ha azonban az árfolyam csökken, a veszteség nem áll meg az eszköz értékvesztésénél: a hitel teljes összege és kamata változatlanul fennmarad.
A finanszírozás fix, a piac nem az. Ez az aszimmetria a valódi kockázat.
A múltbeli hozam mint hivatkozási alap
Az optimista forgatókönyvek többnyire a közelmúlt dinamikájára épülnek. A bitcoin árfolyama történetében többször is előfordult, hogy néhány év alatt többszöröződött. Ebből azonban nem következik, hogy egy konkrét tízéves időszak szükségszerűen hasonló pályát rajzol. A kriptopiac ciklikussága legalább annyira jellemző, mint a növekedési fázisok. A múltban többször előfordult
- 60-80 százalékos árfolyam-visszaesés,
- többéves oldalazás,
- hirtelen likviditási sokk.
Aki tőkeáttétellel lép piacra, annak nem az átlagos hosszú távú hozam jelenti a legnagyobb kockázatot, hanem az időközbeni mély visszaesés, a hitel ugyanis nem igazodik a piaci ciklushoz: a törlesztőrészlet akkor is esedékes, amikor a piac éppen lejtmenetben van.
A „legrosszabb eset” téves értelmezése
Az ilyen konstrukciók kommunikációjában gyakran megjelenik egy implicit alsó korlát: legrosszabb esetben az árfolyam stagnál, és a befektető nullszaldó körül zár.
A pénzügyi piacok tapasztalata ezzel szemben azt mutatja, hogy a valódi legrosszabb forgatókönyv nem a stagnálás, hanem az elhúzódó leértékelődés. Ha egy eszköz ára éveken át alacsony szinten marad, miközben a hitel törlesztése folyamatos, a befektető könnyen likviditási nyomás alá kerülhet. Ilyenkor a veszteség nem elméleti, hanem realizált.
A probléma tehát nem feltétlenül az, hogy a hosszú távú elképzelés hibás, hanem az, hogy a finanszírozási szerkezet nem tolerálja az időbeli csúszást.
A történelmi párhuzam
A 2007–2008-as években Magyarországon hasonló gondolkodásmód terjedt el. Az alacsony kamatozású devizahitelek és a gyorsan emelkedő részvénypiac kombinációja sokak számára racionálisnak tűnt. A unit-linked biztosítások népszerűsége részben éppen ebből a logikából fakadt: olcsó devizaforrás, magas hozamkilátás. Az elképzelés és valóság közötti különbség hamar megmutatkozott, és a gazdasági világválság egyszerre érintette
- az eszközárakat (részvénypiaci esés),
- az árfolyamokat (forintgyengülés),
- a finanszírozási feltételeket (emelkedő törlesztőrészletek).
A veszteség nem egy tényezőből fakadt, hanem több kockázat egyidejű megvalósulásából. A kockázati szerkezet ma természetesen más, de az alapképlet hasonló: egy volatilis eszköz finanszírozása hitelből.
Likviditás: a láthatatlan tényező
Egy ilyen stratégia fenntarthatósága nem kizárólag az árfolyam jövőjétől függ. Legalább ennyire fontos:
- a jövedelem stabilitása,
- a törlesztőrészlet aránya a bevételekhez képest,
- a rendelkezésre álló pénzügyi tartalék,
- a teljes vagyonon belüli kitettség aránya.
A piac képes hosszú ideig alulteljesíteni, a hitel viszont nem várja meg a kedvezőbb ciklust. Ez különbözteti meg az intézményi tőkeáttételes stratégiákat a lakossági próbálkozásoktól: az előbbiek mögött jellemzően diverzifikáció, professzionális kockázatkezelés és jelentős likvid tartalék áll.
Kamat és szabályozás
A finanszírozási költség sem tekinthető teljesen fixnek, különösen változó kamatozás esetén.
Egy tízéves időtávon a kamatkörnyezet érdemben módosulhat, ami a teljes visszafizetendő összeget erősen befolyásolhatja. Emellett a kriptoeszközök szabályozási környezete világszerte formálódik: adózási, prudenciális vagy piacszerkezeti változások hirtelen árfolyamreakciót válthatnak ki.
A kockázat tehát nem pusztán piaci, hanem intézményi jellegű is.
Mi következik mindebből?
Nem az a kérdés, hogy a bitcoin árfolyama tíz év múlva magasabb lesz-e a jelenleginél, ez reális lehetőség. A valódi kérdés az, hogy egy hitelből finanszírozott pozíció képes-e túlélni az odáig vezető utat. A tőkeáttétel nem teszi „ingyenessé” a hozamot. Csupán előrehozza és felerősíti a kockázatot. Minél egyszerűbbnek és biztosabbnak tűnik egy konstrukció, annál indokoltabb a teljes kockázati szerkezet végiggondolása – nemcsak a várható hozam, hanem a lehetséges veszteség oldaláról is. A pénzügyi logika az elmúlt évtizedekben nem változott érdemben. A piac új eszközöket hoz, de a tőkeáttétel természete ugyanaz marad.