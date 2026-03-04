Déjà vu a pénzpiacon: a tőkeáttétel régi kockázata új köntösben

A közösségi médiában időről időre felbukkan egy első látásra meggyőző pénzügyi érvelés: ha ma valaki 7-8 százalékos kamatra hitelt vesz fel, abból bitcoint vásárol, és az árfolyam tíz év alatt többszörösére emelkedik, akkor a hozam jóval meghaladja a finanszírozás költségét. A konstrukció egyfajta tőkeáttételként is kezelhető, és logikája vonzónak tűnik, mert két elem közül az egyik biztosnak látszik: a hitel kamata ismert. A másik elem – az árfolyam – pedig az optimista forgatókönyvek szerint bőven kompenzálja a költséget. Bár elméleti szinten stimmelhet az elképzelés, a probléma nem az egyenletekben van.

A tőkeáttétel két arca

A hitelből finanszírozott befektetés – vagyis a tőkeáttétel – lényege, hogy a befektető a saját tőkéjénél nagyobb pozíciót nyit. Ez gyorsítja a hozamot, ha a piac kedvezően alakul. De ugyanilyen mértékben gyorsítja a veszteséget is, ha nem.

A konstrukció belső logikája egyszerű:

a finanszírozási költség előre ismert vagy nagyjából becsülhető,

az eszköz árfolyama viszont bizonytalan,

a hitel visszafizetése kötelező, az árfolyamnyereség nem.

Ha az árfolyam emelkedik, a befektető a saját tőkéjéhez képest aránytalanul nagy nyereséget realizálhat. Ha azonban az árfolyam csökken, a veszteség nem áll meg az eszköz értékvesztésénél: a hitel teljes összege és kamata változatlanul fennmarad.

A finanszírozás fix, a piac nem az. Ez az aszimmetria a valódi kockázat.

A múltbeli hozam mint hivatkozási alap

Az optimista forgatókönyvek többnyire a közelmúlt dinamikájára épülnek. A bitcoin árfolyama történetében többször is előfordult, hogy néhány év alatt többszöröződött. Ebből azonban nem következik, hogy egy konkrét tízéves időszak szükségszerűen hasonló pályát rajzol. A kriptopiac ciklikussága legalább annyira jellemző, mint a növekedési fázisok. A múltban többször előfordult

60-80 százalékos árfolyam-visszaesés,

többéves oldalazás,

hirtelen likviditási sokk.

Aki tőkeáttétellel lép piacra, annak nem az átlagos hosszú távú hozam jelenti a legnagyobb kockázatot, hanem az időközbeni mély visszaesés, a hitel ugyanis nem igazodik a piaci ciklushoz: a törlesztőrészlet akkor is esedékes, amikor a piac éppen lejtmenetben van.

A „legrosszabb eset” téves értelmezése

Az ilyen konstrukciók kommunikációjában gyakran megjelenik egy implicit alsó korlát: legrosszabb esetben az árfolyam stagnál, és a befektető nullszaldó körül zár.

A pénzügyi piacok tapasztalata ezzel szemben azt mutatja, hogy a valódi legrosszabb forgatókönyv nem a stagnálás, hanem az elhúzódó leértékelődés. Ha egy eszköz ára éveken át alacsony szinten marad, miközben a hitel törlesztése folyamatos, a befektető könnyen likviditási nyomás alá kerülhet. Ilyenkor a veszteség nem elméleti, hanem realizált.

A probléma tehát nem feltétlenül az, hogy a hosszú távú elképzelés hibás, hanem az, hogy a finanszírozási szerkezet nem tolerálja az időbeli csúszást.