Rendkívüli: az éjjel kitört a pánik a világban, pillanatok alatt felrobbant az olaj ára – visszatért a 100 dolláros rém, ez áll a háttérben

A világ egyik legfontosabb olajútvonala körüli bizonytalanság elképesztően felhajtja az árakat. A Közel-Keleten folytatódnak a fegyveres konfliktusok.
VG
2026.03.12, 06:08
Frissítve: 2026.03.12, 08:12

Három hajót ért támadás csütörtökön reggel a Perzsa-öböl térségében – közölte a brit UK Maritime Trade Operations (UKMTO) központ.

olaj ára
Rendkívüli: az éjjel kitört a pánik a világban, pillanatok alatt felrobbant az olaj ára – visszatért a 100 dolláros rém / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Financial Times szemléje szerint találat ért két olajszállító tankert csütörtök hajnalban, mintegy 9 kilométerre az iraki Bászrától délre. A támadások következtében tűz keletkezett a hajók fedélzetén, a legénységet evakuálták.

Egy konténerszállító hajót szintén ismeretlen lövedék talált el csütörtök reggel, helyi idő szerint körülbelül 6 órakor, a dubaji Jebel Ali kikötőtől 65 kilométerre északra. A találat kisebb tüzet okozott, a jelentések szerint a legénység biztonságban van.

Omán Mina al-Fahal olajexport-terminálja elővigyázatossági intézkedésként kiürítette a kikötőben tartózkodó hajókat – jelentette a Bloomberg a kikötői értesítést megkapó forrásokra hivatkozva.

Kitört a pánik a világban, pillanatok alatt felrobbant az olaj ára 

Csütörtökön 

száz dollár fölé emelkedett az olaj ára, miután Irán hajózást és infrastruktúrát érő támadásai megrázták a piacokat, 

és lefelé húzták a globális részvénypiacokat.

A Brent típusú nyersolaj ára 9,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra emelkedett, ami nyomást gyakorolt a nemzetközi részvénypiacokra. Az S&P 500 határidős indexe 1 százalékkal csökkent, míg a Stoxx Europe 600 határidős jegyzése 0,7 százalékkal esett. 

Az ázsiai részvénypiacok is gyengültek: a japán Topix index 1,6 százalékkal került lejjebb.

A dollár 0,3 százalékkal erősödött fő kereskedelmi partnereinek devizáival szemben, miközben az arany ára 0,5 százalékkal, unciánként 5150 dollárra csökkent.

A 10 éves amerikai államkötvények hozama 0,03 százalékponttal, 4,24 százalékra emelkedett. A kötvényhozamok a kötvényárakkal ellentétes irányban mozognak.

A Hormuzi-szorosban még nagyobb a baj: már a kínai tankerhajók is menekülnek

A Goldman Sachs elemzői 71 dollárra emelték a Brent olaj év végi árfolyamát, mivel most hosszabb ideig tartó alacsony aktivitást jósolnak a Hormuzi-szorosban.  

„Emeljük az árprognózisunkat, mert most 21 napra (a korábbi 10 nap helyett) számítunk a Hormuzi-szoros alacsony olajáramlásával (SoH), amely a normál szint 10 százalékát teszi ki, mielőtt 30 napos fokozatos helyreállás következik be” – írták a bank elemzői.

A Goldman korábban 66 dollárra becsülte a Brent-árfolyamot az idei negyedik negyedévre.

A közel-keleti háború következtében egyre veszélyesebbé válik a világ egyik legfontosabb tengeri kereskedelmi útvonala, a Hormuzi-szoros. A térségben növekvő támadások már a kínai tulajdonú hajókat is érintik, amelyek korábban viszonylag biztonságosnak számítottak. 

Korábban egy kínai érdekeltségű teherhajó, a Heilan Journey a szoros felé tartva váratlanul visszafordult, miután egy másik hajót rakétatalálat ért az iráni vizeken. A MarineTraffic hajózási adatbázis szerint a hajó mindössze másfél-két órával az incidens után változtatott irányt, és az Egyesült Arab Emírségek partjai felé vette az útját.

A Hormuzi-szoros a globális energiaellátás szempontjából kulcsfontosságú útvonal: a világ olaj- és gázszállításának jelentős része ezen a szűk tengeri átjárón halad keresztül. Bármilyen fennakadás vagy katonai konfliktus ezért nemcsak a hajózást, hanem a nemzetközi energiapolitikát és a globális piacokat is komolyan befolyásolhatja. A mostani incidensek tovább növelik a bizonytalanságot, és erősítik a félelmet attól, hogy a közel-keleti konfliktus a tengeri kereskedelmet is tartósan megbéníthatja.

