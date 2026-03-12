Rendkívüli: az éjjel kitört a pánik a világban, pillanatok alatt felrobbant az olaj ára – visszatért a 100 dolláros rém, ez áll a háttérben

Három hajót ért támadás csütörtökön reggel a Perzsa-öböl térségében – közölte a brit UK Maritime Trade Operations (UKMTO) központ.

Rendkívüli: az éjjel kitört a pánik a világban, pillanatok alatt felrobbant az olaj ára – visszatért a 100 dolláros rém / Fotó: Science Photo Library via AFP

A Financial Times szemléje szerint találat ért két olajszállító tankert csütörtök hajnalban, mintegy 9 kilométerre az iraki Bászrától délre. A támadások következtében tűz keletkezett a hajók fedélzetén, a legénységet evakuálták.

Egy konténerszállító hajót szintén ismeretlen lövedék talált el csütörtök reggel, helyi idő szerint körülbelül 6 órakor, a dubaji Jebel Ali kikötőtől 65 kilométerre északra. A találat kisebb tüzet okozott, a jelentések szerint a legénység biztonságban van.

Omán Mina al-Fahal olajexport-terminálja elővigyázatossági intézkedésként kiürítette a kikötőben tartózkodó hajókat – jelentette a Bloomberg a kikötői értesítést megkapó forrásokra hivatkozva.

Kitört a pánik a világban, pillanatok alatt felrobbant az olaj ára

Csütörtökön

száz dollár fölé emelkedett az olaj ára, miután Irán hajózást és infrastruktúrát érő támadásai megrázták a piacokat,

és lefelé húzták a globális részvénypiacokat.

A Brent típusú nyersolaj ára 9,4 százalékkal, hordónként 100,58 dollárra emelkedett, ami nyomást gyakorolt a nemzetközi részvénypiacokra. Az S&P 500 határidős indexe 1 százalékkal csökkent, míg a Stoxx Europe 600 határidős jegyzése 0,7 százalékkal esett.

Az ázsiai részvénypiacok is gyengültek: a japán Topix index 1,6 százalékkal került lejjebb.

A dollár 0,3 százalékkal erősödött fő kereskedelmi partnereinek devizáival szemben, miközben az arany ára 0,5 százalékkal, unciánként 5150 dollárra csökkent.

A 10 éves amerikai államkötvények hozama 0,03 százalékponttal, 4,24 százalékra emelkedett. A kötvényhozamok a kötvényárakkal ellentétes irányban mozognak.

A Hormuzi-szorosban még nagyobb a baj: már a kínai tankerhajók is menekülnek

A Goldman Sachs elemzői 71 dollárra emelték a Brent olaj év végi árfolyamát, mivel most hosszabb ideig tartó alacsony aktivitást jósolnak a Hormuzi-szorosban.

„Emeljük az árprognózisunkat, mert most 21 napra (a korábbi 10 nap helyett) számítunk a Hormuzi-szoros alacsony olajáramlásával (SoH), amely a normál szint 10 százalékát teszi ki, mielőtt 30 napos fokozatos helyreállás következik be” – írták a bank elemzői.