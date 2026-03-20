Csalódást keltett a Mol riválisa, jócskán megcsappant a leányvállalattól érkező osztalék
Több mint 2 százalékkal, 57,35 euróra csökkent az OMV részvényárfolyama péntek délelőtt, miután a részben állami tulajdonban álló osztrák energia- és vegyipari csoport, valamint a teljesen állami Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) csütörtökön bejelentette, hogy a jövő évre halasztották közös vállalatuk, a Borouge Group International (BGI) tőzsdei bevezetését (IPO).
Feleannyi osztalékot kap az OMV
Az OMV leányvállalatának, a Borealisnak, az ADNOC leányvállalatának, a Borouge-nak és az abu-dzabiak által felvásárolt, eredetileg kanadai Nova Chemicalsnek az egyesülése egyébként a szokásos zárási feltételek teljesülése esetén várhatóan március végéig megtörténik.
További kedvezőtlen hír, hogy a felek megállapodtak a BGI által fizetendő osztalék csökkentéséről is.
Eszerint az OMV csupán 250 millió amerikai dolláros kifizetésben részesül idén a korábban várt 500 millió dollár helyett.
A vegyipari részlegek egyesüléséről 2023 óta folytak a tárgyalások, és végül 2025 márciusában született meg a megállapodás. A Borouge kisebbségi részvényesei ajánlatot kapnak a közös vállalat részvényeire. Ezt az ajánlattételt, a tervezett tőkeemeléssel együtt, most elhalasztják. Szükség esetén további intézkedéseket is fontolóra vesznek a BGI hitelminősítésének megőrzése érdekében.
Az egyesüléssel a felek egy globálisan is piacvezető poliolefingyártó céget akartak létrehozni, integrálva a termelési kapacitásokat, a technológiát és a piacokat – ezáltal ellensúlyt képezve az ázsiai és amerikai vállalatokkal szemben.
Megváltozott a geopolitikai helyzet
A geopolitikai helyzet azonban gyökeresen megváltozott. Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros de facto blokádja óta a globális energia- és vegyipar egyik létfontosságú főútvonala súlyosan megsérült, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a régió petrolkémiai iparára nézve is.
Pontosan itt rejlik a vegyes vállalat Achilles-sarka. A Borouge erősen exportorientált, nagy mennyiségű műanyag granulátumot kell megbízhatóan a globális piacokra szállítania. Ha ezeket az útvonalakat blokkolják, még a magas árak sem sokat segítenek. A termékek raktárban maradnak, az ellátási láncok felbomlanak, a piaci részesedés erodálódik.
Az emirátusbeli Ruwais ipari komplexum, a Borouge termelésének központja, egy olyan régióban található, amelyet Irán potenciális célpontnak tekint. A biztosítótársaságok emelkedő díjakkal, a befektetők pedig növekvő szkepticizmussal reagálnak.
Ezzel a háttérrel a tervezett IPO csütörtök este bejelentett elhalasztása logikusnak tűnik. Hivatalosan ugyan a részvényesi érték maximalizálásáról van szó, és tagadják a háborúval való bármilyen közvetlen kapcsolatot. A valóságban azonban a lépés bizonytalanságot jelez – írja a Der Standard.
Ha pedig a Borouge idén kevesebb osztalékot fizet, az kihathat az OMV által fizetett osztalékokra is.
Az OMV részvényei egyébként év eleje óta több mint 20 százalékkal értékelődtek fel, úgyhogy a jelenlegi árfolyam már túl is lépte az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusának 52 eurós medián-célárfolyamát. Az ajánlás ennek megfelelően tartás.