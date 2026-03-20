Csalódást keltett a Mol riválisa, jócskán megcsappant a leányvállalattól érkező osztalék

Több mint 2 százalékkal, 57,35 euróra csökkent az OMV részvényárfolyama péntek délelőtt, miután a részben állami tulajdonban álló osztrák energia- és vegyipari csoport, valamint a teljesen állami Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) csütörtökön bejelentette, hogy a jövő évre halasztották közös vállalatuk, a Borouge Group International (BGI) tőzsdei bevezetését (IPO).

Csalódást keltett az OMV / Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Feleannyi osztalékot kap az OMV

Az OMV leányvállalatának, a Borealisnak, az ADNOC leányvállalatának, a Borouge-nak és az abu-dzabiak által felvásárolt, eredetileg kanadai Nova Chemicalsnek az egyesülése egyébként a szokásos zárási feltételek teljesülése esetén várhatóan március végéig megtörténik.

További kedvezőtlen hír, hogy a felek megállapodtak a BGI által fizetendő osztalék csökkentéséről is.

Eszerint az OMV csupán 250 millió amerikai dolláros kifizetésben részesül idén a korábban várt 500 millió dollár helyett.

A vegyipari részlegek egyesüléséről 2023 óta folytak a tárgyalások, és végül 2025 márciusában született meg a megállapodás. A Borouge kisebbségi részvényesei ajánlatot kapnak a közös vállalat részvényeire. Ezt az ajánlattételt, a tervezett tőkeemeléssel együtt, most elhalasztják. Szükség esetén további intézkedéseket is fontolóra vesznek a BGI hitelminősítésének megőrzése érdekében.

Az egyesüléssel a felek egy globálisan is piacvezető poliolefingyártó céget akartak létrehozni, integrálva a termelési kapacitásokat, a technológiát és a piacokat – ezáltal ellensúlyt képezve az ázsiai és amerikai vállalatokkal szemben.

Megváltozott a geopolitikai helyzet

A geopolitikai helyzet azonban gyökeresen megváltozott. Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros de facto blokádja óta a globális energia- és vegyipar egyik létfontosságú főútvonala súlyosan megsérült, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a régió petrolkémiai iparára nézve is.

Pontosan itt rejlik a vegyes vállalat Achilles-sarka. A Borouge erősen exportorientált, nagy mennyiségű műanyag granulátumot kell megbízhatóan a globális piacokra szállítania. Ha ezeket az útvonalakat blokkolják, még a magas árak sem sokat segítenek. A termékek raktárban maradnak, az ellátási láncok felbomlanak, a piaci részesedés erodálódik.