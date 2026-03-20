Csalódást keltett a Mol riválisa, jócskán megcsappant a leányvállalattól érkező osztalék

Az iráni háború miatt csúszik az osztrák olajóriás tervének megvalósítása is. Az OMV és az ADNOC elhalasztja vegyes vállalatuk tőzsdei bevezetését.
Murányi Ernő
2026.03.20, 11:17
Frissítve: 2026.03.20, 11:42

Több mint 2 százalékkal, 57,35 euróra csökkent az OMV részvényárfolyama péntek délelőtt, miután a részben állami tulajdonban álló osztrák energia- és vegyipari csoport, valamint a teljesen állami Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) csütörtökön bejelentette, hogy a jövő évre halasztották közös vállalatuk, a Borouge Group International (BGI) tőzsdei bevezetését (IPO).

Csalódást keltett az OMV

Feleannyi osztalékot kap az OMV

Az OMV leányvállalatának, a Borealisnak, az ADNOC leányvállalatának, a Borouge-nak és az abu-dzabiak által felvásárolt, eredetileg kanadai Nova Chemicalsnek az egyesülése egyébként a szokásos zárási feltételek teljesülése esetén várhatóan március végéig megtörténik. 

További kedvezőtlen hír, hogy a felek megállapodtak a BGI által fizetendő osztalék csökkentéséről is. 

Eszerint az OMV csupán 250 millió amerikai dolláros kifizetésben részesül idén a korábban várt 500 millió dollár helyett. 

A vegyipari részlegek egyesüléséről 2023 óta folytak a tárgyalások, és végül 2025 márciusában született meg a megállapodás. A Borouge kisebbségi részvényesei ajánlatot kapnak a közös vállalat részvényeire. Ezt az ajánlattételt, a tervezett tőkeemeléssel együtt, most elhalasztják. Szükség esetén további intézkedéseket is fontolóra vesznek a BGI hitelminősítésének megőrzése érdekében.

Az egyesüléssel a felek egy globálisan is piacvezető poliolefingyártó céget akartak létrehozni, integrálva a termelési kapacitásokat, a technológiát és a piacokat – ezáltal ellensúlyt képezve az ázsiai és amerikai vállalatokkal szemben.

Megváltozott a geopolitikai helyzet

A geopolitikai helyzet azonban gyökeresen megváltozott. Az iráni háború kitörése és a Hormuzi-szoros de facto blokádja óta a globális energia- és vegyipar egyik létfontosságú főútvonala súlyosan megsérült, ami egzisztenciális fenyegetést jelent a régió petrolkémiai iparára nézve is.

Pontosan itt rejlik a vegyes vállalat Achilles-sarka. A Borouge erősen exportorientált, nagy mennyiségű műanyag granulátumot kell megbízhatóan  a globális piacokra szállítania. Ha ezeket az útvonalakat blokkolják, még a magas árak sem sokat segítenek. A termékek raktárban maradnak, az ellátási láncok felbomlanak, a piaci részesedés erodálódik.

Az emirátusbeli Ruwais ipari komplexum, a Borouge termelésének központja, egy olyan régióban található, amelyet Irán potenciális célpontnak tekint. A biztosítótársaságok emelkedő díjakkal, a befektetők pedig növekvő szkepticizmussal reagálnak. 

Ezzel a háttérrel a tervezett IPO csütörtök este bejelentett elhalasztása logikusnak tűnik. Hivatalosan ugyan a részvényesi érték maximalizálásáról van szó, és tagadják a háborúval való bármilyen közvetlen kapcsolatot. A valóságban azonban a lépés bizonytalanságot jelez – írja a Der Standard. 

Ha pedig a Borouge idén kevesebb osztalékot fizet, az kihathat az OMV által fizetett osztalékokra is.

 

Az OMV részvényei egyébként év eleje óta több mint 20 százalékkal értékelődtek fel, úgyhogy a jelenlegi árfolyam már túl is lépte az LSEG, azaz a Londoni Tőzsdecsoport elemzői konszenzusának 52 eurós medián-célárfolyamát. Az ajánlás ennek megfelelően tartás. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
