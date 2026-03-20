Felpörgött a Mol, erőre kapott az OTP is

A pozitív tartományban kezdte a hét utolsó tőzsdenapját a BUX. Az OTP és a Mol erősödéssel, a másik két blue chip enyhe gyengüléssel rajtolt el.
Murányi Ernő
2026.03.20, 09:08
Frissítve: 2026.03.20, 11:58

A csütörtöki zuhanást követően a főbb európai tőzsdék pénteken a nyitás előtti elektronikus kereskedésben többnyire emelkedtek, miközben a befektetők szorosan figyelemmel kísérik a közel-keleti eseményeket. A Wall Streeten amúgy jóval kisebb volt a lejtmenet csütörtökön, a vezető tőzsdemutatók veszteségei azután kezdtek csökkenni, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélyezte a már tengeren lévő orosz olaj eladását, enyhítve a globális olajpiac azonnali kínálati aggodalmait.

Felpörgött a Mol / Fotó: Vémi Zoltán

A katonai konfliktus az elmúlt napokban eszkalálódott, Irán több energiatermelő létesítményt is célba vett a régióban, válaszul az olaj- és gázipari infrastruktúrájára mért izraeli csapásokra. 

Mindez még feljebb hajtotta az energiaárakat, ám reggelre a korábban 120 dollárig száguldó Brent hordónkénti ára 107 dollárig csúszott vissza, és nyugtatólag hatott a piacra az izraeliek kijelentése is, amely szerint közel lehet a háború vége.

A piac mindamellett az Európai Központi Bank (EKB), illetve a svájci és a brit jegybank csütörtöki kamattartó döntéseire, illetve kommunikációjára is fókuszál.

Míg az EKB emelte az inflációs várakozásokat, és a Bank of England is – a kamatemelés lehetőségét is megpendítő – meglehetősen szigorú üzenetet tett közzé, a svájci jegybank a túlzottan erős frank ellen kíván védekezni – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. összefoglalójából.

Pénteken jön ki Olaszország és az euróövezet külkereskedelmi mérlege is.

Mindehhez képest a BUX 0,9 százalékos pluszban, 122 939 ponton rajtolt el.

Az OTP árfolyama 1,2 százalékkal, 36 700 forintra nőtt. 

Árfolyam: 36 620 HUF +370 / +1,01 %
Forgalom: 2 776 280 130 HUF
A Mol részvényei a 300 forintos osztalék hírére 2,1 százalékkal, 3890 forintra drágultak.

Árfolyam: 3 908 HUF +98 / +2,51 %
Forgalom: 2 093 193 044 HUF
A Richter kurzusa 0,3 százalékkal, 11 650 forintra gyengült.

Árfolyam: 11 690 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 249 518 520 HUF
A Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal, 2005 forintra süllyedt.  

Árfolyam: 2 025 HUF +15 / +0,74 %
Forgalom: 898 616 900 HUF
A csütörtök este 390 forint alá gyengülő euró a tőzsdenyitásra ismét 391,25 forintig erősödött.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

