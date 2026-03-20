Felpörgött a Mol, erőre kapott az OTP is

A csütörtöki zuhanást követően a főbb európai tőzsdék pénteken a nyitás előtti elektronikus kereskedésben többnyire emelkedtek, miközben a befektetők szorosan figyelemmel kísérik a közel-keleti eseményeket. A Wall Streeten amúgy jóval kisebb volt a lejtmenet csütörtökön, a vezető tőzsdemutatók veszteségei azután kezdtek csökkenni, hogy az amerikai pénzügyminisztérium engedélyezte a már tengeren lévő orosz olaj eladását, enyhítve a globális olajpiac azonnali kínálati aggodalmait.

Felpörgött a Mol / Fotó: Vémi Zoltán

A katonai konfliktus az elmúlt napokban eszkalálódott, Irán több energiatermelő létesítményt is célba vett a régióban, válaszul az olaj- és gázipari infrastruktúrájára mért izraeli csapásokra.

Mindez még feljebb hajtotta az energiaárakat, ám reggelre a korábban 120 dollárig száguldó Brent hordónkénti ára 107 dollárig csúszott vissza, és nyugtatólag hatott a piacra az izraeliek kijelentése is, amely szerint közel lehet a háború vége.

A piac mindamellett az Európai Központi Bank (EKB), illetve a svájci és a brit jegybank csütörtöki kamattartó döntéseire, illetve kommunikációjára is fókuszál.

Míg az EKB emelte az inflációs várakozásokat, és a Bank of England is – a kamatemelés lehetőségét is megpendítő – meglehetősen szigorú üzenetet tett közzé, a svájci jegybank a túlzottan erős frank ellen kíván védekezni – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. összefoglalójából.

Pénteken jön ki Olaszország és az euróövezet külkereskedelmi mérlege is.

Mindehhez képest a BUX 0,9 százalékos pluszban, 122 939 ponton rajtolt el.