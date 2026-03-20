Olajválság küszöbén Szerbia? Megjött a kulcsfontosságú amerikai döntés

Április 17-ig meghosszabbította a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) működési engedélyét az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) – közölte a szerb közmédia.

A NIS március 12-én kérelmezte az új engedély kiadását, hogy zavartalanul folytathassa működését a korábbi, február 20-án kiadott és március 20-án lejáró engedély után. Aleksandar Vucic szerb elnök korábban jelezte, hogy kedvező hírek várhatók az Egyesült Államokból.

Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter péntek reggel hangsúlyozta: az engedély majdnem egy hónapos meghosszabbítása különösen fontos az olajárak emelkedése idején. Mint mondta, a pancsovai finomító folytatja működését, az üzemanyag-ellátás stabil marad, és nincs szükség lakossági felhalmozásra, mivel elegendő készletek állnak rendelkezésre.

A miniszter kiemelte, hogy

a NIS működését több mint egy éve nehezítik váratlan körülmények, és közel száz napig nyersolaj sem érkezett Szerbiába, ennek ellenére nem alakult ki hiány a piacon.

Hozzátette: a közel-keleti konfliktus tovább bonyolítja a helyzetet, ezért világszerte intézkedéseket hoznak az ellátásbiztonság fenntartására. Szerbiában 20 százalékkal csökkentették az üzemanyagok jövedéki adóját, valamint 40 ezer tonna dízelt szabadítottak fel a tartalékokból, és további lépések is várhatók a stabilitás érdekében.

A NIS február 20-án kapott korábbi OFAC-engedélye lehetővé tette a vállalat működésének, szerződéseinek és egyéb megállapodásainak fenntartását, beleértve az olajimportot és -feldolgozást, az ellátásbiztonsághoz szükséges tranzakciókat, valamint a pénzügyi elszámolásokat.

Az OFAC korábban külön engedélyt adott ki a részvényesek és érintett felek számára is a tulajdonosi szerkezet átalakításáról szóló tárgyalásokhoz, amely 2026. március 24-ig érvényes.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt.

A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttyel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését.