Feltűnően gyűjtögetik az olasz ügyeit lezáró biztosítót, de a 400-as szint előtt mindig kifullad az emelkedés

Időnként különösebb hír nélkül pattan a CIG Pannónia. Mint például ma is, ezúttal bő 3 százalékot. Ilyenkor a BÉT-nyertesek listáján is feltűnik a papír, hogy pár nap múlva a vesztesek körét szaporítsa. Valójában tavaly május óta oldalazik a biztosító. Jellemzően 360 forintnál megjelennek a vásárlók, de 390 forint közelében mindig kifullad az emelkedés. Kérdés, hogy a mostani emelkedéssel már a régóta emlegetett növekedési pályát árazza-e a piac? Ami elől az olasz ügyek lezárásával elhárulhattak az akadályok. Vagy csak csipegetik a papírt?

Mikor áll növekedési pályára a biztosító? / Fotó: Kallus György

Ellentmondásos gyorsjelentést közölt a biztosító

Múlt héten adta ki tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a CIG Pannónia. Első ránézésre jól hangzik a tavalyi 3,958 milliárd forintos adózott eredmény, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Ám a tavalyelőtti bázist komoly egyszeri tétel rontotta, az olasz ügyek miatt szükségessé vált 4,5 milliárd forintnyi tartalékemelés.

Az olasz hatást kiszűrve azt látjuk, hogy 1,195 milliárd forinttal csökkent a biztosító profitja,

amit a hozamkörnyezet változásának számlájára írtak.

Jó hír ugyanakkor, hogy az olasz hatást kiszűrve

a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, ami 8 százalékos bővülés.

