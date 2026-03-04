Deviza
spekuláció
CIG
tőzsde

Feltűnően gyűjtögetik az olasz ügyeit lezáró biztosítót, de a 400-as szint előtt mindig kifullad az emelkedés

Menetrendszerűen érkeznek a vásárlók 360 forintnál. De az emelkedés mindig kifullad 390 forint közelében, pedig az olasz ügyek lezárásával akár növekedési pályára is állhatna a CIG Pannónia.
Faragó József
2026.03.04, 16:09
Frissítve: 2026.03.04, 16:56

Időnként különösebb hír nélkül pattan a CIG Pannónia. Mint például ma is, ezúttal bő 3 százalékot. Ilyenkor a BÉT-nyertesek listáján is feltűnik a papír, hogy pár nap múlva a vesztesek körét szaporítsa. Valójában tavaly május óta oldalazik a biztosító. Jellemzően 360 forintnál megjelennek a vásárlók, de 390 forint közelében mindig kifullad az emelkedés. Kérdés, hogy a mostani emelkedéssel már a régóta emlegetett növekedési pályát árazza-e a piac? Ami elől az olasz ügyek lezárásával elhárulhattak az akadályok. Vagy csak csipegetik a papírt?

biztosító
Mikor áll növekedési pályára a biztosító? / Fotó: Kallus György

Ellentmondásos gyorsjelentést közölt a biztosító

Múlt héten adta ki tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a CIG Pannónia. Első ránézésre jól hangzik a tavalyi 3,958 milliárd forintos adózott eredmény, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Ám a tavalyelőtti bázist komoly egyszeri tétel rontotta, az olasz ügyek miatt szükségessé vált 4,5 milliárd forintnyi tartalékemelés. 

Az olasz hatást kiszűrve azt látjuk, hogy 1,195 milliárd forinttal csökkent a biztosító profitja,

amit a hozamkörnyezet változásának számlájára írtak. 

Jó hír ugyanakkor, hogy az olasz hatást kiszűrve 

a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, ami 8 százalékos bővülés.

.

Lezárták az olasz ügyet – jöhet a növekedés?

Február közepén adtak ki egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés: 

A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.

Így teljes körűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozás.

A mostani közlemény előzménye egy tavaly októberi közlés, mely szerint a csoporthoz tartozó CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel (Emabit) szemben Olaszországban fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.

Külön kiemelték, hogy a lezárás a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben, az Emabit saját forrásainak felhasználásával valósult meg. Így tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke lehívására továbbra sem került sor. 

februári közlemény új eleme a tavaly őszi közléshez képest, hogy idén február 13-án az Emabit kézhez vette az aláírt egyezségi javaslatot, s a fizetési kötelezettségének 90 napon belül eleget tesz. A kifizetés pedig nem múlja felül a 2024-ben beállított tartalékokat.

