Feltűnően gyűjtögetik az olasz ügyeit lezáró biztosítót, de a 400-as szint előtt mindig kifullad az emelkedés
Időnként különösebb hír nélkül pattan a CIG Pannónia. Mint például ma is, ezúttal bő 3 százalékot. Ilyenkor a BÉT-nyertesek listáján is feltűnik a papír, hogy pár nap múlva a vesztesek körét szaporítsa. Valójában tavaly május óta oldalazik a biztosító. Jellemzően 360 forintnál megjelennek a vásárlók, de 390 forint közelében mindig kifullad az emelkedés. Kérdés, hogy a mostani emelkedéssel már a régóta emlegetett növekedési pályát árazza-e a piac? Ami elől az olasz ügyek lezárásával elhárulhattak az akadályok. Vagy csak csipegetik a papírt?
Ellentmondásos gyorsjelentést közölt a biztosító
Múlt héten adta ki tavalyi negyedik negyedéves gyorsjelentését a CIG Pannónia. Első ránézésre jól hangzik a tavalyi 3,958 milliárd forintos adózott eredmény, szemben az egy évvel korábbi 1,3 milliárd forinttal. Ám a tavalyelőtti bázist komoly egyszeri tétel rontotta, az olasz ügyek miatt szükségessé vált 4,5 milliárd forintnyi tartalékemelés.
Az olasz hatást kiszűrve azt látjuk, hogy 1,195 milliárd forinttal csökkent a biztosító profitja,
amit a hozamkörnyezet változásának számlájára írtak.
Jó hír ugyanakkor, hogy az olasz hatást kiszűrve
a biztosítástechnikai eredmény 190 millió forinttal nőtt, ami 8 százalékos bővülés.
.
Lezárták az olasz ügyet – jöhet a növekedés?
Február közepén adtak ki egy közleményt az úgynevezett olasz ügyek lezárásáról. Ebben a legizgalmasabb rész talán az utolsó bekezdés:
A jelen tájékoztatásban szerepeltetett ügy pénzügyi zárása sem a 2025-ös, sem pedig a 2026. évi eredményt nem befolyásolja.
Így teljes körűen biztosítva van a csoport növekedési pálya mentén történő finanszírozás.
A mostani közlemény előzménye egy tavaly októberi közlés, mely szerint a csoporthoz tartozó CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel (Emabit) szemben Olaszországban fennálló peresített követelések több mint 50 százalékát kitevő pertárgyértéket tartalmazó kárügyben a tőkekövetelés 70 százalékának megfizetése fejében végleges elszámolást biztosító peren kívüli – azonban a per megszüntetését eredményező és a felperes további igényeit kizáró – egyezséget kötöttek.
Külön kiemelték, hogy a lezárás a 2024-ben felülvizsgált és beállított tartalékoknak megfelelően, az ott megállapított tartalékot nem meghaladó összegben, az Emabit saját forrásainak felhasználásával valósult meg. Így tulajdonosi alárendelt kölcsöntőke lehívására továbbra sem került sor.
A februári közlemény új eleme a tavaly őszi közléshez képest, hogy idén február 13-án az Emabit kézhez vette az aláírt egyezségi javaslatot, s a fizetési kötelezettségének 90 napon belül eleget tesz. A kifizetés pedig nem múlja felül a 2024-ben beállított tartalékokat.