Beindult az ukrán gépezet, hogy visszaszerezzék Magyarországtól az aranykonvoj pénzét: a nemzeti bank elnöke közölte a válaszlépéseket – Ursula von der Leyenhez fordulnak

Ukrajna az Európai Unió pénzügyi és ellenőrző szerveihez fordul az Oscsadbank ukrán állami bank Magyarországon lefoglalt vagyona ügyében – jelentette be vasárnap Andrij Pisnij, az Ukrán Nemzeti Bank elnöke.

Az ukránok az Európai Bizottsághoz fordultak / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

„Az Európai Központi Bank vezetéséhez, az Osztrák Központi Bankhoz, az Európai Bizottság Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió Főigazgatóságához, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez és másokhoz fogunk fordulni” – írta Pisnij a Facebook-oldalán.

Hangsúlyozta, hogy az incidensnek megfelelő jogi értékelést és válaszreakciót kell kapnia az európai közösségtől. A nemzeti bank elnöke azt állította továbbá, hogy az Oscsadbank nem sértette meg a törvényeket, alkalmazottai pedig nemzetközi szerződések keretében és törvényesen végezték munkájukat.

Pisnij kiemelte azt is, hogy Kijev kezdeményezni fogja független ellenőrzés elvégzését a folyamatok, illetve a pénzeszközök és értékek szállításában részt vevő felek szerződéses kapcsolatainak tekintetében. Közölte, egy nemzetközi céget fognak megbízni az ellenőrzés elvégzésével.

„Külön szeretném felkérni a magyar felet, hogy támogassa a független ellenőrzést. Például az Európai Bizottság független, harmadik félként léphetne fel az incidens összes körülményének objektív és pártatlan kivizsgálása érdekében” – zárta sorait Andrij Pisnij.

Az ukrán aranykonvoj kérdések raját veti fel: kinek az aranyát kocsizzák Kijev felé? Aranyvécé lesz belőle?

Számos kérdést felvet a NAV által lekapcsolt, Ausztriából Ukrajnába tartó készpénz- és aranyszállítmány . A World Gold Council adatai szerint az ukrán aranytartalék mennyisége 2024 harmadik negyedéve óta változatlanul 27,37 tonnát tesz ki. Tekintve, hogy a NAV tájékoztatása szerint csak az idén 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Ukrajna felé, rengeteg kérdés merül fel a lekapcsolt ukrán aranykonvojt és a háború alatt fellendült ukrán aranyimportot illetően.

Miközben a NAV pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint a magyar hatóságok törvénytelenül vettek őrizetbe hét ukrán állampolgárt, akik az állami tulajdonú Oscsadbank alkalmazottai, és akik két járművel készpénzt szállítottak Ausztria és Ukrajna között, az állami bankok közötti rendszeres pénzszállítás részeként.