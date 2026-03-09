Megszólalt Trump a brutális olajárakról: pontosan elmagyarázta a világnak, mi fog történni – „Csak a bolondok gondolják másképp”

Az olajárak átmeneti emelkedése – amely az iráni nukleáris fenyegetés megszüntetése után gyorsan visszatér majd a korábbi szintjére – nagyon alacsony ár az Amerikai Egyesült Államok, a világ, a biztonság és a béke érdekében – jelentette ki hétfőn Donald Trump.

Donald Trump szerint az olajárak átmeneti emelkedése nem nagy ár a békéért cserébe / Fotó: Saul Loeb / AFP

Az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében hozzátette, hogy „Csak a bolondok gondolják másképp!”

Donald Trump ezzel arra reagált, hogy azt követően, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású támadássorozatot indított Irán ellen, az olaj világpiaci ára az egyekbe szökött.

Irán kinevezte az új legfőbb vezetőjét, azonnal összeomlott az olaj, ez már kibírhatatlan drágulás – bekövetkezett a legsötétebb forgatókönyv

Bekövetkezett az, amitől az iráni háború kitörésekor sokan tartottak: jócskán 100 dollár fölé emelkedett az olaj világpiaci ára. Hétfő reggelre a WTI típusú nyersolaj hordónként 105,71 dolláron állt, ami 14,40 dolláros, azaz 16,11 százalékos emelkedést jelentett. A Brent nyersolaj ára 107,80 dollár volt, ez 14,85 dolláros, vagyis 15,90 százalékos növekedésnek számít.

Az Oilprice.com elemzése szerint az árfolyam drasztikus emelkedést a hétvégén az iráni háború drámai eszkalációja előzte meg: a térség energiaipari infrastruktúrája és katonai célpontjai elleni támadások felerősítették azokat a félelmeket, hogy a Közel-Keletről érkező olajszállítások hetekre megszakadhatnak.

Az iráni rendszer egyik kulcsintézménye, a vallási vezetőkből álló Szakértők Gyűlése hétfő hajnalban az ország új legfőbb vezetőjévé nevezte ki Modzstaba Hamenei ajatollahot, a meggyilkolt legfőbb vezető, Ali Khamenei ajatollah fiát. A kinevezés az iráni keményvonalas vezetés folytonosságát jelzi, és aláássa mind az Amerikai Egyesült Államok, mind Izrael azon törekvéseit, hogy megváltoztassák a teheráni rezsimet – írta a Reuters.

A piacok már az elhúzódó konfliktust árazzák

Az olajárak mellett a pénzügyi piacok is megsínylették a közel-keleti fejleményeket: az S&P 500 határidős jegyzései és a Nasdaq-100 határidős kontraktusai egyaránt közel 1,6 százalékkal estek, mivel a befektetők az energiaárak megugrására és a geopolitikai kockázatok erősödésére reagáltak.