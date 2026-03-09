Teljes döbbenet: két napra elegendő gáztartaléka maradt Európa egyik legerősebb országának – most minden pénzét elszedik az energiakereskedők

Miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost, és bombázta a gáz- és olajfinomítókat, kiderült, hogy Nagy-Britanniának mindössze két teljes napra elegendő gáztartaléka maradt.

Nagy-Britanniát váratlanul érte Irán és Izrael háborúja

Nagy-Britanniának mindössze két napra elegendő földgázkészlete van a raktáraiban, ami hiányválságtól való félelmeket keltett, mivel a közel-keleti konfliktus miatt leállt a világ legnagyobb gázlétesítménye, Irán pedig lezárt egy kulcsfontosságú szállítási csatornát, a Hormuzi-szorost.

A National Gas által közzétett új adatok szerint az Egyesült Királyság gázkészletei a tavalyi 18 ezer gigawattóráról 6700 gigawattórára csökkentek, ami mindössze másfél napnyi kereslet kielégítésére elegendő. Hasonló mennyiséget tárolnak cseppfolyósított földgázként (LNG).

Európa sokkal jobban felkészült

az ellátás ingadozásainak átvészelésére, mivel több hétre elegendő gázkészlettel rendelkezik. A kereskedők kihasználták az Egyesült Királyság helyzetét azzal, hogy prémiumárat számítottak fel a gázra, tudván, hogy nincs más választása, mint túllicitálni az európai versenytársait. Az Egyesült Királyság jelenleg a legmagasabb nagykereskedelmi gázárat fizeti Európában.

Nem lázálom a hordónkénti 150 dolláros olajár

Eközben az olajárak is hamarosan elérhetik a hordónkénti 100 dollárt, és ez az érték akár 150 dollárra is emelkedhet, ha a háború elhúzódik – figyelmeztettek az iparági szakértők a brit Daily Mail jelentésében. Natasha Fielding, az Argus Media, az árupiaci adatok vezető kiadójának gázárazási vezetője elmondta: „A benzin ára az Egyesült Királyságban jobban emelkedett, mint szinte bárhol Európában.”

„Az Egyesült Királyság gázelosztó központjának ára mostantól egészen május végéig a holland TTF ára felett van” – nyilatkozta a szakértő, hozzátéve, ennek részben az az oka, hogy az Egyesült Királyság szűkös gázkészletei kitettebbek az áremelkedéseknek. Kiemelte: „Nem támaszkodhatunk arra, hogy többet tegyünk ki a tárolókból, ezért külföldről kell beszereznünk a gázt.” Fielding elmondta, hogy a kereskedők figyelemmel kísérik majd a hőmérsékletet Nagy-Britanniában, és ha hideg lesz, az Egyesült Királyság sürgetőbben kénytelen lesz más országokat túllicitálni a gázért.