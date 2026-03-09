Korrekciót jelez a beépített hibákra fókuszáló befektetéskutató
Miközben mindenki a Hormuzi-szorosra figyelt a héten, s az iráni konfliktussal volt elfoglalva, felvillant egy ritkán észlelhető részvénypiaci szignál. Legutóbb két évvel ezelőtt aktiválódott a független befektetéskutató Variant Perception taktikai korrekciós jele. Bármily félreeső világítótornya is ez a globális tőzsdék világának, mégis komolyan kell venni a jelzést, mert az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index tartós volatilitására figyelmeztet.
Megúszhatták volna a pandémiás piacomlást
Korábban az utolsó három szignál 2024 áprilisában, 2021 novemberében és 2019 augusztusában villant
– emlékeztetett a Variant.
- 2024 áprilisában estek a részvények, mert a növekvő infláció szertefoszlatta a kamatcsökkentési reményeket.
- 2022 egészében gyenge év volt a széles piaci index számára.
2019 augusztusában a részvényekből való kilépés azt eredményezte volna, hogy a portfólió elkerüli a 2020. márciusi pandémiás tőzsdeomlást.
A Variantot 2009-ben alapította a Prevatt Capital eszközkezelő jelenlegi informatikai igazgatója, Jonathan Tepper, aki úgy fogalmazott, amikor a kvantitatív elemzésről kérdezték, hogy
egy semmi, valami, minden skálán a korrekciós jelek villanása a valamit jelenti.
Rejtett hibákra fókuszál a befektetéskutató Variant modellje
A Variant modellje olyan rejtett folyamatokra van kihegyezve, amelyeket még nem tükröz az S&P 500, de
- a hitelezés széles körű romlását
- és/vagy az eszközosztályok szélsőséges volatilitását okozzák.
Magyarán,
nem az iráni konfliktusra kell gondolni, mert villant szignál.
Egyszerűen arra kell számítani, hogy a részvények hozama átlagosan negatív lesz, miután ez a jel aktiválódott. További sokkok persze elmélyíthetik a korrekciót.
Jól példázza a modell működését a 2010. áprilisi korrekciós jelzés: éppen véget ért a globális pénzügyi válság kezelésére irányuló mennyiségi lazítás első köre.
A piacok fellélegeztek, a válságkezelők elégedetten hátradőltek, s egy hónappal később összeomlott az S&P 500 index.
A Variant most arra figyelmeztet, tekintettel a globális bizonytalanságra, hogy a korrekciós jel aktiválódása hosszabban tartó volatilitásra utalhat.
Gyorsjelentések: profitban nincs hiány, csak a rövid kilátások borúsak
Annál is érdekesebb a Variant korrekciós jelzése, mert amint arra az Erste minapi elemzése is felhívta a figyelmet:
A végéhez közeledő gyorsjelentési szezonban az S&P 500 cégeinek 74 százaléka felülmúlta az eredményvárakozásokat, az árbevétel 9,3, a profit 12 százalékkal nőtt év per év alapon.
A növekedés azonban továbbra is erősen koncentrált: a Magnificent 7 nélkül az S&P 500 nyereségbővülése 10 százalék alatt maradt volna.
Az is feltűnő, hogy
rövid távon óvatosabbá váltak az elemzők:
- bár 2026 egészére nézve továbbra is két számjegyű profitnövekedést és jelentős árfolyam-emelkedési potenciált áraz a piac,
- de az év első két hónapjában 1,5 százalékkal vágták vissza a naptári első negyedévre vonatkozó eredményvárakozásokat, amire közel egy éve nem volt példa.