Deviza
Korrekciót jelez a beépített hibákra fókuszáló befektetéskutató

Ritkán működő világítótornya a tőzsdeparketteknek a Variant Perception. Rendesen csak két-három évenként villant a befektetéskutató taktikai korrekciós jele. Mégis komolyan kell venni, mert a rejtett hibákra fókuszál. Aki 2019 végén figyelt a jelre, a következő márciusban megúszhatta a pandémiás piacomlást.
Faragó József
2026.03.09, 08:05
Frissítve: 2026.03.09, 08:21

Miközben mindenki a Hormuzi-szorosra figyelt a héten, s az iráni konfliktussal volt elfoglalva, felvillant egy ritkán észlelhető részvénypiaci szignál. Legutóbb két évvel ezelőtt aktiválódott a független befektetéskutató Variant Perception taktikai korrekciós jele. Bármily félreeső világítótornya is ez a globális tőzsdék világának, mégis komolyan kell venni a jelzést, mert az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index tartós volatilitására figyelmeztet.

Ma már elfogadott befektetési stratégia a szignálok követése / Fotó: Carlo Allegri

Megúszhatták volna a pandémiás piacomlást

Korábban az utolsó három szignál 2024 áprilisában, 2021 novemberében és 2019 augusztusában villant

– emlékeztetett a Variant.

  • 2024 áprilisában estek a részvények, mert a növekvő infláció szertefoszlatta a kamatcsökkentési reményeket.
  • 2022 egészében gyenge év volt a széles piaci index számára.

2019 augusztusában a részvényekből való kilépés azt eredményezte volna, hogy a portfólió elkerüli a 2020. márciusi pandémiás tőzsdeomlást. 

A Variantot 2009-ben alapította a Prevatt Capital eszközkezelő jelenlegi informatikai igazgatója, Jonathan Tepper, aki úgy fogalmazott, amikor a kvantitatív elemzésről kérdezték, hogy 

egy semmi, valami, minden skálán a korrekciós jelek villanása a valamit jelenti.

 

Rejtett hibákra fókuszál a befektetéskutató Variant modellje

A Variant modellje olyan rejtett folyamatokra van kihegyezve, amelyeket még nem tükröz az S&P 500, de 

  • a hitelezés széles körű romlását 
  • és/vagy az eszközosztályok szélsőséges volatilitását okozzák. 

Magyarán, 

nem az iráni konfliktusra kell gondolni, mert villant szignál.

Egyszerűen arra kell számítani, hogy a részvények hozama átlagosan negatív lesz, miután ez a jel aktiválódott. További sokkok persze elmélyíthetik a korrekciót. 

Jól példázza a modell működését a 2010. áprilisi korrekciós jelzés: éppen véget ért a globális pénzügyi válság kezelésére irányuló mennyiségi lazítás első köre. 

A piacok fellélegeztek, a válságkezelők elégedetten hátradőltek, s egy hónappal később összeomlott az S&P 500 index. 

A Variant most arra figyelmeztet, tekintettel a globális bizonytalanságra, hogy a korrekciós jel aktiválódása hosszabban tartó volatilitásra utalhat. 

Gyorsjelentések: profitban nincs hiány, csak a rövid kilátások borúsak

Annál is érdekesebb a Variant korrekciós jelzése, mert amint arra az Erste minapi elemzése is felhívta a figyelmet: 

A végéhez közeledő gyorsjelentési szezonban az S&P 500 cégeinek 74 százaléka felülmúlta az eredményvárakozásokat, az árbevétel 9,3, a profit 12 százalékkal nőtt év per év alapon. 

A növekedés azonban továbbra is erősen koncentrált: a Magnificent 7 nélkül az S&P 500 nyereségbővülése 10 százalék alatt maradt volna. 

Az is feltűnő, hogy 

rövid távon óvatosabbá váltak az elemzők:

  • bár 2026 egészére nézve továbbra is két számjegyű profitnövekedést és jelentős árfolyam-emelkedési potenciált áraz a piac,
  • de az év első két hónapjában 1,5 százalékkal vágták vissza a naptári első negyedévre vonatkozó eredményvárakozásokat, amire közel egy éve nem volt példa.

 

