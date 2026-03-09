Korrekciót jelez a beépített hibákra fókuszáló befektetéskutató

Miközben mindenki a Hormuzi-szorosra figyelt a héten, s az iráni konfliktussal volt elfoglalva, felvillant egy ritkán észlelhető részvénypiaci szignál. Legutóbb két évvel ezelőtt aktiválódott a független befektetéskutató Variant Perception taktikai korrekciós jele. Bármily félreeső világítótornya is ez a globális tőzsdék világának, mégis komolyan kell venni a jelzést, mert az amerikai széles piacot leképező S&P 500 index tartós volatilitására figyelmeztet.

Ma már elfogadott befektetési stratégia a szignálok követése / Fotó: Carlo Allegri

Megúszhatták volna a pandémiás piacomlást

Korábban az utolsó három szignál 2024 áprilisában, 2021 novemberében és 2019 augusztusában villant

– emlékeztetett a Variant.

2024 áprilisában estek a részvények, mert a növekvő infláció szertefoszlatta a kamatcsökkentési reményeket.

2022 egészében gyenge év volt a széles piaci index számára.

2019 augusztusában a részvényekből való kilépés azt eredményezte volna, hogy a portfólió elkerüli a 2020. márciusi pandémiás tőzsdeomlást.

A Variantot 2009-ben alapította a Prevatt Capital eszközkezelő jelenlegi informatikai igazgatója, Jonathan Tepper, aki úgy fogalmazott, amikor a kvantitatív elemzésről kérdezték, hogy

egy semmi, valami, minden skálán a korrekciós jelek villanása a valamit jelenti.

Rejtett hibákra fókuszál a befektetéskutató Variant modellje

A Variant modellje olyan rejtett folyamatokra van kihegyezve, amelyeket még nem tükröz az S&P 500, de

a hitelezés széles körű romlását

és/vagy az eszközosztályok szélsőséges volatilitását okozzák.

Magyarán,

nem az iráni konfliktusra kell gondolni, mert villant szignál.

Egyszerűen arra kell számítani, hogy a részvények hozama átlagosan negatív lesz, miután ez a jel aktiválódott. További sokkok persze elmélyíthetik a korrekciót.

Jól példázza a modell működését a 2010. áprilisi korrekciós jelzés: éppen véget ért a globális pénzügyi válság kezelésére irányuló mennyiségi lazítás első köre.

A piacok fellélegeztek, a válságkezelők elégedetten hátradőltek, s egy hónappal később összeomlott az S&P 500 index.

A Variant most arra figyelmeztet, tekintettel a globális bizonytalanságra, hogy a korrekciós jel aktiválódása hosszabban tartó volatilitásra utalhat.