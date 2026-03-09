A baby boomerek a legszerencsésebbek, aligha lesz még egy hozzájuk hasonlóan gazdag generáció

Soha nem volt még olyan generáció, mint a II. világháború utáni népességrobbanás alatt, 1946 és 1964 között született baby boomerek nemzedéke – és valószínűleg nem is lesz. Könnyebben boldogultak, mint más nemzedék, mert profitáltak a háború utáni gazdasági fellendülésből, megfizethető volt számukra a felsőoktatás és az ingatlanpiac, a munkahelyük biztosította a nyugdíjukat, a tőzsde pedig rengeteg lehetőséget nyújtott a meggazdagodásra vagy legalábbis kényelmes anyagi biztonság garantálására.

A baby boomerek generációjának két nagy hatalmú tagja: Donald Trump amerikai elnök és Friedrich Merz német kancellár / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ez a generáció határozta meg a világ és ezen belül is az Egyesült Államok gazdasági irányvonalát az elmúlt több mint három évtizedben, és ma is vezet a megtakarítások terén.

Eddig nem osztotta meg a vagyont a következő generációkkal, ez a helyzet azonban alapvetően változik,

máris teljes lendülettel tart a világ legnagyobb gazdaságában a vagyonátruházás: becslések szerint 106 ezermilliárd dollárnyi örökséget hagynak majd 2048-ig az idősebb generációk a fiatalabb családtagokra,

Ha pedig az alapítványokra hagyott pénzt is figyelembe vesszük, akkor az új kézbe kerülő vagyon teljes összege elérheti a 124 ezermilliárd dollárt is.

Számok bizonyítják, milyen szerencsések a baby boomerek

Nem csupán városi legenda, hogy a baby boomerek a legszerencsésebb generáció, ezt a számok és a Pew Research Center kutatása is alátámasztja.

Elemzésük szerint a generáció tagjai anyagilag jobban boldogultak, mint elődeik, a személyes pénzügyi helyzetük pedig az idő múlásával és az eszközök értékének növekedésével egyre javult.

Fiatalon léptek be a lakáspiacra, és az ingatlanjaik értéke a lakásárak szárnyalásával akár a sokszorosára emelkedhetett. Hasonló a helyzet a befektetésekkel is, amelyek átvészelték a piaci volatilitást és a visszaeséseket.

A legszerencsésebb nemzedék / Fotó: Science Photo Library via AFP

Képzettebbek is, mint az elődeik, ami magasabb béreket biztosított a számukra. A jobb képzettséghez persze az is nagyban hozzájárult, hogy számukra még sokkal olcsóbb volt a felsőoktatás: az Egyesült Államokban az Education Data statisztikája szerint

az állami főiskolákon a tandíj átlagosan több mint 300 százalékkal nőtt 1963 óta.

A legvagyonosabb nemzedék

„Néhány dolog a boomerek javára vált” – összegezte a kutatás eredményét Richard Fry, a Pew Research Center társadalmi és demográfiai trendekkel foglalkozó csapatának vezető kutatója.