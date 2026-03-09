A baby boomerek a legszerencsésebbek, aligha lesz még egy hozzájuk hasonlóan gazdag generáció
Soha nem volt még olyan generáció, mint a II. világháború utáni népességrobbanás alatt, 1946 és 1964 között született baby boomerek nemzedéke – és valószínűleg nem is lesz. Könnyebben boldogultak, mint más nemzedék, mert profitáltak a háború utáni gazdasági fellendülésből, megfizethető volt számukra a felsőoktatás és az ingatlanpiac, a munkahelyük biztosította a nyugdíjukat, a tőzsde pedig rengeteg lehetőséget nyújtott a meggazdagodásra vagy legalábbis kényelmes anyagi biztonság garantálására.
Ez a generáció határozta meg a világ és ezen belül is az Egyesült Államok gazdasági irányvonalát az elmúlt több mint három évtizedben, és ma is vezet a megtakarítások terén.
Eddig nem osztotta meg a vagyont a következő generációkkal, ez a helyzet azonban alapvetően változik,
máris teljes lendülettel tart a világ legnagyobb gazdaságában a vagyonátruházás: becslések szerint 106 ezermilliárd dollárnyi örökséget hagynak majd 2048-ig az idősebb generációk a fiatalabb családtagokra,
Ha pedig az alapítványokra hagyott pénzt is figyelembe vesszük, akkor az új kézbe kerülő vagyon teljes összege elérheti a 124 ezermilliárd dollárt is.
Számok bizonyítják, milyen szerencsések a baby boomerek
Nem csupán városi legenda, hogy a baby boomerek a legszerencsésebb generáció, ezt a számok és a Pew Research Center kutatása is alátámasztja.
Elemzésük szerint a generáció tagjai anyagilag jobban boldogultak, mint elődeik, a személyes pénzügyi helyzetük pedig az idő múlásával és az eszközök értékének növekedésével egyre javult.
Fiatalon léptek be a lakáspiacra, és az ingatlanjaik értéke a lakásárak szárnyalásával akár a sokszorosára emelkedhetett. Hasonló a helyzet a befektetésekkel is, amelyek átvészelték a piaci volatilitást és a visszaeséseket.
Képzettebbek is, mint az elődeik, ami magasabb béreket biztosított a számukra. A jobb képzettséghez persze az is nagyban hozzájárult, hogy számukra még sokkal olcsóbb volt a felsőoktatás: az Egyesült Államokban az Education Data statisztikája szerint
az állami főiskolákon a tandíj átlagosan több mint 300 százalékkal nőtt 1963 óta.
A legvagyonosabb nemzedék
„Néhány dolog a boomerek javára vált” – összegezte a kutatás eredményét Richard Fry, a Pew Research Center társadalmi és demográfiai trendekkel foglalkozó csapatának vezető kutatója.
A Market Watch által idézett adatok szerint 2022-re a baby boomber háztartások átlagvagyona 432 ezer dollár volt – ehhez képest ugyanennyi idős, 58-76 éves korukban az 1928 és 1945 év között született úgynevezett csendes generáció tagjaié csak inflációval kiigazítva 335900 dollár.
Az eggyel korábbi, úgynevezett legnagyobb generáció, az 1901 és 1927 között születetteké mindkettőhöz képest sokkal szegényebb volt, átlagosan 185300 dolláros vagyonnal ugyanilyen idős korukban.
A jólétből nem profitáltak a gyerekeik
Természetesen a baby boomerek egy része is sokkal jobban áll anyagilag, mint sok kortársuk, például a diplomával rendelkezők az alacsonyabb végzettségűekhez képest.
A generáció felső tíz százaléka tartozik az igazán gazdagok közé: 77 ezermilliárdos vagyonuk teszi ki e nemzedékének a háromnegyedét.
A generáció tagjai azonban a jelek szerint eléggé önzőek is: anyagi jólétükből nem feltétlenül profitáltak a gyermekeik. A kutatás szerint
az X generációnak talán most a legnehezebb.
Ez az úgynevezett laza generáció, amely 1965 és 1980 között született, akkor lépett be a munkaerőpiacra, amikor az amerikai nyugdíjrendszer kezdett alapvetően átalakulni, és a vállalatok egyre inkább kezdték áthárítani az időskori megtakarítás felelősségét a munkavállalókra.
Ráadásul ők gondoskodnak mind az idősödő szeretteikről, mind a fiatal vagy felnőtt gyermekekről, akik később hagyják el a családi fészket, a mamahotelt, mint az előttük lévő generációk.
Az X generáció tagjai nagyjából akkor fognak nyugdíjba menni, amikor a társadalombiztosítási alapokból várhatóan kifogy a pénz, és ekkor a kedvezményezettek ellátásai nagyjából 20 százalékkal csökkennének, ha a kongresszus nem cselekszik.
A fiatalok helyzete jobb, mint az X generációé
Míg az X nemzedék helyzete katasztrofális a nyugdíj és az általános vagyonépítés szempontjából, a millenniumi (1981-1994) és a Z (1995-2009) generáció jövője fényesebb lehet.
Minél fiatalabb a generáció, annál valószínűbb, hogy a tagjai hamarabb kezdenek felkészülni a nyugdíjas korukra. Ezt
- a baby boomerek átlagosan 35,
- az X generáció 30,
- a millenniumi 25
- a Z generáció 20
évesen tette-teszi meg.
„Ez nagyobb időhorizontot kínál számukra a megtakarításaik gyarapodására és növekedésére” – állítja Catherine Collison, a Transamerica Institute és az annak keretében működő Transamerica Center for Retirement Studies elnök-vezérigazgatója.
A fiatalabb generációk jövője azonban így is bizonytalan, mert nem tudni előre, hogy a piaci volatilitás, az ingatlanárak, a bérek növekedése és a társadalom egyéb gazdasági aspektusai hogyan alakulnak majd a következő évtizedekben.