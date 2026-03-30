Borongós hangulatban is vannak felpattanások, fontos szinten hintázik a forint

A BUX 122 014 pontnál nyitott. A pesti parkett vezető indexe ezzel negyed százalékos pluszban kereste az irányt. Később kisebb mínuszba csúszott. Nyitás előtt a forint szinte ráült a 200 napos mozgóátlagra.

Ázsia: borongós hétfő hajnal

Eséssel zárták a hetet az amerikai részvényindexek. Az iráni konfliktus miatt masszív eladói nyomást láthattunk pénteken:

a széles piacot leképező S&P 500 index bő 1,5 százalékot,

a klasszikus Dow Jones ipari átlag közel 2 százalékot,

míg a Nasdaq Composite bő 2 százalékot esett.

Hétfőn Ázsiában szintén negatív a befektetői hangulat:

a hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot esett,

a japán Nikkei bő 3 százalékot zuhant,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális emelkedést mutat.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,4-0,7 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: nem a blue chipek napja

Az OTP 35 840 forinton nyitott, közel 0,5 százalékos pluszban.