Borongós hangulatban is vannak felpattanások, fontos szinten hintázik a forint
A BUX 122 014 pontnál nyitott. A pesti parkett vezető indexe ezzel negyed százalékos pluszban kereste az irányt. Később kisebb mínuszba csúszott. Nyitás előtt a forint szinte ráült a 200 napos mozgóátlagra.
Ázsia: borongós hétfő hajnal
Eséssel zárták a hetet az amerikai részvényindexek. Az iráni konfliktus miatt masszív eladói nyomást láthattunk pénteken:
- a széles piacot leképező S&P 500 index bő 1,5 százalékot,
- a klasszikus Dow Jones ipari átlag közel 2 százalékot,
- míg a Nasdaq Composite bő 2 százalékot esett.
Hétfőn Ázsiában szintén negatív a befektetői hangulat:
- a hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot esett,
- a japán Nikkei bő 3 százalékot zuhant,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális emelkedést mutat.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,4-0,7 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: nem a blue chipek napja
Az OTP 35 840 forinton nyitott, közel 0,5 százalékos pluszban.
A Mol 3960 forintról startolt, közel 1 százalékot csúszva.
A Richter 11 900 forintnál, minimális mínuszban kezdett.
A Magyar Telekom 2075 forinton nyitott, ami negyed százalékos emelkedés.
A Rába bő 2 százalékot esett, a 4iG 6 százaléknál is nagyobbat zuhant, míg az Appeninn 4 százalékot szánkázott.
Pattant
- az AutoWallis,
- a GSPark
- és a Zwack.
Fontos szinten a forint
A 200 napos mozgóátlag felett zárta a hetet az euró-forint árfolyama. Ez a támasz 388,76-nál húzódik jelenleg, szignifikáns áttörése esetén 391,80-nál adódna a következő fontos ellenállási szint, míg alul 387,40-nél látható a következő támasz.
Nyitás előtt intenzív forinterősödést láthattunk: 390 közeléből 388,76-ig süllyedt az euró-forint,
a kurzus ráült a 200 napos mozgóátlagra.
Majd fordult a kurzus, s 389,1 közelében nyitott az euró-forint.