Borongós hangulatban is vannak felpattanások, fontos szinten hintázik a forint

Gyengén muzsikálnak a hazai blue chipek. Már reggel megütötték a pesti parketten az Appeninn, 4iG, Rába triászt. Ám az AutoWallis, a GSpark és a Zwack frissen pattant.
Faragó József
2026.03.30, 09:16
Frissítve: 2026.03.30, 11:24

A BUX 122 014 pontnál nyitott. A pesti parkett vezető indexe ezzel negyed százalékos pluszban kereste az irányt. Később kisebb mínuszba csúszott. Nyitás előtt a forint szinte ráült a 200 napos mozgóátlagra.

pesti parkett
Ma merre keresik az irányt a pesti parketten? / Fotó: Vémi Zoltán

Ázsia: borongós hétfő hajnal

Eséssel zárták a hetet az amerikai részvényindexek. Az iráni konfliktus miatt masszív eladói nyomást láthattunk pénteken: 

  • a széles piacot leképező  S&P 500 index bő 1,5 százalékot,
  • a klasszikus Dow Jones ipari átlag közel 2 százalékot,
  • míg a Nasdaq Composite bő 2 százalékot esett.

Hétfőn Ázsiában szintén negatív a befektetői hangulat:

  • a hongkongi Hang Seng bő 1 százalékot esett,
  • a japán Nikkei bő 3 százalékot zuhant,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite minimális emelkedést mutat. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 0,4-0,7 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.

 

Pesti parkett: nem a blue chipek napja

 

Az OTP 35 840 forinton nyitott, közel 0,5 százalékos pluszban.

OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 35 020 HUF 0 / -1,9 %
Forgalom: 17 603 431 490 HUF
A Mol 3960 forintról startolt, közel 1 százalékot csúszva.

MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 012 HUF 0 / +0,45 %
Forgalom: 2 304 650 720 HUF
A Richter 11 900 forintnál, minimális mínuszban kezdett.

RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 900 HUF 0 / -0,17 %
Forgalom: 1 525 233 140 HUF
A Magyar Telekom 2075 forinton nyitott, ami negyed százalékos emelkedés.

MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 050 HUF 0 / -0,97 %
Forgalom: 583 696 550 HUF
A Rába bő 2 százalékot esett, a 4iG 6 százaléknál is nagyobbat zuhant, míg az Appeninn 4 százalékot szánkázott.

Fontos szinten a forint

A 200 napos mozgóátlag felett zárta a hetet az euró-forint árfolyama. Ez a támasz 388,76-nál húzódik jelenleg, szignifikáns áttörése esetén 391,80-nál adódna a következő fontos ellenállási szint, míg alul 387,40-nél látható a következő támasz.

Nyitás előtt intenzív forinterősödést láthattunk: 390 közeléből 388,76-ig süllyedt az euró-forint, 

a kurzus ráült a 200 napos mozgóátlagra.

Majd fordult a kurzus, s 389,1 közelében nyitott az euró-forint.

