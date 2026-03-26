Zsíros osztalékot fizet vagy inkább hitelt törleszt a GSPark?

Komoly dilemma előtt vannak a Graphisoft Park részvényesei. Tavalyi eredménye alapján igazán zsíros osztalékot fizethetne a társaság, bő 12 százalékos hozammal. Ám egy testes hiteltörlesztés jelentősen könnyítené a társaság kamatterheit. Igaz, felére olvasztaná az osztalékot. Vajon a rövid táv vagy a hosszabb táv előnyeit választja a közgyűlés?
Faragó József
2026.03.26, 12:09
Frissítve: 2026.03.26, 12:15

Tegnap piaczárás után tette közzé közgyűlési előterjesztéseit a Graphisoft Park. Lévén szabályozott ingatlanbefektetési társaság (SZIT), mely euróban fizet, ráadásul megszokhatták a részvényesek a zsíros osztalékot, ezért fókuszban van a nyereség felhasználása. A közgyűlés extraosztalék és hiteltörlesztés között választhat. A kurzus ma reggel bő 1 százalékot pattant.

Rövid távon zsíros osztalék vagy hosszabb távon könnyebb kamatteher? / Fotó: Graphisoft Park

Zsíros osztalék az egyik lehetőség

Az április 29-re összehívott közgyűlés 4. napirendi pontjában szavazásra kerülő osztalékjavaslat, hogy

 a társaság az eredménye 90 százalékát fizesse ki osztalékként:

  • tehát az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után 0,84 euró osztalékot, 
  • az egyszeri (rendkívüli) bevételei után pedig 0,99 euró osztalékot, 
  • azaz mindösszesen 1,83 euró osztalékot fizessen euróban törzsrészvényenként. 

Mai árfolyamon számolva az alaposztalék 5,6 százalékos osztalékhozamot jelent, míg

 a teljes osztalék 12,2 százalékos osztalékhozamot ígér.

A kisbefektetői fórumokon élénk diskurzus indult.
 

Hiteltörlesztéssel kombinált osztalékfizetés a másik opció

A következő napirendi pontban az osztalékmegállapítással kapcsolatban az igazgatótanács javasolja figyelembe venni, hogy 

2026. év végén lejár az egyik leányvállalat által felvett kedvezményes hitel, 

melyből a lejáratkor még fennálló 11,6 millió euró hitelrészlet refinanszírozása a jelenlegi makrogazdasági és pénzügyi feltételek mellett

  • 2027-től az eddigiekhez képest évi akár 500 ezer euró többletkamat terhet jelenthet a társaság számára. 
  • Ezért az igazgatótanács javasolja megfontolni, hogy a társaság a leányvállalat eladásából származó egyszeri, rendkívüli nyereség összegét a lejáró hitel végtörlesztésére fordítsa, 
  • és csak az állandó és rendszeres tevékenységének eredménye után fizessen osztalékot.
Évek óta duplán fizet a GSPark

Tavaly május 20-án részvényenként 71 centet fizetett a SZIT-társaság, s az osztalék azóta sem árazódott ki. Sőt, már a tavalyelőtt májusi 70 centes és az azelőtti 201 forintos osztalék sem tudott kiárazódni.

 Stabil növekedési pálya rajzolódik ki az árfolyamgrafikonon. 

Miközben a hagyományos osztalékralik jellemzően a fordulónapot megelőző hetekben bontakoznak ki, s jó esetben az osztalék mértékével emelkedik az árfolyam. Ez a remegő kezű kisbefektetőknek is jó lehetőséget kínál, mert ha elhal a rali, akkor gyógyír és biztosíték az osztalék.

  • Sokan már szelvényvágás előtt kiszállnak, eltéve a gyors pénzt. 
  • Mások kivárják az osztalékot, aztán kiülik az osztalék gyakran drámai kiárazódását követő árfolyamapályát. 
  • Vannak aztán villámkezű befektetők, akik épp csak az osztalékra mennek, pár napra veszik, majd gyorsan dobják a papírt abban bízva, az osztalék felülmúlja egy kicsivel a másnapi kiárazódást.

Ezzel szemben, a GSPark évek óta duplán fizet, hiszen 2023 óta egyszer sem árazódott ki az osztalék.

 

