Romokban a pesti parkett, csak az olajáron szörföző Mol kapaszkodik, megint ütik a forintot

A BUX 121 290 pont közelében nyitott, ezzel a pesti parkett vezető indexe félszázalékos mínuszba csúszott. A forintot megint ütik. Az olaj ára az egekben. Ellenben a nemesfémek most korrigálnak.
Olajpiac: 100 dollár felett a benchmarkok
A Hormuzi-szoros hajóforgalma teljesen leállt,
a WTI nyersolaj árfolyama ma hajnalban elérte a 120 dollárt, a Brent olajé pedig a 115 dollárt.
A tározókapacitások szűkössége miatt több ország is bejelentette a kitermelés visszafogását, egyedül Szaúd-Arábia tudja növelni a kitermelést, mivel alternatív csővezetéken is tud szállítani, Katarban pedig leállt az LNG-termelés.
Az Equilor elemzői reggeli jegyzetükben azt írták:
Most már biztosan látszik, hogy a közel-keleti konfliktus hosszú hetekig, de akár hónapokig is elhúzódhat. A kulcskérdés, hogy meddig lesz lezárva a Hormuzi-szoros. Az olajárak jelentős emelkedése felvetheti egy globális energia- és élelmiszerválság kialakulását, mely súlyosabb lehet a 2022–2023-asnál.
Korrigál az arany és az ezüst
Az arany ára továbbra is változékonyan mozog: az előző héten járt 5400 dollár felett, és 5000 dollár alatt is az árfolyama, összességében viszont inkább lefelé tartott.
Az ezüst is hasonló mozgást mutatott: a hét második felében már nem volt határozott irány, bár a volatilitás mértéke itt sem volt alacsony.
Ma reggel kisebb visszaesés figyelhető meg a nemesfémek piacán,
az arany árfolyama 5100 dollár környékén mozog, tehát továbbra is nagy a bizonytalanság a nemesfémek piacán.
Ázsiai tőzsdék romokban
Pénteken testes mínuszokkal zárták a hetet a tengerentúli tőzsdeindexek.
Hétfőn hajnalban Ázsiában még gyászosabb a körkép az iráni háború miatt:
- a japán Nikkei bő 5 százalékot zuhant,
- a hongkongi Hang Seng majd 2 százalékot esett,
- a kontinentális kínai Sanghaj Composite fél százalékot csúszott.
A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 2-3 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.
Pesti parkett: csak a Mol kapaszkodik
Az OTP 34 450 forinton indított a hetet, 5-6 százalékot zuhanva.
A Mol 2682 forinton nyitott, minimális pluszban.
A Jefferies 13 750 forintról 15 095 forintra emelte a Richter 12 havi célárfolyamát,
az ajánlás továbbra is vétel. A Richter 11 250 forintnál startolt, bő 2 százalékos eséssel.
A Magyar Telekom 2090 forinton kezdett, bő 2 százalékot csúszva.
Szűk 5 százalékot zuhant a Rába, bő 3 százalékot esett a 4iG, majd 4 százalékot a Nyomda,
közel 3 százalékot a CIG és az Appeninn.
Megint ütik a forintot
Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, a következő fontosabb akadály 396,35-nál húzódik.
Tőzsdenyitás előtt 396,46-ig szúrt fel a jegyzés.
Ha a 396,35-os ellenállás is elesne, akkor 399,11-nál és 401,88-nál húzódnak a következő erősebb ellenállások.
Az euró-forint 395,5 közelében nyitott.
Szenvednek a régiós devizák
A régiós devizák is gyengültek az euróval szemben. A cseh korona egy hét alatt majdnem 1 százalékkal, a zloty közel 1,5 százalékkal gyengült.
A régiós állampapírpiacokon is gyászos volt a hangulat:
a cseh, a lengyel és a hazai tízéves hozam is 50-60 bázisponttal került feljebb – aminek lényegében a fele pénteken történt –, a hazai így ismét 7 százalék közelébe pattant.