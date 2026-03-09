Romokban a pesti parkett, csak az olajáron szörföző Mol kapaszkodik, megint ütik a forintot

A BUX 121 290 pont közelében nyitott, ezzel a pesti parkett vezető indexe félszázalékos mínuszba csúszott. A forintot megint ütik. Az olaj ára az egekben. Ellenben a nemesfémek most korrigálnak.

Romos a pesti parkett / Fotó: Vémi Zoltán

Olajpiac: 100 dollár felett a benchmarkok

A Hormuzi-szoros hajóforgalma teljesen leállt,

a WTI nyersolaj árfolyama ma hajnalban elérte a 120 dollárt, a Brent olajé pedig a 115 dollárt.

A tározókapacitások szűkössége miatt több ország is bejelentette a kitermelés visszafogását, egyedül Szaúd-Arábia tudja növelni a kitermelést, mivel alternatív csővezetéken is tud szállítani, Katarban pedig leállt az LNG-termelés.

Az Equilor elemzői reggeli jegyzetükben azt írták:

Most már biztosan látszik, hogy a közel-keleti konfliktus hosszú hetekig, de akár hónapokig is elhúzódhat. A kulcskérdés, hogy meddig lesz lezárva a Hormuzi-szoros. Az olajárak jelentős emelkedése felvetheti egy globális energia- és élelmiszerválság kialakulását, mely súlyosabb lehet a 2022–2023-asnál.

Korrigál az arany és az ezüst

Az arany ára továbbra is változékonyan mozog: az előző héten járt 5400 dollár felett, és 5000 dollár alatt is az árfolyama, összességében viszont inkább lefelé tartott.

Az ezüst is hasonló mozgást mutatott: a hét második felében már nem volt határozott irány, bár a volatilitás mértéke itt sem volt alacsony.

Ma reggel kisebb visszaesés figyelhető meg a nemesfémek piacán,

az arany árfolyama 5100 dollár környékén mozog, tehát továbbra is nagy a bizonytalanság a nemesfémek piacán.

Ázsiai tőzsdék romokban

Pénteken testes mínuszokkal zárták a hetet a tengerentúli tőzsdeindexek.

Hétfőn hajnalban Ázsiában még gyászosabb a körkép az iráni háború miatt:

a japán Nikkei bő 5 százalékot zuhant,

a hongkongi Hang Seng majd 2 százalékot esett,

a kontinentális kínai Sanghaj Composite fél százalékot csúszott.

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 2-3 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csak a Mol kapaszkodik

Az OTP 34 450 forinton indított a hetet, 5-6 százalékot zuhanva.