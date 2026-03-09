Deviza
tőzsdenyitás
forint
iráni háború
tőzsde
olaj

Romokban a pesti parkett, csak az olajáron szörföző Mol kapaszkodik, megint ütik a forintot

Gyászos hajnalra nyitottak a tőzsdék Ázsiában. A WTI nyersolaj ma hajnalban elérte a 120 dollárt, a Brent a 115 dollárt. A pesti parkett is romokban hever. Csak a Mol profitál az egekbe szálló olajárból. A forintot megint ütik. A régiós devizák is szenvednek. Furcsamód a nemesfémek ma korrigálnak.
Faragó József
2026.03.09, 09:16
Frissítve: 2026.03.09, 10:10

A BUX 121 290 pont közelében nyitott, ezzel a pesti parkett vezető indexe félszázalékos mínuszba csúszott. A forintot megint ütik. Az olaj ára az egekben. Ellenben a nemesfémek most korrigálnak. 

pesti parkett
Romos a pesti parkett / Fotó: Vémi Zoltán

Olajpiac: 100 dollár felett a benchmarkok

 A Hormuzi-szoros hajóforgalma teljesen leállt,

a WTI nyersolaj árfolyama ma hajnalban elérte a 120 dollárt, a Brent olajé pedig a 115 dollárt.

A tározókapacitások szűkössége miatt több ország is bejelentette a kitermelés visszafogását, egyedül Szaúd-Arábia tudja növelni a kitermelést, mivel alternatív csővezetéken is tud szállítani, Katarban pedig leállt az LNG-termelés. 

 

Az Equilor elemzői reggeli jegyzetükben azt írták:   

Most már biztosan látszik, hogy a közel-keleti konfliktus hosszú hetekig, de akár hónapokig is elhúzódhat. A kulcskérdés, hogy meddig lesz lezárva a Hormuzi-szoros. Az olajárak jelentős emelkedése felvetheti egy globális energia- és élelmiszerválság kialakulását, mely súlyosabb lehet a 2022–2023-asnál.

Korrigál az arany és az ezüst

Az arany ára továbbra is változékonyan mozog: az előző héten járt 5400 dollár felett, és 5000 dollár alatt is az árfolyama, összességében viszont inkább lefelé tartott. 

Az ezüst is hasonló mozgást mutatott: a hét második felében már nem volt határozott irány, bár a volatilitás mértéke itt sem volt alacsony. 

Ma reggel kisebb visszaesés figyelhető meg a nemesfémek piacán, 

az arany árfolyama 5100 dollár környékén mozog, tehát továbbra is nagy a bizonytalanság a nemesfémek piacán.

Ázsiai tőzsdék romokban 

Pénteken testes mínuszokkal zárták a hetet a tengerentúli tőzsdeindexek. 

Hétfőn hajnalban Ázsiában még gyászosabb a körkép az iráni háború miatt:

  • a japán Nikkei bő 5 százalékot zuhant,
  • a hongkongi Hang Seng majd 2 százalékot esett,
  • a kontinentális kínai Sanghaj Composite fél százalékot csúszott. 

A határidős mozgások alapján az európai részvényindexek 2-3 százalékos csökkenéssel indíthatják a mai kereskedést.

Pesti parkett: csak a Mol kapaszkodik

Az OTP 34 450 forinton indított a hetet, 5-6 százalékot zuhanva.

 OTP részvény
OTP részvény10:22:13
Árfolyam: 35 660 HUF -840 / -2,36 %
Forgalom: 13 262 182 760 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2682 forinton nyitott, minimális pluszban.

 MOL részvény
MOL részvény10:21:23
Árfolyam: 3 656 HUF -24 / -0,66 %
Forgalom: 1 074 428 466 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Jefferies 13 750 forintról 15 095 forintra emelte a Richter 12 havi célárfolyamát,

az ajánlás továbbra is vétel. A Richter 11 250 forintnál startolt, bő 2 százalékos eséssel.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:22:02
Árfolyam: 11 200 HUF -290 / -2,59 %
Forgalom: 867 768 240 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2090 forinton kezdett, bő 2 százalékot csúszva.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény10:21:38
Árfolyam: 2 090 HUF -45 / -2,15 %
Forgalom: 658 389 625 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Szűk 5 százalékot zuhant a Rába, bő 3 százalékot esett a 4iG, majd 4 százalékot a Nyomda, 

közel 3 százalékot a CIG és az Appeninn.

Megint ütik a forintot

Az euró-forint jegyzése hétfő reggelre áttörte a 392,93-os ellenállási szintet is, a következő fontosabb akadály 396,35-nál húzódik. 

Tőzsdenyitás előtt 396,46-ig szúrt fel a jegyzés. 

Ha a 396,35-os ellenállás is elesne, akkor 399,11-nál és 401,88-nál húzódnak a következő erősebb ellenállások.

Az euró-forint 395,5 közelében nyitott.

EUR / HUF árfolyam
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Szenvednek a régiós devizák

A régiós devizák is gyengültek az euróval szemben. A cseh korona egy hét alatt majdnem 1 százalékkal, a zloty közel 1,5 százalékkal gyengült. 

A régiós állampapírpiacokon is gyászos volt a hangulat: 

a cseh, a lengyel és a hazai tízéves hozam is 50-60 bázisponttal került feljebb – aminek lényegében a fele pénteken történt –, a hazai így ismét 7 százalék közelébe pattant. 

 

