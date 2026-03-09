Orbán Viktor is megszólalt a drámai olajár-emelkedésről – hamarosan nagy bejelentés várható

„Olajárrobbanás. Ide vezetett az ukrán olajblokád és a közel-keleti helyzet. Nekünk Magyarország energiabiztonsága az első. Összehívtam a védelmi és az energiabiztonsági tanácsot. Hamarosan jelentkezem!” – írta hétfő reggel közzétett Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor is megszólalt a drámai olajár-emelkedésről / Fotó: Fischer Zoltán / MTI

A miniszterelnök ezzel arra reagált, hogy miután az Amerikai Egyesült Államok és Izrael nagyszabású támadássorozatot indított Irán ellen, az olaj világpiaci ára az egyekbe szökött, hétfő reggelre már az irányadó Brent és WTI hordónkénti ára is meghaladta a 100 dollárt.

Hétfőn tagadhatatlanná vált, hogy Európa nem mondhat le ebben a helyzetben az olcsó orosz energiáról. Ezért az ukránok, Brüsszel és a Tisza Párt ilyen irányú követelései ilyen körülmények között elfogadhatatlanok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök blokádja különösen veszélyes egy ilyen helyzetben.

Fontos látni, hogy a kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők, illetve Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének cinkosságával országunk ellen végrehajtott ukrán zsarolással nemcsak az orosz olajat támadják, hanem valójában a rezsivédelem motorját aknázzák alá. A Barátság kőolajvezeték blokkolásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg, vagyis amennyiben elvágnak minket az orosz olajtól, nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram- és gázszámlája is.

Bekövetkezett az, amitől az iráni háború kitörésekor sokan tartottak: jócskán 100 dollár fölé emelkedett az olaj világpiaci ára. Hétfő reggelre a WTI típusú nyersolaj hordónként 105,71 dolláron állt, ami 14,40 dolláros, azaz 16,11 százalékos emelkedés. A Brent nyersolaj ára 107,80 dollár volt, ez 14,85 dolláros, vagyis 15,90 százalékos növekedésnek számít.

Az Oilprice.com elemzése szerint az árfolyam drasztikus emelkedést a hét végén az iráni háború drámai eszkalációja előzte meg: a térség energiaipari infrastruktúrája és katonai célpontjai elleni támadások felerősítették azokat a félelmeket, hogy a Közel-Keletről érkező olajszállítások hetekre megszakadhatnak.