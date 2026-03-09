Sérülékeny a magyar szénhidrogénimport, de állja a sarat

Magyarország már eddig is jelentős lépéseket tett szénhidrogénimportja diverzifikálása terén, ám mivel a saját termelése szerény, az importkitettsége továbbra is magas. Így kiugróan nehéz a soron kívüli, kényszerű és felgyorsított diverzifikálás. Márpedig itt tartunk: hét hete nem jön az orosz olaj a Barátságon, az olaj tengeri beszerzését drágítja az iráni konfliktus is, a rendben működő Török Áramlat gázvezeték felett esetenként ukrán drónok röpködnek, az Európai Unió pedig a jövő ősztől rá kívánja szorítani Magyarországot is az orosz energiahordozóktól való leválásra.

A Mol megbirkózik a nem orosz olajjal is, csak rosszul jön ki belőle / Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

Van, de drágul

Mindezzel együtt fontos, hogy Magyarország földgáz- és kőolajellátása stabil, ám nem mindegy, hogy e stabilitás mennyibe kerül. Az sem, hogy a biztonságos ellátás mitől és mennyire inoghat meg. A stabilitás alapjai a következők:

Az ország rendelkezik az alapellátáshoz szükséges mennyiségű orosz földgáz importját rögzítő, hosszú távú importszerződéssel, hozzá szállítókapacitással.

A hazai föld alatti gáztárolók európai összevetésben is nagyok, sok gázt fogadhatnak be, jelenleg az ország éves igényének a negyedét tartják bennük a kereskedők.

A Mol már rendelt tengeren érkező kőolajat a Barátságon visszatartott mennyiség pótlására.

Együtt 90 napra elég kőolaj- és kőolajtermék-készlettel rendelkezik az ország.

Rendben érkezik az üzemanyagpiacon szűk keresztmetszetet jelentő gázolaj a szomszédos országokból.

Az importőrök (Mol, MVM) a mostani nehézségektől függetlenül is növekvő súllyal támaszkodnak orosztól eltérő importra, illetve vizsgálják a diverzifikálás további lehetőségeit.

Az ország földgázszállító infrastruktúrája Szlovénia kivételével minden irányból lehetővé teszi a behozatalt.

Hozzáfér az ország alternatív olajimport-útvonalhoz is.

Az érintett társaságok dolgoznak a szerény hazai szénhidrogén-termelés szinten tartásán, növelésén.

A hazai jogszabályok több ponton is segítik a lakosság és az ipari földgázigényének csökkentését.

Mindez jól hangzik, de…

Ám így is nyilvánvaló, hogy amint kiesik a legnagyobb tételt jelentő importolaj vagy -gáz, és kifogynak a tartalékok, nagy lehet a baj. A kőolaj esetében most éppen itt tartunk: január 27. óta nem érkezik orosz áru Ukrajnán át. Az olajstopot keleti szomszédunk a létesítmény közelében történt háborús sérüléssel indokolja, a magyar kormány szerint ez a hiba már elhárult, ukrán részről politikai zsarolásról van szó. Kérdés, mennyire készült fel Magyarország egy olyan helyzetre, amelyben gyors megoldást kell találnia. Most az olaj esetében tartunk itt:

Megugrott, sőt, elsődlegessé vált az alternatív forrás elérése.

A behozatalra kizárólag az alternatív szállítási útvonalra támaszkodhatunk.

Hozzá kell nyúlnunk a biztonsági készletekhez.

Megdrágult a behozatal, de már maga a piaci aggodalom is elkezdte emelni a belföldi üzemanyag-keresletet, vele az árakat.

Nincs minden sínen

Ha kiesik a magyar–ukrán határon belépő Barátság kőolajvezeték – márpedig egyelőre kiesett –, csövön csak Horvátországon át érkezhet import. Bár van egy olajvezeték a Mol szlovákiai és magyarországi finomítója között, ezt is Barátság táplálja a szlovákiai útvonalon.

A Mol kisebb mennyiségek behozatalára folyamatosan eddig is használta az Adriát, ám most, amikor nagyobb tételt kellene rajta szállítani, akadályba ütközik. Már a tavaly őszi műszaki teszteken kiderült, hogy az elmaradt vagy elnagyolt karbantartások miatt a horvát vezetéküzemeltető, a Janaf nem képes tartósan csúcsra járatni a csövet. A Mol épp tegnap jelentett be e téren előrelépést: hétfőn indul az Adria nagy terhelés melletti üzemeltetését ellenőrző tesztsorozat. A teszt pénteken bejelentett indításával azonban máris baj van a horvát oldalon.