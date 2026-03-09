Itt a tavasz – burjánzik a fogyasztó fogalma is hazánkban

Még a szigorúan rendezett kertek szerelmesei is örülnek, amikor a tél végén itt-ott váratlanul előbújik egy-egy hóvirág. A jogalkalmazók napi szintű munkáját azonban kifejezetten megnehezíti, amikor egy-egy jogterületen a korábban meglévő koherenciával végezni igyekszik egy kreatív új szabályozási elem, most éppen a fogyasztó fogalma.

Fogyasztó fogalma – változott a hazai szabályozás / Fotó: Kallus György

Magyar jogalkotói lépés miatt idén március elsejétől már nem csak a jó öreg Ptk. által definiált fogyasztót, vagyis a magánhasználatra, végfelhasználóként vásárló természetes személyt tekinthetjük „fogyasztó”-nak, hanem a kötelező jótállásról szóló 151/2003. kormányrendelet égisze alatt elvileg azt a kis-, közép- vagy mikrovállalkozás vevőt is, amely a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén kívül eljárva vásárol tartós fogyasztási cikket. De kezdjük a hazai polgári jogi kódexünkkel:

a Ptk. az értelmező rendelkezései között – összhangban a fogyasztót definiáló számos EU-rendelettel és többségükben maximumharmonizációt célzó irányelvvel – egyértelműen, csak és kizárólag természetes személyként határozza meg a fogyasztó fogalmát.

Méghozzá olyan természetes személyként, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el, magyarul kizárólag magánfelhasználásra vásárol (nem értékesít tovább, nem termel a termékkel). Minden más személy – akár jogi, akár természetes – a „nem fogyasztó” kategóriába esik. Eddig sima liba. Sikerült azonban nálunk kormányrendeleti szinten, konkrétan a 151/2003. kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésében – nem csak az említett Ptk. fogyasztó fogalomtól elrugaszkodva, de az Európai Unió jogszabályai által egységesen és következetesen természetes személyként rögzített fogyasztó fogalomtól szintén elszakadva – egy másik, új, cégekre is kiterjesztett fogyasztó fogalommal színesíteni a magyar jogrendszert. A jogszabályi hierarchia, az EU-jog elsőbbsége, a leszabályozás kérdésköre se zavarjon meg senkit, amikor az említett színesítés miatt akár gyártóként, akár forgalmazóként most némi fejtörés előtt áll az EU belső piacán.