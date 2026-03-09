Egyszerre támadja az anyák és a 25 év alattiak adómentességét a Tisza Párt szakértője – minden kedvezménytől megfosztaná őket

Hiába ígér különféle adócsökkentéseket Magyar Péter, ezzel szemben a hozzá nyíltan közel álló szakértő, Bod Péter Ákos folyamatosan megszorításokról beszél.

Bod Péter Ákos egykori jegybankelnök az anyák és a 25 év alattiak adómentességét is megszüntetné / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Bod Péter Ákos a Szélsőközép című ellenzéki YouTube-csatorna egyik műsorában arról beszélt, hogy valójában az adómentességek eltörlésére készülnek – írja az Ellenpont:

Mi most az osztogatás? Hogy az adóterhelést leviszik. És akkor genderalapon. Gondoltuk volna ezt valaha, hogy genderelapon adózunk ebben az országban? Ha férfi, akkor fizet, ha nő, és van gyerek, akkor nem fizet. Huszonöt éves nem fizet, 26 éves fizet szja-t. Most erre tessék csomót kötni − mondta Bod Péter Ákos a podcastben.

Bod Péter Ákos tehát nemcsak az édesanyák adókedvezményét törölné el, hanem az is kiderült, hogy a sarcok sorát még bővítené is, ugyanis a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét is elvenné. Ez azt jelenti, hogy egy átlagkereső (a KSH adatai szerint 2026 januárjában az átlagkereset bruttó 756 400 forint volt) fiatal vagy többgyermekes édesanya fizetése havi 113 460 forinttal, éves szinten pedig 1 361 520 forinttal csökkenne. Ezenfelül keresetcsökkenést okozna a személyi jövedelemadó tervezett háromkulcsos emelése is – elemzi a felvetést az Ellenpont munkatársa.

Bod Péter Ákos javaslata a családoknak és a fiataloknak fájna a legjobban

Bod Péter Ákos már több ízben beszélt megszorításokról, és rendszeresen fellép a Tisza Szigetek rendezvényein. Az Ellenpont munkatársa szerint néhány alkalommal azt is megemlítette, hogy tanácsokat ad a Tisza Párt vezetőinek.

Szerinte „minden rendes országban Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják, csak nálunk nem. A magyaroknál ez neuralgikus pont” − fejtette ki véleményét a Tisza szakértője hazánkról.

Mindez annyiban nem meglepő, hogy Bod Péter Ákos tulajdonképpen előre jelezte, ha a Tisza jön, a megszorítások is jönnek. Augusztus 13-án a Klasszis Médiának adott interjút, ahol a beszélgetés végén kifejti: Magyar Péter – ígéretével szemben – nem fogja tudni visszaszerezni a pénzeket, és megszorításokra lesz szükség, és ezt ő is tudja, mindenki tudja − írja az Ellenpont.