Egyszerre támadja az anyák és a 25 év alattiak adómentességét a Tisza Párt szakértője – minden kedvezménytől megfosztaná őket
Hiába ígér különféle adócsökkentéseket Magyar Péter, ezzel szemben a hozzá nyíltan közel álló szakértő, Bod Péter Ákos folyamatosan megszorításokról beszél.
Bod Péter Ákos a Szélsőközép című ellenzéki YouTube-csatorna egyik műsorában arról beszélt, hogy valójában az adómentességek eltörlésére készülnek – írja az Ellenpont:
Mi most az osztogatás? Hogy az adóterhelést leviszik. És akkor genderalapon. Gondoltuk volna ezt valaha, hogy genderelapon adózunk ebben az országban? Ha férfi, akkor fizet, ha nő, és van gyerek, akkor nem fizet. Huszonöt éves nem fizet, 26 éves fizet szja-t. Most erre tessék csomót kötni − mondta Bod Péter Ákos a podcastben.
Bod Péter Ákos tehát nemcsak az édesanyák adókedvezményét törölné el, hanem az is kiderült, hogy a sarcok sorát még bővítené is, ugyanis a 25 év alatti fiatalok szja-mentességét is elvenné. Ez azt jelenti, hogy egy átlagkereső (a KSH adatai szerint 2026 januárjában az átlagkereset bruttó 756 400 forint volt) fiatal vagy többgyermekes édesanya fizetése havi 113 460 forinttal, éves szinten pedig 1 361 520 forinttal csökkenne. Ezenfelül keresetcsökkenést okozna a személyi jövedelemadó tervezett háromkulcsos emelése is – elemzi a felvetést az Ellenpont munkatársa.
Bod Péter Ákos javaslata a családoknak és a fiataloknak fájna a legjobban
Bod Péter Ákos már több ízben beszélt megszorításokról, és rendszeresen fellép a Tisza Szigetek rendezvényein. Az Ellenpont munkatársa szerint néhány alkalommal azt is megemlítette, hogy tanácsokat ad a Tisza Párt vezetőinek.
Szerinte „minden rendes országban Svédországtól Spanyolországig a vagyonokat megadóztatják, csak nálunk nem. A magyaroknál ez neuralgikus pont” − fejtette ki véleményét a Tisza szakértője hazánkról.
Mindez annyiban nem meglepő, hogy Bod Péter Ákos tulajdonképpen előre jelezte, ha a Tisza jön, a megszorítások is jönnek. Augusztus 13-án a Klasszis Médiának adott interjút, ahol a beszélgetés végén kifejti: Magyar Péter – ígéretével szemben – nem fogja tudni visszaszerezni a pénzeket, és megszorításokra lesz szükség, és ezt ő is tudja, mindenki tudja − írja az Ellenpont.
Bod Péter Ákos a Nők40 programot is kritizálta, szerinte az lenne igazságos, ha a férfiak vonulnának hamarabb nyugdíjba. Pontosan így fogalmazott: „Mint férfi teszem hozzá, és most a minket hallgató nők nehogy paradicsomot hajigáljanak hozzám, hogy a férfiak nincsenek olyan jó anyagból megszerkesztve, az úristen több matériát tett a nőkbe, és tovább élnek hat-hét évvel. Úgyhogy tulajdonképpen, ha nagyon komolyan vennénk a statisztikát, akkor a férfiaknak kellene előbb nyugdíjba vonulni, merthogy nem élnek addig.”
A Tisza Párthoz kötött megszorító csomag kiszivárogtatását követően a 24.hu egyik podcastjében arról is beszélt, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer és adórendszer fenntarthatatlan, ezért azon módosítani kell:
Hozzá kell nyúlni akkor nyilván a nyugdíjrendszerhez (...). Hozzá kell nyúlni az adórendszerhez, ami teljesen abszurd − mondta Bod Péter Ákos.
A 90-es években három év alatt 79 százalékos kumulált inflációt összehozó Bod Péter Ákos „természetesen” nem csak a mostani nyugdíjrendszerre haragszik nagyon. Kritizálja a fix 3 százalékos lakáshitelt is, amit túl nagy tehernek tart az államkasszára nézve – írja az Ellenpont.
„Korosztályilag emlékszünk arra még, hogy volt az »OTP«, felvettem az OTP-t a 80-as években, ígértem gyereket, fölvettem három százalékra az OTP-t, aztán jött a rendszerváltozás, jött az inflációs hullám, 30 százalékos árindex, és akkor ott volt a kormány, hogy a 3 százalék és a 30 százalék közötti részt ki kell tölteni az adófizetőknek. A rövid válasz tehát, hogy ki kapja a terhet? Hát a következő generáció?” − vélekedett Bod Péter Ákos egy interjúban.
Vagyis a fiatalokat minden kedvezménytől megfosztaná: se kedvezményes lakáshitel , se szja-mentesség, cserébe viszont még a munkavállalásukat is megnehezítené olyan új adókkal, amely ellehetetlenítené a munkaadókat – elemzi az elhangzottakat az Ellenpont munkatársa.
Hogy a vállalatok adóterhelése még mindig nem nagyon nagy, és rögtön ebből az is következik, hogy ott azért van keresnivaló
− mondta Bod Péter Ákos.
Mindez egybevág a Tisza Párthoz kötött programmal, amellyel gyakorlatilag mindent társadalmi réteg rosszul járna a dolgozóktól, a családosokon át a nyugdíjasokig. Ennek a programnak a legfontosabb pontjai:
- Jövedelemadó-emelés: többkulcsos jövedelemadó, amelyben már az átlagkeresetet is 22 százalékos adó terhelné.
- Társaságiadó-emelés: többkulcsos társaságiadó-emelés, brutális, akár 40 százalékos osztalékadó.
- Családtámogatások megvágása: családi adókedvezmény lefelezése, gyed eltörlése.
- Vagyonadó.
- Tb-rendszer szétverése: a jelenleg szolidaritáson alapuló társadalombiztosítási rendszer szétverése, magánegészségügy és a magánbiztosítók helyzetbe hozása a nyugdíjrendszerben is.
- Nyugdíjadó, 13 és 14 havi nyugdíj megszüntetése.
Mindebből világosan látszik, hogy a Tisza Párt súlyos megszorításokat tervez, amelyeket mindenáron el akar titkolni a választásig hátralévő néhány hétben. Magyar Péter tanácsadói azonban láthatóan nehezen tudják visszafogni magukat, ha az emberek megszorításáról van szó – zárja elemzését az Ellenpont.