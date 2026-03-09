Bespájzoltak olcsó orosz olajból, fütyülnek az egész iráni konfliktusra – húsz évig készültek rá, most aratják a babérokat

Az iráni háború ismét megmutatta, micsoda különbség van a világ három legnagyobb olajfogyasztójának energiapolitikája között, és a nyertes ezúttal is Kína. Bár a világ legnagyobb olajimportőre, a többi országnál sokkal könnyebben átvészelheti az egekbe szökő árakat, mert nagyobb figyelmet fordított a megújuló forrásokra, mint az Egyesült Államok és India. Ráadásul a biztonság kedvéért alaposan be is spájzolt olcsó orosz olajból, és a földrajzi közelség miatt gond nélkül folytathatja az importot Oroszországból.

Kína a legtöbb országnál kevésbé érzi majd meg a Hormuzi-szoros lezárását / Fotó: NurPhoto via AFP

Az újabb közel-keleti konfliktus miatt a hét végén négy év után először ugrott ismét hordónként száz dollár fölé az olaj világpiaci ára, és nem tudni, hol áll meg. A Perzsa-öböl országai a Hormuzi-szoros lezárása miatt sorra fogják vissza és állítják le a kitermelést, a katari energetikai miniszter szerint az olaj ára elérheti a 150 dollárt is.

A keskeny vízi út kulcsfontosságú az olaj és a cseppfolyósított földgáz (LNG) kivitele szempontjából. Van ugyan mód az elkerülésére, de kérdés, hogy elég jó-e.

Kína rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával

A Hormuzi-szoros zárlatát és az emiatt száguldó olajárakat a világ minden országa megérzi, de Kína a többieknél kevésbé, mert az elmúlt években jelentős készleteket halmozott fel kőolajból, és diverzifikálta az energiaforrásokat, elsősorban a megújulókra fordított nagy figyelmet.

Az Atlantic Council jelentése szerint Kína rendelkezik a legnagyobb olajtartalékkal a világon, amelynek a mennyisége becslések szerint januárban elérte az 1,2 milliárd hordót – ez százmillió hordóval több az egy évvel korábbinál. Ráadásul januárban is vásárolta tovább az orosz olajat.

Nagy gondot fordítanak a megújuló energiaforrásokra / Fotó: AFP

Ez a tartalék három-négy hónapra elegendő

anélkül, hogy negatív hatással lenne a világ második legnagyobb gazdaságára – mondta a CNBC-nek Rush Doshi, az amerikai Council on Foreign Relation agytrösztön belül működő China Strategy Initiative igazgatója.

Hasonló 108–130 napos haladékot becsül a Kpler is abból kiindulva, hogy a kínai finomítók átlagosan napi 15,5 millió hordó olajat dolgoznak fel, és Peking a hazai ellátás fennakadásmentes garantálására a biztonság kedvééért megtiltotta az üzemanyag-exportot is.