Rába: fontos döntést kell hozniuk a részvényeseknek - zöld jelzést kapott a 4iG nagyvonalúbb ajánlata
Jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 4iG módosított nyilvános vételi ajánlatát a Rába Nyrt. törzsrészvényeire – jelentette be a járműipari vállalat a pesti tőzsde honlapján.
A felügyeleti szerv által jóváhagyott vételi ajánlati ár részvényenként 3425 font. Ez 4,9 százalékkal alacsonyabb a csütörtöki, 3600 forintos záróárfolyamnál.
A részvényeseknek március 23-án kilenc órától április 27-én 12 óráig van lehetőségük elfogadni a 4iG kínálta vételi árat.
A Rába közleményében jelezte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően véleményezni fogja a vételi ajánlatot. Az igazgatóság véleményét a törvényi határidőn belül, az ajánlati időszak kezdő időpontja előtt közzé fogja tenni.
Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, tavaly ősszel a részvényesek már elutasítottak egy ajánlatot, a 4iG ezt követően, idén március elején duplázta a tétet.
Ősszel jelentkezett be a Rábára a 4iG
Tavaly szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják.
A Rába igazgatósága akkor nem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron. Míg a rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával. Így az őszi ajánlatot egyetlen részvényes sem fogadta el.
A Rába-részvények megtartása mellett szólt, hogy
- jelentős vagyona van a társaságnak,
- az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladta az 1800 forintot,
- továbbá a 4iG-együttműködés keretében értékes megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártókapacitásokat,
- illetve beruházásokra is számíthatnak,
- ami tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.
A Rába részvényei 20 százalékot erősödtek az év eleje óta, a péntek reggeli kereskedést pedig 2,2 százalékos emelkedéssel, 3680 forinton indította a kurzus.