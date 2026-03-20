Rába: fontos döntést kell hozniuk a részvényeseknek - zöld jelzést kapott a 4iG nagyvonalúbb ajánlata

A jegybank jóváhagyta a 4iG módosított nyilvános vételi ajánlatát a járműgyártó részényeire. A technológiai és védelmi ipari holding ajánlatát öt hetük van átgondolni a Rába részvényeseinek.
K. T.
2026.03.20, 09:35
Frissítve: 2026.03.20, 09:40

Jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 4iG módosított nyilvános vételi ajánlatát a Rába Nyrt. törzsrészvényeire – jelentette be a járműipari vállalat a pesti tőzsde honlapján.   

Rába, 4iG
Duplázta a tétet a Rába részvényeire a 4iG, most a befektetőknél pattog a labda / Fotó: Kallus György

A felügyeleti szerv által jóváhagyott vételi ajánlati ár részvényenként 3425 font. Ez 4,9 százalékkal alacsonyabb a csütörtöki, 3600 forintos záróárfolyamnál.

A részvényeseknek március 23-án kilenc órától április 27-én 12 óráig van lehetőségük elfogadni a 4iG kínálta vételi árat.

A Rába közleményében jelezte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően véleményezni fogja a vételi ajánlatot. Az igazgatóság véleményét a törvényi határidőn belül, az ajánlati időszak kezdő időpontja előtt közzé fogja tenni. 

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, tavaly ősszel a részvényesek már elutasítottak egy ajánlatot, a 4iG ezt követően, idén március elején duplázta a tétet.

Ősszel jelentkezett be a Rábára a 4iG

Tavaly szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják.

A Rába igazgatósága akkor nem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron. Míg a rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával. Így az őszi ajánlatot egyetlen részvényes sem fogadta el.

A Rába-részvények megtartása mellett szólt, hogy

  • jelentős vagyona van a társaságnak,
  • az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladta az 1800 forintot, 
  • továbbá a 4iG-együttműködés keretében értékes megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártókapacitásokat,
  • illetve beruházásokra is számíthatnak,
  • ami tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.

A Rába részvényei 20 százalékot erősödtek az év eleje óta, a péntek reggeli kereskedést pedig 2,2 százalékos emelkedéssel, 3680 forinton indította a kurzus.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu