Rába: fontos döntést kell hozniuk a részvényeseknek - zöld jelzést kapott a 4iG nagyvonalúbb ajánlata

Jóváhagyta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 4iG módosított nyilvános vételi ajánlatát a Rába Nyrt. törzsrészvényeire – jelentette be a járműipari vállalat a pesti tőzsde honlapján.

Duplázta a tétet a Rába részvényeire a 4iG, most a befektetőknél pattog a labda / Fotó: Kallus György

A felügyeleti szerv által jóváhagyott vételi ajánlati ár részvényenként 3425 font. Ez 4,9 százalékkal alacsonyabb a csütörtöki, 3600 forintos záróárfolyamnál.

A részvényeseknek március 23-án kilenc órától április 27-én 12 óráig van lehetőségük elfogadni a 4iG kínálta vételi árat.

A Rába közleményében jelezte, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően véleményezni fogja a vételi ajánlatot. Az igazgatóság véleményét a törvényi határidőn belül, az ajánlati időszak kezdő időpontja előtt közzé fogja tenni.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt korábban, tavaly ősszel a részvényesek már elutasítottak egy ajánlatot, a 4iG ezt követően, idén március elején duplázta a tétet.

Ősszel jelentkezett be a Rábára a 4iG

Tavaly szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják.