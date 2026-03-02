Rába: megérte elutasítani az őszi vételi ajánlatot, duplázta a tétet a 4iG
Részvényenként 3425 forintos kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Rábára a 4iG SDT EGY Zrt., a 4iG projektvállalata. Tavaly ősszel egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG 1789 forintos vételi ajánlatát. Ma jelentették be, hogy óriási gyárépítés kezdődik Magyarországon, mert az amerikai HIMARS fegyverrendszert Győrben szerelik fel kamionokra. A Rába-üzlet hírére a részvény 400 milliós forgalommal majd 9 százalékot ralizott, és az árfolyam 4 ezer forint fölé emelkedett. Úgy tűnik, az újabb vételi ajánlatot is diszkontízűvé varázsolta a piac.
Volt már egy vételi ajánlat
Tavaly szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják.
A Rába igazgatósága nem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron. Míg a rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával. Így az őszi ajánlatot egyetlen részvényes sem fogadta el.
A Rába-részvények megtartása mellett szólt, hogy
- jelentős vagyona van a társaságnak,
- az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladta az 1800 forintot,
- továbbá a 4iG együttműködés keretében értékes megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártókapacitásokat, illetve beruházásokra is számíthatnak,
- ami tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.
A mostani ajánlatnál is többet érhet a Rába
Majdnem kétszeresét ígérik az őszi ajánlathoz képest. Ám közben még izgalmasabb lett a 4iG–Rába-páros együttműködése, amelybe belépett harmadikként a minden idők legnagyobb hadiipari tőzsdei bemutatkozását januárban az amszterdami tőzsdén végrehajtó Czechoslovak Group (CSG) cseh fegyvergyártó vállalat.
Olyan gigaprojektekről állapodtak meg, mint több mint tízezer katonai jármű gyártása, összeszerelése és karbantartása, illetve egy mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program.
Ennek érdekében a CSG globális védelmi ipari vállalat leányvállalata,
a CSG Defence 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában,
amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a Rába Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad.