Deviza
EUR/HUF380,95 +0,61% USD/HUF325,52 +1,11% GBP/HUF436,49 +1,13% CHF/HUF417,89 -0,13% PLN/HUF89,83 +0,27% RON/HUF74,73 +0,13% CZK/HUF15,69 +0,49% EUR/HUF380,95 +0,61% USD/HUF325,52 +1,11% GBP/HUF436,49 +1,13% CHF/HUF417,89 -0,13% PLN/HUF89,83 +0,27% RON/HUF74,73 +0,13% CZK/HUF15,69 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vételi ajánlat
4iG Nyrt
Rába Járműipari Holding Nyrt
tőzsde

Rába: megérte elutasítani az őszi vételi ajánlatot, duplázta a tétet a 4iG

Ősszel a részvényesek már elutasítottak egy vételi ajánlatot. Úgy vélték, többet ér a Rába 1789 forintnál. A piac most is lazán átugrott a 3425 forintos újabb ajánlaton: 4 ezer forint felett zárt a Rába.
Faragó József
2026.03.02, 18:01
Frissítve: 2026.03.02, 18:05

Részvényenként 3425 forintos kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Rábára a 4iG SDT EGY Zrt., a 4iG projektvállalata. Tavaly ősszel egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG 1789 forintos vételi ajánlatát. Ma jelentették be, hogy óriási gyárépítés kezdődik Magyarországon, mert az amerikai HIMARS fegyverrendszert Győrben szerelik fel kamionokra. A Rába-üzlet hírére a részvény 400 milliós forgalommal majd 9 százalékot ralizott, és az árfolyam 4 ezer forint fölé emelkedett. Úgy tűnik, az újabb vételi ajánlatot is diszkontízűvé varázsolta a piac.

vételi ajánlat
Vételi ajánlat: duplázta a tétet a 4iG / Fotó: Kallus György

Volt már egy vételi ajánlat

Tavaly szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják.

A Rába igazgatósága nem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron. Míg a rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával. Így az őszi ajánlatot egyetlen részvényes sem fogadta el.

A Rába-részvények megtartása mellett szólt, hogy

  • jelentős vagyona van a társaságnak,
  • az egy részvényre jutó saját tőke is meghaladta az 1800 forintot, 
  • továbbá a 4iG együttműködés keretében értékes megrendelésekre számíthat a cég, bővülhet a termékkör, újra aktiválhatják a gyártókapacitásokat, illetve beruházásokra is számíthatnak,
  • ami tartós árfolyam-emelkedést is hozhat.
 RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 4 090 HUF 0 / +9,95 %
Forgalom: 422 744 460 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A mostani ajánlatnál is többet érhet a Rába

Majdnem kétszeresét ígérik az őszi ajánlathoz képest. Ám közben még izgalmasabb lett a 4iG–Rába-páros együttműködése, amelybe belépett harmadikként a minden idők legnagyobb hadiipari tőzsdei bemutatkozását januárban az amszterdami tőzsdén végrehajtó Czechoslovak Group (CSG) cseh fegyvergyártó vállalat. 

Olyan gigaprojektekről állapodtak meg, mint több mint tízezer katonai jármű gyártása, összeszerelése és karbantartása, illetve egy mintegy 100 milliárd forint értékű gyárfejlesztési és infrastruktúra-modernizációs program.

Ennek érdekében a CSG globális védelmi ipari vállalat leányvállalata, 

a CSG Defence 49 százalékos részesedést vásárol a 4iG SDT projektvállalatában,

amelyen keresztül közel 37 százalékos közvetett tulajdont szerez a Rába Járműipari Holdingban, miközben az irányító többségi tulajdon a 4iG SDT-nél marad.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu