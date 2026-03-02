Rába: megérte elutasítani az őszi vételi ajánlatot, duplázta a tétet a 4iG

Részvényenként 3425 forintos kötelező nyilvános vételi ajánlatot tett a Rábára a 4iG SDT EGY Zrt., a 4iG projektvállalata. Tavaly ősszel egyetlen részvényes sem fogadta el a 4iG 1789 forintos vételi ajánlatát. Ma jelentették be, hogy óriási gyárépítés kezdődik Magyarországon, mert az amerikai HIMARS fegyverrendszert Győrben szerelik fel kamionokra. A Rába-üzlet hírére a részvény 400 milliós forgalommal majd 9 százalékot ralizott, és az árfolyam 4 ezer forint fölé emelkedett. Úgy tűnik, az újabb vételi ajánlatot is diszkontízűvé varázsolta a piac.

Volt már egy vételi ajánlat

Tavaly szeptember 8-án tette közzé a BÉT honlapján a Rába, hogy a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. projektvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. tőzsdén kívüli részvényadásvételi szerződések keretében megvásárolja a társaság többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és 1789 forintos áron kötelező nyilvános vételi ajánlatot tesz a fennmaradó részvényekre. A Rábára tett kötelező nyilvános vételi ajánlat időablaka szeptember 26-án nyílt meg, 35 napot adva a befektetőknek, hogy elfogadják.

A Rába igazgatósága nem javasolta a részvények eladását az ajánlott áron. Míg a rendkívüli közgyűlés úgy döntött, hogy a saját részvények vonatkozásában nem fogadja el a 4iG leánycégének nyilvános vételi ajánlatát, továbbá a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány 20 százalékos pakettje esetében nem él a vételi jogával. Így az őszi ajánlatot egyetlen részvényes sem fogadta el.

A Rába-részvények megtartása mellett szólt, hogy