Ráérzett a MI-boomra a Tencent, amely a videójátékaival letarolja a piacot

A kínaiak játékkedve és tudásszomja olthatatlan, és ez vissza is tükröződik a Tencent Holdings számaiból is. Kína, egyben a világ legnagyobb online játékipari szolgáltatója a tavalyi év utolsó három hónapját 13 százalékkal magasabb, 28,8 milliárd dolláros bevétellel zárta a szerdán közzétett pénzügyi beszámolója szerint, s ezt elsősorban a játékkínálatának és a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások terjedésének köszönheti.

A Tencent-galaxisban a játékokée a főszerep / Fotó: NurPhoto via AFP

A bevétel fél százalékkal haladta meg a londoni tőzsdecsoport, az LSEG elemzői konszenzusát. Az adózott nyereségnél sem adták alább, ezen a soron 13,5 százalékkal magasabb, 8,46 milliárd dolláros tételt szerepeltettek, ami ha egy százalékkal is, de jobb a vártnál. Az internetes szolgáltatóóriás tiszta nyeresége a tavalyi harmadik negyedévben 20,3 százalékkal, 9,14 milliárd dollárra ugrott, azaz ehhez képest lassulásról beszélhetünk.

A Tencent is az MI-hirdetésekből profitál

A jelenlegi 624 milliárd dolláros piaci értékével a világ 17. legnagyobb tőzsdén jegyzett társaságának számító Tencent különböző platformokon futó játékaiból negyedéves szinten 8,61 milliárd dollárt kasszírozott, a bevételek durván kétharmad részt a 15 százalékos bővülést felmutató hazai piacáról, egyharmad részt pedig a 32 százalékkal gyarapodó nemzetközi piacáról folytak be.

A Tencent

a Honor of Kings,

a Peacekeeper Elite,

a Delta Force

és a Valorant Mobile

című játékaival robbantott, az első kettő már "régi motoros", míg az utóbbi kettő frissen került a piacra, az újdonság varázsával kecsegtetve a felhasználókat.

A Honor of Kings az aranytojást tojó tyúk szerepét tölti be a Tencentnél / Fotó: Imaginechina via AFP

Az online hirdetési üzletág az egy évvel korábbinál 17 százalékkal többet, 5,97 milliárd dollárt hozott a konyhára, itt is jól érzékelhető az MI bevetésével elért jobb találati arányok, a célzott hirdetések által "levadászott" felhasználók számának emelkedése.

A Tencent a MI-t a videós hirdetéseiben lassan mesterfokon alkalmazza, a növekedés egyik mozgatórúgója is ez volt. A Kína legnagyobb, 1,3 milliárd aktív felhasználóval rendelkező közösségi portálja, a WeChat is egyre mélyebben integrálja az MI által kínált alkalmazásokat.