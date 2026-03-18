Ráérzett a MI-boomra a Tencent, amely a videójátékaival letarolja a piacot
A kínaiak játékkedve és tudásszomja olthatatlan, és ez vissza is tükröződik a Tencent Holdings számaiból is. Kína, egyben a világ legnagyobb online játékipari szolgáltatója a tavalyi év utolsó három hónapját 13 százalékkal magasabb, 28,8 milliárd dolláros bevétellel zárta a szerdán közzétett pénzügyi beszámolója szerint, s ezt elsősorban a játékkínálatának és a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazások terjedésének köszönheti.
A bevétel fél százalékkal haladta meg a londoni tőzsdecsoport, az LSEG elemzői konszenzusát. Az adózott nyereségnél sem adták alább, ezen a soron 13,5 százalékkal magasabb, 8,46 milliárd dolláros tételt szerepeltettek, ami ha egy százalékkal is, de jobb a vártnál. Az internetes szolgáltatóóriás tiszta nyeresége a tavalyi harmadik negyedévben 20,3 százalékkal, 9,14 milliárd dollárra ugrott, azaz ehhez képest lassulásról beszélhetünk.
A Tencent is az MI-hirdetésekből profitál
A jelenlegi 624 milliárd dolláros piaci értékével a világ 17. legnagyobb tőzsdén jegyzett társaságának számító Tencent különböző platformokon futó játékaiból negyedéves szinten 8,61 milliárd dollárt kasszírozott, a bevételek durván kétharmad részt a 15 százalékos bővülést felmutató hazai piacáról, egyharmad részt pedig a 32 százalékkal gyarapodó nemzetközi piacáról folytak be.
A Tencent
- a Honor of Kings,
- a Peacekeeper Elite,
- a Delta Force
- és a Valorant Mobile
című játékaival robbantott, az első kettő már "régi motoros", míg az utóbbi kettő frissen került a piacra, az újdonság varázsával kecsegtetve a felhasználókat.
Az online hirdetési üzletág az egy évvel korábbinál 17 százalékkal többet, 5,97 milliárd dollárt hozott a konyhára, itt is jól érzékelhető az MI bevetésével elért jobb találati arányok, a célzott hirdetések által "levadászott" felhasználók számának emelkedése.
A Tencent a MI-t a videós hirdetéseiben lassan mesterfokon alkalmazza, a növekedés egyik mozgatórúgója is ez volt. A Kína legnagyobb, 1,3 milliárd aktív felhasználóval rendelkező közösségi portálja, a WeChat is egyre mélyebben integrálja az MI által kínált alkalmazásokat.
Az MI már mindenhová befészkelte magát
A Tencent harmadik nagy üzletága, a felhőalapú számítástechnikát is magában foglaló fintech és üzleti szolgáltatások divízió bevételei 8 százalékkal, 8,83 milliárd dollárra gyarapodtak. Mindhárom üzletágban közös, hogy egyre jobban "átitatódnak" a mesterséges intelligencia által hozott tudással. Ennek megfelelően a Tencent nem is sajnálja a pénzt az MI-fejlesztésekre, a 2025-s év egészében összesen 11,5 milliárd dollárt költött erre, szűk félmilliárddal többet mint 2024-ben.
A Tencent marketingre is költ rendesen, az Alibabával és a ByteDance-szel rivalizáló óriásvállalat például csak a februári Holdújév idején 150 millió dollárt szórt el arra, hogy saját, Yuanbao névre hallgató mesterséges intelligencia alapú chatbotját népszerűsítse. Emellett egy komplett MI-termékcsomaggal, az OpenClaw-val is kijött a piacra márciusban,ennek keretében
- az egyéni felhasználóknak a QClaw-t,
- vállalati ügyfeleinek a WorkBuddy-t,
- a fejlesztőknek pedig a Lighthouse-t
ajánlja. Ezek már olyan intelligens ügynökök, amely önállóan többlépéses feladatsorokat is képesek végrehajtani. A hongkongi tőzsdéhez ma benyújtott pénzügyi dokumentáció éves összesítést is tartalmaz, e szerint a Tencent tavalyi összbevétele 14 százalékkal, 109 milliárd dollárra, adózott nyeresége pedig 16,6 százalékkal, 37,7 milliárd dollárra ugrott.