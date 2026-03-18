Mélybe lökte a pesti tőzsdét a háborús eszkaláció, a forintot is rángatták
Megérzi az iráni háborút és annak legfrissebb fejleményeit a pesti tőzsde. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX is negatívba fordult a délelőtti emelkedés után a háborús hírek hatására.
Mélybe lökte a pesti tőzsdét a háborús eszkaláció
A hírek inkább a forintot rengették meg, ám a BUX is gyengült valamelyest a hírek hatására, noha a napon belüli, délelőtti 124 400 pont körüli csúcsokról már a hírek érkezése előtt elkezdett esni. Az iráni gázmező elleni támadás hírekor így a pesti tőzsde 123 600 pont körül mozgott, ahonnan pillanatok alatt 123 ezer pont alá gyengült, majd ezen szint környékén stabilizálódott az árfolyam, ám később negatívba is fordult a pesti index.
A négy blue chip közül azonban mindegyik vesztett korábbi napi csúcsához képest délutánra, és fél négy körül már csak az OTP maradt a a pozitív tartományban. Az olajárak emelkedése ellenére a Mol sem volt képes tartósan erősödni az iráni gázmező és a várható válaszcsapás hírére. A szerdai zárás előtt egy órával a vezető részvények árfolyam az alábbi módon alakult:
- Az OTP 0,14 százalékos emelkedés után 36 420 forinton állt.
- A Mol részvényei szerda délutánig 1,26 százalékot veszítettek értékükből és 3762 forinton cseréltek gazdát.
- A Richter részvényei a napot emelkedéssel kezdték, ám a pesszimistára forduló hangulatban már 0,42 százalékot estek és 11 790 forintot értek.
- A Magyar Telekom is mínuszba fordult a reggeli emelkedés után és 1,46 százalékos esés után a cég részvényei 2020 forintért cseréltek gazdát.