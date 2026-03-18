Mélybe lökte a pesti tőzsdét a háborús eszkaláció, a forintot is rángatták

Megérzi az iráni háborút és annak legfrissebb fejleményeit a pesti tőzsde. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX is negatívba fordult a délelőtti emelkedés után a háborús hírek hatására.

Mélybe lökte a pesti tőzsdét a háborús eszkaláció

A hírek inkább a forintot rengették meg, ám a BUX is gyengült valamelyest a hírek hatására, noha a napon belüli, délelőtti 124 400 pont körüli csúcsokról már a hírek érkezése előtt elkezdett esni. Az iráni gázmező elleni támadás hírekor így a pesti tőzsde 123 600 pont körül mozgott, ahonnan pillanatok alatt 123 ezer pont alá gyengült, majd ezen szint környékén stabilizálódott az árfolyam, ám később negatívba is fordult a pesti index.

A négy blue chip közül azonban mindegyik vesztett korábbi napi csúcsához képest délutánra, és fél négy körül már csak az OTP maradt a a pozitív tartományban. Az olajárak emelkedése ellenére a Mol sem volt képes tartósan erősödni az iráni gázmező és a várható válaszcsapás hírére. A szerdai zárás előtt egy órával a vezető részvények árfolyam az alábbi módon alakult: