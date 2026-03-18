Deviza
EUR/HUF391,39 +0,67% USD/HUF340,02 +0,92% GBP/HUF453,51 +0,77% CHF/HUF430,29 +0,26% PLN/HUF91,67 +0,49% RON/HUF76,85 +0,69% CZK/HUF16 +0,56% EUR/HUF391,39 +0,67% USD/HUF340,02 +0,92% GBP/HUF453,51 +0,77% CHF/HUF430,29 +0,26% PLN/HUF91,67 +0,49% RON/HUF76,85 +0,69% CZK/HUF16 +0,56%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42% BUX122 255,73 -0,23% MTELEKOM2 025 -1,22% MOL3 762 -1,26% OTP36 460 +0,25% RICHTER11 880 +0,34% OPUS500 +0,2% ANY7 180 -1,37% AUTOWALLIS154 +0,65% WABERERS4 860 +0,41% BUMIX9 309,68 -0,6% CETOP4 134,56 -0,42% CETOP NTR2 590,56 -0,42%
tőzsde
Magyar Telekom
OTP
BUX
Mol
Richter

Mélybe lökte a pesti tőzsdét a háborús eszkaláció, a forintot is rángatták

A háborús hírek hatása gyorsan elérkezett a pesti parkettre is. Hiába kezdte a reggelt erősödéssel a tőzsde, a közel-keleti eszkaláció hatására borús lett a hangulat.
K. B. G.
2026.03.18, 15:58
Frissítve: 2026.03.18, 16:04

Megérzi az iráni háborút és annak legfrissebb fejleményeit a pesti tőzsde. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX is negatívba fordult a délelőtti emelkedés után a háborús hírek hatására.

20251105_bet_021_VZ
A pesti tőzsdét is telibe találta a háborús eszkaláció / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mélybe lökte a pesti tőzsdét a háborús eszkaláció

A hírek inkább a forintot rengették meg, ám a BUX is gyengült valamelyest a hírek hatására, noha a napon belüli, délelőtti 124 400 pont körüli csúcsokról már a hírek érkezése előtt elkezdett esni. Az iráni gázmező elleni támadás hírekor így a pesti tőzsde 123 600 pont körül mozgott, ahonnan pillanatok alatt 123 ezer pont alá gyengült, majd ezen szint környékén stabilizálódott az árfolyam, ám később negatívba is fordult a pesti index.

A négy blue chip közül azonban mindegyik vesztett korábbi napi csúcsához képest délutánra, és fél négy körül már csak az OTP maradt a a pozitív tartományban. Az olajárak emelkedése ellenére a Mol sem volt képes tartósan erősödni az iráni gázmező és a várható válaszcsapás hírére. A szerdai zárás előtt egy órával a vezető részvények árfolyam az alábbi módon alakult:

  • Az OTP 0,14 százalékos emelkedés után 36 420 forinton állt.
     
Árfolyam: 36 460 HUF 0 / +0,25 %
Forgalom: 10 712 150 650 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

  • A Mol részvényei szerda délutánig 1,26  százalékot veszítettek értékükből és 3762 forinton cseréltek gazdát.
     
Árfolyam: 3 762 HUF 0 / -1,26 %
Forgalom: 4 311 078 342 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

  • A Richter részvényei a napot emelkedéssel kezdték, ám a pesszimistára forduló hangulatban már 0,42 százalékot estek és 11 790 forintot értek.
     
Árfolyam: 11 880 HUF 0 / +0,34 %
Forgalom: 1 994 202 770 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

  • A Magyar Telekom is mínuszba fordult a reggeli emelkedés után és 1,46  százalékos esés után a cég részvényei 2020 forintért cseréltek gazdát.
BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
