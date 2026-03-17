Aki ezt nem látja, lemarad: ezek a megatrendek viszik a pénzt

A tőzsdén a figyelem gyakran a napi árfolyammozgásokra irányul: melyik részvény esett, melyik emelkedett, mit mondott egy jegybankár, vagy milyen gazdasági adat jelent meg. A hosszú távú befektetők azonban sokszor egészen mást figyelnek. Ők azt próbálják megérteni, milyen nagyobb folyamatok (trendek) alakítják a világ gazdaságát – és ezekből mely iparágak profitálhatnak a következő évtizedekben.

Az ilyen hosszú távú, mély gazdasági és társadalmi változásokat szokás megatrendeknek nevezni. Ezek nem néhány hónapig vagy évig tartó divatok, hanem olyan folyamatok, amelyek akár évtizedekig hatnak a gazdaságra, új iparágakat emelnek fel, miközben másokat háttérbe szorítanak.

A technológiai forradalom még messze nem ért véget

Az egyik legnyilvánvalóbb ilyen trend a technológiai fejlődés. A digitalizáció már teljesen átalakította a mindennapokat:

online vásárolunk,

felhőben tároljuk az adatainkat,

okostelefonon intézzük a banki ügyeinket.

A következő években pedig a mesterséges intelligencia, az automatizáció és az adatalapú szolgáltatások még tovább gyorsíthatják ezt az átalakulást.

A technológiai cégek üzleti modellje ráadásul gyakran rendkívül jól skálázható. Egy szoftver vagy online platform kifejlesztése ugyan drága lehet, de ha elkészül, gyakorlatilag korlátlan számú felhasználó számára lehet értékesíteni, részben ez az oka annak, hogy a világ legértékesebb vállalatai között ma már szinte kivétel nélkül technológiai cégek találhatók.

Öregedő társadalmak, új üzleti lehetőségek

A demográfia szintén komoly hatással van a gazdaságra, mivel a fejlett országokban egyre gyorsabban öregszik a társadalom:

nő a várható élettartam,

miközben kevesebb gyermek születik.

Ez az egészségügy, a gyógyszeripar vagy az idősgondozással kapcsolatos szolgáltatások iránti kereslet növekedését hozhatja.

A kutatások szerint az egészségügyi piacot egyszerre több erős hatás pörgeti: a technológiai fejlődés, az egészségtudatosabb társadalom, a krónikus betegségek terjedése és az állami fejlesztések. Ezzel párhuzamosan több feltörekvő régióban – például Ázsiában vagy Afrikában – fiatal és gyorsan növekvő népesség él. Ezek a térségek egyre nagyobb fogyasztói piacokká válhatnak, ami számos vállalat számára jelent új növekedési lehetőséget.