Aki ezt nem látja, lemarad: ezek a megatrendek viszik a pénzt
A tőzsdén a figyelem gyakran a napi árfolyammozgásokra irányul: melyik részvény esett, melyik emelkedett, mit mondott egy jegybankár, vagy milyen gazdasági adat jelent meg. A hosszú távú befektetők azonban sokszor egészen mást figyelnek. Ők azt próbálják megérteni, milyen nagyobb folyamatok (trendek) alakítják a világ gazdaságát – és ezekből mely iparágak profitálhatnak a következő évtizedekben.
Az ilyen hosszú távú, mély gazdasági és társadalmi változásokat szokás megatrendeknek nevezni. Ezek nem néhány hónapig vagy évig tartó divatok, hanem olyan folyamatok, amelyek akár évtizedekig hatnak a gazdaságra, új iparágakat emelnek fel, miközben másokat háttérbe szorítanak.
A technológiai forradalom még messze nem ért véget
Az egyik legnyilvánvalóbb ilyen trend a technológiai fejlődés. A digitalizáció már teljesen átalakította a mindennapokat:
- online vásárolunk,
- felhőben tároljuk az adatainkat,
- okostelefonon intézzük a banki ügyeinket.
A következő években pedig a mesterséges intelligencia, az automatizáció és az adatalapú szolgáltatások még tovább gyorsíthatják ezt az átalakulást.
A technológiai cégek üzleti modellje ráadásul gyakran rendkívül jól skálázható. Egy szoftver vagy online platform kifejlesztése ugyan drága lehet, de ha elkészül, gyakorlatilag korlátlan számú felhasználó számára lehet értékesíteni, részben ez az oka annak, hogy a világ legértékesebb vállalatai között ma már szinte kivétel nélkül technológiai cégek találhatók.
Öregedő társadalmak, új üzleti lehetőségek
A demográfia szintén komoly hatással van a gazdaságra, mivel a fejlett országokban egyre gyorsabban öregszik a társadalom:
- nő a várható élettartam,
- miközben kevesebb gyermek születik.
Ez az egészségügy, a gyógyszeripar vagy az idősgondozással kapcsolatos szolgáltatások iránti kereslet növekedését hozhatja.
A kutatások szerint az egészségügyi piacot egyszerre több erős hatás pörgeti: a technológiai fejlődés, az egészségtudatosabb társadalom, a krónikus betegségek terjedése és az állami fejlesztések. Ezzel párhuzamosan több feltörekvő régióban – például Ázsiában vagy Afrikában – fiatal és gyorsan növekvő népesség él. Ezek a térségek egyre nagyobb fogyasztói piacokká válhatnak, ami számos vállalat számára jelent új növekedési lehetőséget.
A városok szerepe egyre nagyobb
A világ népességének egyre nagyobb része költözik városokba.
Az urbanizáció már évtizedek óta tart, és várhatóan a jövőben is folytatódik, és ha a nagyvárosok gazdasági súlya nő, az hatalmas infrastruktúra-fejlesztéseket és új technológiai megoldásokat igényel.
Az úgynevezett okosvárosok – ahol digitális rendszerek segítik a közlekedést, az energiafelhasználást vagy a közszolgáltatásokat – egyre több helyen jelennek meg. Ez a trend az építőipartól az energetikán át a közlekedési technológiákig számos iparág számára kínál lehetőségeket.
Energiaváltás és zöldtechnológiák
A fenntarthatóság kérdése az utóbbi években a gazdasági döntések egyik központi elemévé vált . Az éghajlatváltozás elleni küzdelem és az energiafüggetlenség erősítése miatt világszerte hatalmas beruházások indulnak
- a megújuló energiaforrások,
- az energiatárolás,
- valamint az elektromos közlekedés területén.
A technológiai fejlődés ebben is kulcsszerepet játszik az akkumulátortechnológia, az okos-energiahálózatok és az energiahatékony megoldások mind olyan területek, amelyek hosszú távon komoly gazdasági növekedést hozhatnak.
A gazdasági erőviszonyok átalakulása
A globális gazdaság térképe is folyamatosan változik. Az elmúlt évtizedekben Ázsia gazdasági súlya jelentősen megnőtt, és a feltörekvő országok egyre fontosabb szerepet játszanak a világgazdaságban. A gyors urbanizáció miatt ezekben a régiókban nő a kereslet
- az ingatlanok,
- a kereskedelmi
- és szolgáltatási szektor,
- valamint az infrastruktúra-fejlesztések iránt is.
Új lakónegyedek, irodaházak, bevásárlóközpontok, közlekedési hálózatok és digitális infrastruktúrák épülnek, miközben a városokban egyre több szolgáltatás, például éttermek, kiskereskedelmi láncok vagy ételkiszállító platformok jelennek meg.
Az ilyen jellegű gazdasági átalakulás a befektetési lehetőségeket is bővíti, hiszen egyre több iparág és vállalat kerül a befektetők látóterébe ezekben a gyorsan fejlődő régiókban.
A lényeg: a hosszú távú trendek számítanak
A megatrendek természetesen nem garantálják, hogy egy adott vállalat vagy iparág biztosan sikeres lesz. A gazdaság mindig változik, a technológiai fejlődés pedig gyakran kiszámíthatatlan. Mégis, aki hosszú távon gondolkodik, annak érdemes figyelnie az ilyen nagy ívű folyamatokra. A történelem azt mutatja, hogy azok a befektetések teljesítenek jól, amelyek olyan iparágakhoz kapcsolódnak, amelyek a világ változásaiból profitálnak.