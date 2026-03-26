Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,77 +0,19% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bónusz
tőzsde
Wall Street
befektetés
prémium

Rekordjutalmat tettek zsebre a Wall Street urai, Trump kiszámíthatatlan cseleinek köszönhetik, és lehetett volna még több is

Átlagosan 83 millió forintnyi bónuszt vihettek haza az év végén az amerikai pénzügyi szféra dolgozói. A Wall Street-i bónuszok rekordszintre értek, de a lényeg nem változott: a szűk, a létszámban alig egy százalékot képviselő elit teszi zsebre a prémiumkifizetések 30-40 százalékát.
Kriván Bence
2026.03.26, 16:01

Volatilis éve volt tavaly a Donald Trump visszatérését örömmel fogadó Wall Streetnek, a pénzügyekkel, értékpapír-kereskedelemmel, fúziós és felvásárlási ügyletek (M&A) nyélbe ütésével foglalatoskodó szakemberek nem unatkoztak az új washingtoni kurzus által bevezetett meghökkentő gazdasági és kereskedelmi lépések és a monetáris politikát meghatározó Federal Reserve közötti asszók közepette.

Wall Street
A Wall Street ad otthont a nagybankok mellett a New York-i tőzsdének is / Fotó: AFP

A sok idegeskedés mellett rengeteg jó üzlet született, s ez végső soron a pénzügyi szektor bónuszaira is áldásosan hatott. Ám amíg a New York-i tőzsdén forgó pénzügyi cégek átlagosan 30 százalékkal, 65,1 milliárd dollárra növelték éves profitjukat, addig a Wall Streeten „csak” 9 százalékos plusz csapódott le az éves bónuszokban. 

A Wall Street dolgozói közül sem mindenki örülhet

Azaz a bankok és brókercégek ezúttal szűkmarkúbbak voltak, ám panaszra így sem lehet okuk a pénzügyi szféra dolgozóinak, hiszen munkáltatóik 49,2 milliárd dollárnyi bónuszt osztottak szét közöttük – derül ki Tom DiNapoli, New York állam főszámvevője beszámolójából, melyet a Reuters idéz.

Ez átlagosan a 246,9 ezer dollárnyi bónuszt jelent, azaz a szféra 505,7 ezer dolláros éves átlagkeresetéből 42 százaléknyi volt a teljesítményhez kötött prémium aránya. 

A pluszpénz a tavalyelőttinél 3300 fővel kevesebb, 198,2 ezer dolgozó között oszlott meg, a történelmi csúcsra ért bónuszok megoszlása természetesen rendkívül egyenetlen, a rekordkifizetések jelentős része pedig ismét egy szűk, elit körnél landolt. 

A főszámvevő becslései szerint a teljes bónuszpool akár 30–40 százaléka a topmenedzserek és üzletkötők kétezer fősre becsült táboránál landolt, azaz a teljes szektor 1 százaléka vihetett haza úgy 15–20 milliárd dollárt. A derékhadnak be kellett érnie pár ezer dolláros jutalommal.  

Peter Tuchman bróker, „a New York-i tőzsde Einsteinje” nyitáshoz készülődik – ő mennyi bónuszt kaphatott? / Fotó: AFP

A bónuszrekord mögött persze erős üzleti teljesítmény áll, a növekedést elsősorban a nagybankok generálták

  • piaci volatilitásból profitáló kereskedés, 
  • a kötvény- és részvénykibocsátások, 
  • valamint a vagyonkezelési díjak 

növekedése révén. A Donald Trump szeszélyeinek kitett turbulens piacok pedig közvetlenül hozzájárultak a rekordnyereséghez és bónuszokhoz. A geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi bizonytalanságok is inkább segítették a Wall Streetet, mivel nőtt a kereskedési aktivitás, emelkedtek a díjbevételek, és több M&A-üzlet született.

Európában korlátozottak a lehetőségek 

A Wall Street sikeréből New York állam is vastagon részesedik, becslések szerint a pénzügyi központtól közvetlenül és közvetve származó adók tavaly a teljes adóbevétel 19,1 százalékát adták, 22 milliárd dollár tettek ki.

Ha a Wall Streetnek jól megy, akkor New York államnak is jól megy, a szektor hozzájárulása ugyanis meghatározó a költségvetés bevételei oldalán

– hangsúlyozta közleményében Tom DiNapoli. A Wall Streethez képest az európai pénzügyi szektor anyagi megbecsültsége sokkal szerényebb, ebben a szigorú uniós szabályozás is ludas, amely az éves fizetés száz százalékában maximálja a bónusz címén kifizethető összeget. Kivételes esetben, közgyűlési hozzájárulással, az alapbér 200 százalékát is ki lehet fizetni.

Iparági becslések szerint tavaly a londoni Cityben az átlagos bónusz 80–120 ezer font között lehetett, ami felső értékkel számolva is csak 160 ezer dollárnak, a Wall Street-i kétharmadának felelne meg. A Frankfurt–Párizs–Milánó-háromszöggel jellemezhető uniós pénzügyi szférában az átlagos bónusz még ennél is alacsonyabb, 30–80 ezer euró közé tehető, ez maximum 92 ezer dollárnak felel meg. A szórás persze itt is hatalmas.

Már a magántőke kezelése sem nyugdíjas állás Amerikában 

Bajban vannak a nagy alapkezelők. Tömegesen vándorolnak el a menedzserek a kisebb fókuszált vagyonkezelőkhöz, mert nem tudják kivárni a beígért bónuszokat. Hogy miért nem fizetnek rendesen a magántőkealapok? Nem tudják lezárni az üzleteket, vagy nem érik el a hozamhatárt.


 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu