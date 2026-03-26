Rekordjutalmat tettek zsebre a Wall Street urai, Trump kiszámíthatatlan cseleinek köszönhetik, és lehetett volna még több is

Volatilis éve volt tavaly a Donald Trump visszatérését örömmel fogadó Wall Streetnek, a pénzügyekkel, értékpapír-kereskedelemmel, fúziós és felvásárlási ügyletek (M&A) nyélbe ütésével foglalatoskodó szakemberek nem unatkoztak az új washingtoni kurzus által bevezetett meghökkentő gazdasági és kereskedelmi lépések és a monetáris politikát meghatározó Federal Reserve közötti asszók közepette.

A Wall Street ad otthont a nagybankok mellett a New York-i tőzsdének is / Fotó: AFP

A sok idegeskedés mellett rengeteg jó üzlet született, s ez végső soron a pénzügyi szektor bónuszaira is áldásosan hatott. Ám amíg a New York-i tőzsdén forgó pénzügyi cégek átlagosan 30 százalékkal, 65,1 milliárd dollárra növelték éves profitjukat, addig a Wall Streeten „csak” 9 százalékos plusz csapódott le az éves bónuszokban.

A Wall Street dolgozói közül sem mindenki örülhet

Azaz a bankok és brókercégek ezúttal szűkmarkúbbak voltak, ám panaszra így sem lehet okuk a pénzügyi szféra dolgozóinak, hiszen munkáltatóik 49,2 milliárd dollárnyi bónuszt osztottak szét közöttük – derül ki Tom DiNapoli, New York állam főszámvevője beszámolójából, melyet a Reuters idéz.

Ez átlagosan a 246,9 ezer dollárnyi bónuszt jelent, azaz a szféra 505,7 ezer dolláros éves átlagkeresetéből 42 százaléknyi volt a teljesítményhez kötött prémium aránya.

A pluszpénz a tavalyelőttinél 3300 fővel kevesebb, 198,2 ezer dolgozó között oszlott meg, a történelmi csúcsra ért bónuszok megoszlása természetesen rendkívül egyenetlen, a rekordkifizetések jelentős része pedig ismét egy szűk, elit körnél landolt.

A főszámvevő becslései szerint a teljes bónuszpool akár 30–40 százaléka a topmenedzserek és üzletkötők kétezer fősre becsült táboránál landolt, azaz a teljes szektor 1 százaléka vihetett haza úgy 15–20 milliárd dollárt. A derékhadnak be kellett érnie pár ezer dolláros jutalommal.

Peter Tuchman bróker, „a New York-i tőzsde Einsteinje” nyitáshoz készülődik – ő mennyi bónuszt kaphatott? / Fotó: AFP

A bónuszrekord mögött persze erős üzleti teljesítmény áll, a növekedést elsősorban a nagybankok generálták

piaci volatilitásból profitáló kereskedés,

a kötvény- és részvénykibocsátások,

valamint a vagyonkezelési díjak

növekedése révén. A Donald Trump szeszélyeinek kitett turbulens piacok pedig közvetlenül hozzájárultak a rekordnyereséghez és bónuszokhoz. A geopolitikai feszültségek és a kereskedelmi bizonytalanságok is inkább segítették a Wall Streetet, mivel nőtt a kereskedési aktivitás, emelkedtek a díjbevételek, és több M&A-üzlet született.