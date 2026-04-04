Itt van JD Vance látogatásának első eredménye: a műholdak Rolls Royce-át hozza el Magyarországra a 4iG és az Artemis II projektben részt vevő amerikai cég

Űr- és védelmi ipari megállapodáskat kötött a 4iG leányvállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. az amerikai Northrop Grummannal. Az együttműködés ünnepélyes aláírására az Egyesült Államok alelnöki delegációjának budapesti látogatása alkalmából került sor.

Fotó: 4iG

Több szempontból is történelmi jelentőségű a mai nap, JD Vance alelnök magyarországi látogatása miatt is, de azért is, mert az Artemis II rekordot döntött, amihez gratuláció illeti a rakéta fejlesztésében részt vevő Northrop Grummannt is

– mondta Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az amerikai és a magyar vállalat legújabb együttműködése a 4iG HUSAT programjához kapcsolódik, amely a magyar űripari képességek fejlesztését célozza.

A tőzsde honlapján is bejelentett megállapodások részeként a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold szállítása 2030-ra várható, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti.

A geostatikus műholdak Rolls Royce-át vásároljuk meg Magyarországnak

– érzékeltette Sárhegyi István.

A két vállalat emellett kibővítette a 2025 őszén megkötött keretmegállapodását, ennek részeként az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.

„Nagy nap a mai az amerikai–magyar kapcsolatoknak és a vállalatunk számára is” – mondta beszédében Stephen O’Bryan, a Northrop Grumman International elnöke és globális üzletfejlesztési igazgatója.

Az amerikai vállalat vezető képviselője szerint 4iG-vel megkötött együttműködés és az ahhoz hasonlóak hosszú távon is gyümölcsözőek a vállalat számára, amely az Artemis II mellett már az Apollo űrprojektek kivitelezésében is szerepet vállalt az Egyesült Államokban.

Egy sor védelmi és űripari megállapodást kötött a 4iG

A JD Vance alelnökkel Budapestre érkezett amerikai üzleti delegáció más tagjaival is megállapodott a magyar űr- és védelmi ipari vállalat.