Itt van JD Vance látogatásának első eredménye: a műholdak Rolls Royce-át hozza el Magyarországra a 4iG és az Artemis II projektben részt vevő amerikai cég

Űr- és vedelmi ipari megállapodást kötött a 4iG űripari leánycége és a Northrop Grumman kedden. A Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját a 4iG-nek. Az amerikai cég képviselői JD Vance alelnök delegációjával érkeztek Budapestre.
K. T.
2026.04.07, 12:37
Frissítve: 2026.04.07, 13:37

Űr- és védelmi ipari megállapodáskat kötött a 4iG leányvállalata, a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. az amerikai Northrop Grummannal. Az együttműködés ünnepélyes aláírására az Egyesült Államok alelnöki delegációjának budapesti látogatása alkalmából került sor.

Több szempontból is történelmi jelentőségű a mai nap, JD Vance alelnök magyarországi látogatása miatt is, de azért is, mert az Artemis II rekordot döntött, amihez gratuláció illeti a rakéta fejlesztésében részt vevő Northrop Grummannt is

– mondta Sárhegyi István, a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az amerikai és a magyar vállalat legújabb együttműködése a 4iG HUSAT programjához kapcsolódik, amely a magyar űripari képességek fejlesztését célozza.

A tőzsde honlapján is bejelentett megállapodások részeként a Northrop Grumman szállítja Magyarország első geostacionárius kommunikációs műholdját (HUGEO). A korábbi missziókban már bizonyított GEOStar-3 platformra épülő műhold szállítása 2030-ra várható, és a HUSAT program eddigi legnagyobb nemzetközi ipari együttműködését jelenti.

A geostatikus műholdak Rolls Royce-át vásároljuk meg Magyarországnak

– érzékeltette Sárhegyi István.

A két vállalat emellett kibővítette a 2025 őszén megkötött keretmegállapodását, ennek részeként az űripari projektek mellett a drónelhárítási rendszerek (C-UAS), a fejlett fegyvertechnológiák és a precíziós irányítórendszerek területén is közös programokat indítanak.

„Nagy nap a mai az amerikai–magyar kapcsolatoknak és a vállalatunk számára is” – mondta beszédében Stephen O’Bryan, a Northrop Grumman International elnöke és globális üzletfejlesztési igazgatója.

Az amerikai vállalat vezető képviselője szerint 4iG-vel megkötött együttműködés és az ahhoz hasonlóak hosszú távon is gyümölcsözőek a vállalat számára, amely az Artemis II mellett már az Apollo űrprojektek kivitelezésében is szerepet vállalt az Egyesült Államokban.

Egy sor védelmi és űripari megállapodást kötött a 4iG

A JD Vance alelnökkel Budapestre érkezett amerikai üzleti delegáció más tagjaival is megállapodott a magyar űr- és védelmi ipari vállalat.

A 4iG SDT és az Apex Technology, Inc. megállapodott egy közös vállalat létrehozásának feltételrendszeréről, amely kisműholdak sorozatgyártására épül. Az együttműködés célja egy olyan, műhold-konstellációk igényeire optimalizált gyártási modell kialakítása, amely az autóiparban bevált, standardizált és skálázható tömeggyártási megközelítést ülteti át a műholdgyártásba. Az együttműködés eredményeként egy Európában egyedülálló műholdgyártási kapacitás jöhet létre, amely képes kiszolgálni a globális műholdpiac gyorsan bővülő konstellációs igényeit.

Az L3Harris és a 4iG SDT között megkötött előzetes megállapodás értelmében 

a 4iG SDT az L3Harris technológiai megoldásainak felhasználásával valósítaná meg – a HUMARS program keretein belül – a Lockheed Martin HIMARS rakétavető rendszerének integrációját a Rába által gyártott Tatra 6×6 katonai teherjárművekre. 

A program az amerikai kormányközi fegyverértékesítési rendszer keretében valósulhat meg, amelyhez a Magyar Honvédség már korábban benyújtotta a szükséges kérelmet.

A megállapodás célja továbbá, hogy az L3Harris harctéren tesztelt taktikai kommunikációs és hálózati rendszereivel technológiai stratégiai partnerként csatlakozzon regionális védelmi ipari digitalizációs projektekhez. 

A 4iG SDT a haderők titkosított kommunikációs, szimulációs és kiképzési rendszereinek korszerűsítésére specializálódott hálózatokon keresztül, az L3Harris NATO-kompatibilis technológiáival integrálna modern védelmi megoldásokat. Az L3Harris hasonló megoldásokat szállít például a német hadsereg, a Bundeswehr digitalizációs programjába is.

Amerikai vonalon erősít a magyar társaság

A 4iG Group amerikai partnerségei, köztük 

  • az Axiom Space-ben megvalósított befektetéstől a Lockheed Martinnal, 
  • az L3Harrisszal, 
  • Northrop Grummannel, 
  • illetve az Apexszel folytatott együttműködésekig 

egységes stratégiai irányt képviselnek: a vállalat célja a transzatlanti űr- és védelmi ipari együttműködésekben betöltött szerepének erősítése, valamint Magyarország szuverén védelmi ipari és űrtechnológiai képességeinek bővítése.

A 4iG részvényei 0,8 százalékkal drágultak kedd délelőtt. Az év eleje óta 37 százalékkal csökkent a társaság részvényárfolyama.

