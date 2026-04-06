Egy lépéssel közelebb a holdra szálláshoz: az Artemis II. sikere végre tényleg kilátásba helyezi a Hold meghódítását – felkészül a Mars
Az Artemis II. 2026. április 2-án, magyar idő szerint hajnali fél 1-kor történt sikeres indítása új szakaszt nyitott az emberes űrrepülésben: több mint fél évszázad után ismét űrhajósok tartanak a Hold felé, a Bizalom (Confidence) névre keresztelt Orion-kapszulában. Bár a mostani küldetés célja nem a holdra szállás, de kulcsszerepet játszik abban, hogy a következő években ténylegesen visszatérhessen az ember a Hold felszínére. Nem beszélve arról, hogy a Hold sikeres belakása után új utak nyílnak meg a Mars felé.
Az Artemis programot a NASA azzal a céllal indította el, hogy ne csak egy újabb látogatás valósuljon meg a Holdon, hanem tartós jelenlétet hozzanak létre a felszínén. Ez már messze túlmutat az Apollo program céljain: most már nem erődemonstrációról beszélünk, hanem olyan infrastruktúra kiépítéséről, mely jelentős alternatívákat hozhat létre az emberiség számára hosszabb távon tudományos, gazdasági és technológiai szempontból.
Jelentős odafigyelés előzte meg az emberes küldetést
A program első lépcsője, az Artemis I. 2022-ben zajlott le, személyzet nélkül. Ennek során az Orion teljes értékű holdkerülő pályán repült, és visszatért a Földre, miközben a mérnökök adatokat gyűjtöttek a hővédelemről, a navigációról és a mélyűri kommunikációról. Bár a küldetés alapvetően sikeres volt, több olyan technikai kérdés is felmerült – különösen a hővédő pajzs viselkedésével kapcsolatban –, melyeket a következő lépések előtt kezelni kellett.
Ezek után most az Artemis II. egyfajta emberes főpróbának is felfogható: a négyfős legénység az Orion fedélzetén, a Space Launch System segítségével jutott el a Hold felé vezető pályára.
A mostani küldetés során az űrhajó megkerüli a Holdat egy úgynevezett szabad visszatérési pályán, majd visszatér a Földre.
A repülés elsődleges célja, hogy valós körülmények között teszteljék az életfenntartó rendszereket, az ember-gép együttműködést és a mélyűri működést, melyek nélkül a holdra szállás nem lenne biztonságosan kivitelezhető.
Az Artemis program menetrendje az elmúlt években többször módosult, a késések mögött részben technológiai kihívások állnak, mint például az Orion hővédelmének finomhangolása vagy a különböző rendszerek integrációja. Emellett a leszállóegység fejlesztése is kritikus volt: a SpaceX által fejlesztett Starship-alapú megoldásnál még bizonyítani kell az olyan kulcsfontosságú képességeket, mint az űrbeli üzemanyag-átfejtés és a megbízható működés. A NASA a korábbi évtizedekhez képest jóval kisebb kockázatot vállal, ami lassabb, de kiszámíthatóbb előrehaladást eredményez.
Ha minden jól megy, legközelebb jöhet a holdra szállás
A következő lépés az Artemis III., mely a jelenlegi tervek szerint 2028 körül valósulhat meg. Ebben a küldetésben az Orion Hold körüli pályára áll, majd az űrhajósok egy része átszáll a leszállóegységbe, mellyel a déli pólus közelében landolnak. A kiválasztott térség tudományos szempontból kiemelten fontos, mivel a feltételezések szerint vízjég található ott, ami hosszabb távon az emberi jelenlét fenntartásának egyik alapja lehet.
A program nemzetközi és piaci környezetben zajlik, ahol egyre erősebb a verseny.
Az Egyesült Államok mellett Kína is saját, lépcsőzetesen felépített holdprogramot tervez, melynek célja a következő évtized elején megvalósuló emberes leszállás.
Eközben a magánszektor szerepe is felértékelődött: a SpaceX mellett a Blue Origin is hosszabb távon kíván bekapcsolódni a holdi infrastruktúra kiépítésébe. Ez az új modell az állami és piaci szereplők együttműködésére épül, ami alapvetően alakítja át az űripart.
A holdra szállás után egyértelmű a cél: irány a Mars
Az Artemis program jelentősége azonban messze túlmutat a Holdon, mivel valójában a későbbi Mars-missziók technológiai és működési alapjait teremti meg – ez pedig a mostani sikeres indítással már egyre kevésbé tűnhet egy Andy Weir-féle sci-finek. A NASA jelenlegi stratégiája szerint nem a Hold a végcél, ez inkább egy köztes lépcső, ahol ellenőrzött körülmények között lehet kipróbálni azokat a rendszereket, melyek a jóval hosszabb és kockázatosabb Mars-utazáshoz szükségesek.
Míg egy holdi küldetés néhány napig vagy hétig tart, addig egy Mars-expedíció esetében akár két-három éves időtávban kell gondolkodni, kommunikációs késleltetéssel, külső segítség nélkül.
Ebben a kontextusban a holdi környezet ideális tesztlabor: az Artemis-küldetések során vizsgálják az életfenntartó rendszerek tartósságát, a zárt rendszerek újrahasznosítási képességét, valamint az űrhajósok hosszabb távú fizikai és pszichés terhelhetőségét. Kiemelt szerepet kap a sugárzás elleni védelem is, mivel a Föld mágneses mezején kívül a kozmikus sugárzás tartós kockázatot jelent, mely a Mars felé vezető úton még erősebben jelentkezik. Az Artemis programban szerzett adatok segítenek meghatározni, milyen védelmi megoldások szükségesek egy több hónapos utazás során.
A program másik kulcseleme a helyben felhasználható erőforrások hasznosítása. A Hold déli pólusán feltételezett vízjég nemcsak ivóvízként, hanem hidrogén- és oxigénalapú rakéta-üzemanyagként is felhasználható. Ha ez a technológia működőképessé válik, az alapjaiban változtathatja meg a mélyűri logisztikát, mivel nem kell minden szükséges erőforrást a Földről feljuttatni. Ugyanez a modell a Mars esetében is kulcsfontosságú lehet, ahol a helyi erőforrások kiaknázása nélkül gyakorlatilag kivitelezhetetlen lenne egy tartós emberi jelenlét.
Emellett a Hold körüli és felszíni műveletek során tesztelik az autonóm rendszereket és a késleltetett kommunikáció kezelését is.
A Mars esetében a Földdel való kapcsolat akár 10-20 perces késéssel működik, ami kizárja a valós idejű irányítást,
ezért az űrhajósoknak és a rendszereknek sokkal nagyobb önállóságra kell képesnek lenniük. Az Artemis-küldetéseken ennek működési modelljeit is fokozatosan építik fel.
Ha a mostani repülés során a kritikus rendszerek megbízhatóan működnek, az közvetlenül csökkenti a kockázatot nemcsak a holdra szállás, hanem a későbbi Mars-expedíciók esetében is. A Hold tehát ebben az értelemben nem célállomás, hanem egy olyan tesztplatform, mely nélkül a Mars elérése a jelenlegi technológiai szinten nem lenne reálisan kivitelezhető.