Egy lépéssel közelebb a holdra szálláshoz: az Artemis II. sikere végre tényleg kilátásba helyezi a Hold meghódítását – felkészül a Mars

Az Artemis II. 2026. április 2-án, magyar idő szerint hajnali fél 1-kor történt sikeres indítása új szakaszt nyitott az emberes űrrepülésben: több mint fél évszázad után ismét űrhajósok tartanak a Hold felé, a Bizalom (Confidence) névre keresztelt Orion-kapszulában. Bár a mostani küldetés célja nem a holdra szállás, de kulcsszerepet játszik abban, hogy a következő években ténylegesen visszatérhessen az ember a Hold felszínére. Nem beszélve arról, hogy a Hold sikeres belakása után új utak nyílnak meg a Mars felé.

Az Artemis II. sikere végre tényleg kilátásba helyezi a Hold meghódítását – felkészül a Mars / Fotó: AFP

Az Artemis programot a NASA azzal a céllal indította el, hogy ne csak egy újabb látogatás valósuljon meg a Holdon, hanem tartós jelenlétet hozzanak létre a felszínén. Ez már messze túlmutat az Apollo program céljain: most már nem erődemonstrációról beszélünk, hanem olyan infrastruktúra kiépítéséről, mely jelentős alternatívákat hozhat létre az emberiség számára hosszabb távon tudományos, gazdasági és technológiai szempontból.

Jelentős odafigyelés előzte meg az emberes küldetést

A program első lépcsője, az Artemis I. 2022-ben zajlott le, személyzet nélkül. Ennek során az Orion teljes értékű holdkerülő pályán repült, és visszatért a Földre, miközben a mérnökök adatokat gyűjtöttek a hővédelemről, a navigációról és a mélyűri kommunikációról. Bár a küldetés alapvetően sikeres volt, több olyan technikai kérdés is felmerült – különösen a hővédő pajzs viselkedésével kapcsolatban –, melyeket a következő lépések előtt kezelni kellett.

Ezek után most az Artemis II. egyfajta emberes főpróbának is felfogható: a négyfős legénység az Orion fedélzetén, a Space Launch System segítségével jutott el a Hold felé vezető pályára.

A mostani küldetés során az űrhajó megkerüli a Holdat egy úgynevezett szabad visszatérési pályán, majd visszatér a Földre.

A repülés elsődleges célja, hogy valós körülmények között teszteljék az életfenntartó rendszereket, az ember-gép együttműködést és a mélyűri működést, melyek nélkül a holdra szállás nem lenne biztonságosan kivitelezhető.

Az Artemis program menetrendje az elmúlt években többször módosult, a késések mögött részben technológiai kihívások állnak, mint például az Orion hővédelmének finomhangolása vagy a különböző rendszerek integrációja. Emellett a leszállóegység fejlesztése is kritikus volt: a SpaceX által fejlesztett Starship-alapú megoldásnál még bizonyítani kell az olyan kulcsfontosságú képességeket, mint az űrbeli üzemanyag-átfejtés és a megbízható működés. A NASA a korábbi évtizedekhez képest jóval kisebb kockázatot vállal, ami lassabb, de kiszámíthatóbb előrehaladást eredményez.