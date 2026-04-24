Olaszország lesz az eurózóna legeladósodottabb tagállama, Görögország lekerül a szégyenpadról

Két évtizeden keresztül Görögország volt az eurózóna legeladósodottabb tagállama, de ez a helyzet az idén megváltozik, az új római költségvetés számai alapján Olaszország az év végére átveszi tőle ezt a szégyenletes helyet. Az olasz adósságállomány már most is meghaladja a 3000 milliárd eurót, ennél többel, 3500 milliárd euróval csak Franciaország „büszkélkedhet”.

Olaszország bajban van, nincs sok oka a nevetésre Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszternek / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat legfrissebb, szerdán kiadott adatai szerint 2025 negyedik negyedévében Görögország adóssága a GDP 145,1 százalékát tette ki, ezzel áll az első helyen. Olaszország 137,1 százalékkal a második, majd

Franciaország 115,5 százalékkal,

Belgium 107,9 százalékkal,

Spanyolország 100,7 százalékkal

követi.

Ezzel mindegyik messze meghaladta az euróövezet 87,8 és az Európai Unió 81,7 százalékos átlagát.

Olaszország és Franciaország mögött Európa legnagyobb gazdasága, Németország is közelít a 3000 milliárdos határhoz, az adóssága a tavalyi év végén 2800 milliárd dollárt tett ki. Ez azonban tovább nő majd, többek között azért, mert nagyrészt hitelből kell finanszírozni a megemelt védelmi kiadásokat is.

Tovább nő az idén Olaszország adósságállománya

A Reuters több, vezető tisztviselőtől származó információja szerint azonban Görögország adósságállománya az idén a GDP 137 százalékára csökken majd – ezt az új becslést veszik be az ország új többéves költségvetési tervébe, amelyet a hónap végén nyújtanak be az Európai Bizottságnak.

Kiriákosz Micotákisz görög kormányfő felállítja az országot a szégyenpadról / Fotó: NurPhoto via AFP

Ezzel szemben Olaszországé a pénzügyminisztérium csütörtökön közzétett többéves költségvetési terve szerint a GDP 138,6 százalékára emelkedik 2026-ban.

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) április közepén kiadott Fiscal Monitor jelentése nagyjából hasonló, Olaszország esetében 138,4, Görögországnál 136,9 százalékos arányt prognosztizál, vagyis a szervezet szerint is megtörténik idén a helycsere.

Görögország lassan kilábal az adósságválságból

A friss költségvetési terv alapján Olaszország adóssága 2027-ben gyakorlatilag változatlan, 138,5 százalékos marad, majd 2028-ban 137,9, a következő évben pedig 136,3 százalékra csökken.