Túlélésért küzd az ikonikus márka, mely egykor a Holdraszállókat vitte, most kisbuszokat kínál

Jókor jött az eddig elektromos autókat toló Stellantis konzervatív fordulata a régi nagy márkáknak. Ahogy mondják: Amerikában kevesen ismerik a Stellantist, de mindenki ismeri a Chryslert. A túlélésért küzdő márka mára csak egy modellel fut a piacon. Vajon lehetséges a feltámadás?
Faragó József
2026.04.06, 16:22

A New York-i autóipari kiállítás egyik lokális szenzációja a volt a Chrysler Pacifica kisbusz fissítése. Bármely más standnál legyintettek volna a szakírók: hogy csak ennyi? Ám a Chrysler, mely 1980-ban feltalálta az amerikai elővárosi életet megkönnyítő minibuszt, most a Stellantis 14 márkájának egyikeként a puszta túlélésért küzd.  

Chrysler
1969-ben a Holdról visszatérő űrhajósok is Chryslerből integettek Amerikának

Mára csak a Chrysler Pacifica maradt

Nem is az a gond, hogy egy nagy konglomerátum része a Chrysler, hanem az, hogy

 a Stellantis nagy márkái közül az egyetlen, mely csupán egyetlen modellt árul. 

Húsz évvel ezelőtt a Chryslernek 

  • széles választéka volt közép- és nagy szedánokból, 
  • palettáján volt SUV, 
  • különleges PT Cruiser kombi, 
  • egy sportautó 
  • és több kabrió.

 Tíz évvel ezelőtt két szedánt is eladott a kisautója mellett. Mára csak a Pacifica maradt. 

A Chrysler tavalyi eladásai 80 százalékkal múlták alul a két évtizeddel ezelőtti szintet. 

Tavaly körülbelül 126 ezer autót adtak el.

Konzervatív fordulat a Stellantisnál

A 2021-ben összekalapált Stellantis az első években az elektromos autókra és az önvezető technológiára összpontosított. Ám 2025-ben 25 milliárd dolláros veszteséget jelentett, amit azzal magyarázott, hogy Amerika elfordult az elektromos járművektől. Ráadásul, az egész iparágat fenyegetik a feltörekvő, csúcstechnológiás kínai autógyártók, akik alacsonyabb költséggel gyártott járműveket kínálnak.

Nem meglepő, hogy a Stellantis rezonált Donald Trump amerikai elnök felhívására, s bejelentette: 

visszaállnak a magas profittal kecsegtető, benzinfaló monstrumok gyártására. 

Olyan márkákkal, mint

  • a Chrysler,
  • a Dodge,
  • a Ram,
  • a Fiat,
  • a Peugeot,
  • a Citroen
  • és az Opel.

Vajon feltámadhat?

Fel lehet támasztani egy olyan régi teszhalott márkát, mint a Chrysler? - kérdezték most New Yorkban Larry Dominique-tól, aki pár éve még a Stellantis vezető alelnöke volt:

Igen, lehet. Idő, sok erőforrás és fókusz kell hozzá. Nem lehetetlen, de mindenképp kihívás.

Az biztos, hogy épp jókor jött a Stellantis stratégiai fordulata. A márka feltámasztására fordított erőforrás talán azért sem kidobott pénz, amit Jeff Dyke, a Sonic Automotive, az Egyesült Államok egyik legnagyobb autókereskedő cégének elnöke mondott:

Ebben az országban kevesen ismerik a Stellantist, de mindenki ismeri a Chryslert.

Kísért a múlt: veszélyes légzsákok

Azért nem minden fenékig tejfel. Néha kísért a múlt. A Chrysler is érintett két régi modellel (Aspen, 300) a Stellantis idén februári visszahívásában. Az Egyesült Államokban 225 ezer autót hívtak vissza. A Takata légzsákokkal volt gond, melyek hajlamosak a veszélyes meghibásodásra: felrobbanhatnak, és fémszilánkokat lövellve az utastérbe, megsebesíthetik a vezetőket vagy az utasokat, de akár halálos sérüléseket is előidézhetnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
