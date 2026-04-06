Túlélésért küzd az ikonikus márka, mely egykor a Holdraszállókat vitte, most kisbuszokat kínál

A New York-i autóipari kiállítás egyik lokális szenzációja a volt a Chrysler Pacifica kisbusz fissítése. Bármely más standnál legyintettek volna a szakírók: hogy csak ennyi? Ám a Chrysler, mely 1980-ban feltalálta az amerikai elővárosi életet megkönnyítő minibuszt, most a Stellantis 14 márkájának egyikeként a puszta túlélésért küzd.

1969-ben a Holdról visszatérő űrhajósok is Chryslerből integettek Amerikának

Mára csak a Chrysler Pacifica maradt

Nem is az a gond, hogy egy nagy konglomerátum része a Chrysler, hanem az, hogy

a Stellantis nagy márkái közül az egyetlen, mely csupán egyetlen modellt árul.

Húsz évvel ezelőtt a Chryslernek

széles választéka volt közép- és nagy szedánokból,

palettáján volt SUV,

különleges PT Cruiser kombi,

egy sportautó

és több kabrió.

Tíz évvel ezelőtt két szedánt is eladott a kisautója mellett. Mára csak a Pacifica maradt.

A Chrysler tavalyi eladásai 80 százalékkal múlták alul a két évtizeddel ezelőtti szintet.

Tavaly körülbelül 126 ezer autót adtak el.

Konzervatív fordulat a Stellantisnál

A 2021-ben összekalapált Stellantis az első években az elektromos autókra és az önvezető technológiára összpontosított. Ám 2025-ben 25 milliárd dolláros veszteséget jelentett, amit azzal magyarázott, hogy Amerika elfordult az elektromos járművektől. Ráadásul, az egész iparágat fenyegetik a feltörekvő, csúcstechnológiás kínai autógyártók, akik alacsonyabb költséggel gyártott járműveket kínálnak.

Nem meglepő, hogy a Stellantis rezonált Donald Trump amerikai elnök felhívására, s bejelentette:

visszaállnak a magas profittal kecsegtető, benzinfaló monstrumok gyártására.

Olyan márkákkal, mint

a Chrysler,

a Dodge,

a Ram,

a Fiat,

a Peugeot,

a Citroen

és az Opel.

Vajon feltámadhat?

Fel lehet támasztani egy olyan régi teszhalott márkát, mint a Chrysler? - kérdezték most New Yorkban Larry Dominique-tól, aki pár éve még a Stellantis vezető alelnöke volt:

Igen, lehet. Idő, sok erőforrás és fókusz kell hozzá. Nem lehetetlen, de mindenképp kihívás.

Az biztos, hogy épp jókor jött a Stellantis stratégiai fordulata. A márka feltámasztására fordított erőforrás talán azért sem kidobott pénz, amit Jeff Dyke, a Sonic Automotive, az Egyesült Államok egyik legnagyobb autókereskedő cégének elnöke mondott:

Ebben az országban kevesen ismerik a Stellantist, de mindenki ismeri a Chryslert.

Kísért a múlt: veszélyes légzsákok

Azért nem minden fenékig tejfel. Néha kísért a múlt. A Chrysler is érintett két régi modellel (Aspen, 300) a Stellantis idén februári visszahívásában. Az Egyesült Államokban 225 ezer autót hívtak vissza. A Takata légzsákokkal volt gond, melyek hajlamosak a veszélyes meghibásodásra: felrobbanhatnak, és fémszilánkokat lövellve az utastérbe, megsebesíthetik a vezetőket vagy az utasokat, de akár halálos sérüléseket is előidézhetnek.