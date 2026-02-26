Deviza
autóipar
elektromos átállás
SUV
pickup
Stellantis

A Stellantis gázt ad, és visszaáll a benzinfaló monstrumok gyártására, hogy feledtesse az elektromos átállás fiaskóját

A detroiti hármak legkisebbje hivatalosan is leírta az elektromos átállás félremenedzselésével elvesztegetett 25,4 milliárd euróját, s megújulást ígér minden téren. A Stellantis vezetőt váltott, és a modellpalettát is gyökeresen átalakítja, most már a piaci igényekre szabottan.
Kriván Bence
2026.02.26, 09:25
Frissítve: 2026.02.26, 10:09

A Stellantis masszív, 22,3 milliárd eurós veszteséggel zárta a 2025-ös üzleti évét, de ebben az elektromos átálláshoz kapcsolódó, 25,4 milliárd eurós leírás volt a ludas. Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós nyereségről számolhatott be Carlos Tavares, az azóta eltávolított vezérigazgató. 

Ram Stellantis
A Ram 1500 pickup 2026-os változatát a februári chicagói autókiállításon mutatta be a Stellantis / Fotó: Anadolu via AFP

A detroiti hármak mindegyike durva veszteségeket szenvedett a nem jól menedzselt elektromos átállás miatt, de miután ezen kolonctól megszabadultak, új, nagyra törő terveket szövögethetnek mind a Fordnál, mind a General Motorsnál. S innentől a tavaly vezetőváltáson átesett Stellantisnál is, amely 153,5 milliárd eurós bevételt ért el 2025-ben, 2 százalékkal kevesebbet a megelőző évinél. 

A Stellantis befoltozza a defektes gumit

A gigantikus leírással elcsúfított gyorsjelentés számaival külön-külön nem is érdemes foglalkozni, sokkal izgalmasabb, hogyan képzelik el a jövőt üzleti szempontból és a modellpaletta oldaláról az amerikai-olasz-francia vállalatóriásnál. 

A csütörtök reggel publikált gyorsjelentésben azzal büszkélkednek, hogy a tavalyi második fél évük már a felzárkózás jegyében telt, az új, Antonio Filosa vezette társaság éves összevetésben 11 százalékkal, 277 ezerrel több autót tudott eladni világszerte. A 2,8 millió darabos teljesítményhez a legnagyobb, észak-amerikai piac járult hozzá leginkább, itt 39 százalékos bővülést mértek, és a pluszmennyiségből 230 ezret itt adtak el. Ami jól szemlélteti egyben a Stellantis Amerika-függését. A többi között

  • a Chrysler,
  • a Dodge,
  • a Ram,
  • a Fiat,
  • a Peugeot,
  • a Citroen
  • és az Opel

márkákat tömörítő konszern meghallotta az idők szavát és Donald Trump óhaját, s visszaállt a magas profittal kecsegtető, benzinfaló monstrumok gyártására. Olyannyira, hogy idei terveikben is ezek szerepelnek a fókuszban. A Jeep Cherokee és Dodge Charger Sixpack izomautó mellett a Ram 1500 benzines pickuptól remélnek robusztus eladásokat. 

Teljes revízió a modellpalettánál 

Európára pedig, ahol az új generációs autókra azért masszív kereslet van, a Citroen C5 Aircross és a Jeep Compass elektromos változatával, valamint a Fiat 500 hibriddel rúgják rá az ajtót. A modellválaszték teljes revíziója folyamatban van, a Stellantis a helyi igényekre szabott, karcsúsított kínálattal próbálja mély válságát feledtetni mind a vásárlóknál, mind a befektetőknél. 

 

Emellett nagyon rámennek a minőségre, az átadott autóknál tavaly az első forgalomban töltött hónapjukban szervizelt hibák Észak-Amerikában a felükre estek vissza, Európában pedig több mint 30 százalékkal csökkentek.

A járműgyártó a folyó üzleti évre túl nagy vállalásokat nem tett, hacsak a 4-6 százalékos tervezett bevételnövekedést nem tekintjük annak. Korrigált üzemi haszonkulcsukat 2-3 százalékosra tornásznák fel a tavalyi mínusz fél százalékról, emellett a készpénztermelésükön is folyamatosan javítani kívánnak.

