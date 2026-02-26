A Stellantis gázt ad, és visszaáll a benzinfaló monstrumok gyártására, hogy feledtesse az elektromos átállás fiaskóját
A Stellantis masszív, 22,3 milliárd eurós veszteséggel zárta a 2025-ös üzleti évét, de ebben az elektromos átálláshoz kapcsolódó, 25,4 milliárd eurós leírás volt a ludas. Egy évvel korábban még 5,5 milliárd eurós nyereségről számolhatott be Carlos Tavares, az azóta eltávolított vezérigazgató.
A detroiti hármak mindegyike durva veszteségeket szenvedett a nem jól menedzselt elektromos átállás miatt, de miután ezen kolonctól megszabadultak, új, nagyra törő terveket szövögethetnek mind a Fordnál, mind a General Motorsnál. S innentől a tavaly vezetőváltáson átesett Stellantisnál is, amely 153,5 milliárd eurós bevételt ért el 2025-ben, 2 százalékkal kevesebbet a megelőző évinél.
A Stellantis befoltozza a defektes gumit
A gigantikus leírással elcsúfított gyorsjelentés számaival külön-külön nem is érdemes foglalkozni, sokkal izgalmasabb, hogyan képzelik el a jövőt üzleti szempontból és a modellpaletta oldaláról az amerikai-olasz-francia vállalatóriásnál.
A csütörtök reggel publikált gyorsjelentésben azzal büszkélkednek, hogy a tavalyi második fél évük már a felzárkózás jegyében telt, az új, Antonio Filosa vezette társaság éves összevetésben 11 százalékkal, 277 ezerrel több autót tudott eladni világszerte. A 2,8 millió darabos teljesítményhez a legnagyobb, észak-amerikai piac járult hozzá leginkább, itt 39 százalékos bővülést mértek, és a pluszmennyiségből 230 ezret itt adtak el. Ami jól szemlélteti egyben a Stellantis Amerika-függését. A többi között
- a Chrysler,
- a Dodge,
- a Ram,
- a Fiat,
- a Peugeot,
- a Citroen
- és az Opel
márkákat tömörítő konszern meghallotta az idők szavát és Donald Trump óhaját, s visszaállt a magas profittal kecsegtető, benzinfaló monstrumok gyártására. Olyannyira, hogy idei terveikben is ezek szerepelnek a fókuszban. A Jeep Cherokee és Dodge Charger Sixpack izomautó mellett a Ram 1500 benzines pickuptól remélnek robusztus eladásokat.
Teljes revízió a modellpalettánál
Európára pedig, ahol az új generációs autókra azért masszív kereslet van, a Citroen C5 Aircross és a Jeep Compass elektromos változatával, valamint a Fiat 500 hibriddel rúgják rá az ajtót. A modellválaszték teljes revíziója folyamatban van, a Stellantis a helyi igényekre szabott, karcsúsított kínálattal próbálja mély válságát feledtetni mind a vásárlóknál, mind a befektetőknél.
Emellett nagyon rámennek a minőségre, az átadott autóknál tavaly az első forgalomban töltött hónapjukban szervizelt hibák Észak-Amerikában a felükre estek vissza, Európában pedig több mint 30 százalékkal csökkentek.
A járműgyártó a folyó üzleti évre túl nagy vállalásokat nem tett, hacsak a 4-6 százalékos tervezett bevételnövekedést nem tekintjük annak. Korrigált üzemi haszonkulcsukat 2-3 százalékosra tornásznák fel a tavalyi mínusz fél százalékról, emellett a készpénztermelésükön is folyamatosan javítani kívánnak.